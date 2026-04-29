Las perlitas de la presentación de Manuel Adorni: pochoclos, antialérgicos y la comparación con el "Aloe vera"

La visita del jefe de Gabinete a la Cámara de Diputados dejó chicanas, críticas y cruces entre el oficialismo y la oposición. Desde las bancas intercambiaron acusaciones, algunos con más originalidad que otros.

El socialista Esteban Paulón llevo pochoclos y los repartió entre las bancas durante la sesión en Diputados.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asistió este miércoles a la Cámara de Diputados para brindar el informe sobre la marcha del Gobierno. La sesión dejó una serie de perlitas que tuvieron como protagonistas a miembros de la oposición, que a través de chicanas cruzaron al oficialismo por la política económica y al exvocero por las causas judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.

Adorni llegó al Congreso de la Nación acompañado por el presidente Javier Milei , la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, entre otros miembros del Gabinete nacional. La sesión comenzó a las 10.30, encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien en la previa había invitado a los ciudadanos a que "compren pochoclos” porque “va a ser picante".

El presidente Milei dio la nota en la previa de la presentación de su jefe de Gabinete. Entre aplausos a su exvocero y fuertes cruces con la prensa, protagonizó una estoica defensa de Adorni y un nuevo round con los periodistas . Antes de ingresar al recinto, lanzó contra los periodistas presentes la frase “Los corruptos son ustedes” , que rápidamente se convirtió en uno de los ejes del día.

El diputado socialista Esteban Paulón le tomó la palabra a Menem. Llegó a la Cámara vestido con un delantal con el dibujo de pochoclos y la palabra "Cooking” (cocinando, en inglés). Minutos antes, en su despacho y con una máquina, había preparado los pochoclos que se encargó de repartir por las bancas.

"Se viene", había anticipado el socialista con un video en sus redes sociales que mostraba una pequeña máquina haciendo pochoclos. “¿Querían pochoclos? Va a haber pochoclos”, chicaneó.

esteba paulon pochoclos El diputado Esteban Paulón y su máquina de pochoclos en la previa de la presentación del informe de gestión de Manuel Adorni. @EstebanPaulon

Quien recogió el guante fue Santiago Oria, Director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia y documentalista de Milei. "Haciendo el RIDÍCULO el diputado PAULON, repartiendo pochoclos. Esto es el nivel de la oposición", criticó.

Adorni, "Aloe Vera" y un "cara de marmol"

Al inicio de la sesión, la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, contó en sus redes sociales que la retaron haber pegado un cartel delante de su banca, con una imagen que mostraba a Adorni en aquella conferencia en la que sostuvo una radiografía de un perro para denunciar, equivocadamente, que en la administración anterior habían otorgado un subsidio por invalidez a una persona que había falsificado su discapacidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/myriambregman/status/2049486740696576472&partner=&hide_thread=false Me dicen que saque el cartel porque "se puede dañar en mármol". No se si el de la pared o el de la cara de Adorni. pic.twitter.com/5naUFPUtQr — Myriam Bregman (@myriambregman) April 29, 2026

El cartel que colocó Bregman decía "El que nos metió el perro fuiste vos", pero en sus redes posteó: "Me dicen que saque el cartel porque 'se puede dañar en mármol'. No se si el de la pared o el de la cara de Adorni". Luego, durante su discurso, se destacó con humor: "¿Sabe como le dicen a usted? Aloe Vera, porque cada día le descubren más propiedades".

Antialérgicos para La Libertad Avanza

El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, también dejó una perlita de la jornada al postear en sus redes sociales la foto de un antialérgico antes de entrar al Congreso. "Más que pochoclos, les compré antialérgico. Para Toto, Karina, Lugones y los ministros que siempre tuvieron alergia al Congreso… y nunca vinieron a brindar informes y respuestas", escribió.

antialergico ferraro

"A ver si justo hoy, que decidieron aparecer, les agarra un brote de alergia", se burló Ferraro. La diputada Mónica Frade, también del bloque cívico, fue más allá y apuntó contra Adorni mediante un video en el que aparecía Milei en uno de los balcones: "Hoy no trabajan, solo sostienen el tubo de oxígeno al muerto político".

El extraño momento de las ausencias continuadas

Otro momento que se corrió del libreto previsto ocurrió a raíz de la ausencia de un diputado de Innovación Federal, motivo por el cual una integrante del espacio se vio obligada a pedir que se saltee a todos los oradores y se pase al siguiente bloque. Pero, para sorpresa del presidente de la Cámara, tampoco estaban presentes.

El hecho sucedió cuando Martín Menem invitó a tomar la palabra al misionero Alberto Arrúa, titular del bloque provincialista. Al notar que no se encontraba presente, le propuso a la diputada Yamila Ruiz que tome su lugar, mientras aguardaban su regreso. "Arrúa habrá ido al baño. Como no está, va a comenzar la diputada Yamila Ruiz", dijo.

Pero la legisladora tampoco quiso tomar la palabra. "Quiero solicitar si puede seguir el otro bloque", señaló su coterránea Ruiz, porque, según dijo, tenía pautado que inicie Arrúa. "No están presentes ninguno de los del bloque que sigue", le explicó Menem y propuso que continúen con el orden establecido. Recién entonces el salteño Eduardo Biella, del mismo espacio, tomó la posta.

Día del Ñoqui y del Animal

También dejó tela para cortar el sacerdote y diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Carlos Molina. En la previa, grabó un video en el que remarcó que la visita de Adorni se lleva a cabo un 29, Día de los Ñoquis y de los Animales.

"Manuel Adorni viene a dar explicaciones al Congreso... Tomá mate con chocolate, viene el 29, día del ñoqui, el guión de este país nunca decepciona", disparó Molina. Y agregó: "Pero hoy también es el día del animal, ¿qué se puede esperar de un burro más que una patada?".

La pochoclera de Paulón fue uno de las chicanas que más molestó al oficialismo. "Cayó con un delantal, una pochoclera y paquetitos para repartir… Se llenan la boca hablando de la honorabilidad de esta Cámara y se quejan de que la sociedad los rechaza", posteó el diputado Sergio "Tronco" Figliuolo.

Adorni negó una posible renuncia: “Voy a seguir dando la cara”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rechazó la posibilidad de dejar su cargo durante su presentación ante la Cámara de Diputados, luego de una consulta del legislador Pablo Juliano.

“Quiero dejarles en claro a todos que no. Estoy acá dando la cara”, sostuvo el funcionario, al remarcar que el presidente Javier Milei le confió la tarea de coordinar el Gabinete.

En esa línea, defendió la gestión del Gobierno y afirmó que seguirá trabajando para avanzar con las reformas oficiales. “Voy y vamos a seguir trabajando para materializar el sueño de una Argentina diferente”, expresó.