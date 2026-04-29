El Senado debate la reforma de la ley de Salud Mental: qué cambios incorpora

El proyecto impulsado por el Gobierno se trata en comisión y reabre el debate con apoyos de familiares y críticas de la oposición y organismos.

El proyecto se trata en un plenario de comisiones con posiciones enfrentadas.

El Senado debate este miércoles una reforma de la ley de Salud Mental en un plenario de comisiones, en una jornada que concentra fuerte expectativa política y posiciones enfrentadas entre el oficialismo, la oposición y organizaciones vinculadas a derechos humanos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La iniciativa enviada por el Gobierno será tratada desde las 16:30 en un plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General , en lo que representa el primer paso formal para modificar la normativa vigente desde 2010.

El proyecto propone una serie de cambios estructurales en el abordaje de la salud mental, tanto en los criterios de intervención como en la organización del sistema y el rol de los profesionales.

Uno de los ejes centrales es la revisión de las condiciones bajo las cuales se puede recurrir a la internación , incorporando nuevas definiciones que amplían el margen de actuación frente a situaciones de riesgo.

En ese sentido, el texto establece que “la internación es considerada como un recurso terapéutico excepcional” y que solo debe aplicarse cuando represente mayores beneficios que otras alternativas en el entorno familiar o comunitario.

Nuevos criterios de riesgo frente a las internaciones

Además, se fijan mecanismos de control que obligan a informar a la Justicia en plazos determinados cuando se adopten este tipo de medidas, con el objetivo de garantizar la supervisión del proceso.

El proyecto modifica el criterio actual de “riesgo cierto e inminente” e introduce la noción de riesgo grave para la vida o la integridad física, ampliando los casos en los que se puede intervenir.

La adicciones se incorporan en el sistema de salud mental

Otro punto relevante es la incorporación del consumo problemático de sustancias dentro del marco de la salud mental. El proyecto señala que “las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental”, y plantea que el tratamiento debe considerar la situación particular de cada persona.

salud mental (2).jpg Familiares de pacientes respaldan la propuesta y piden cambios en la ley vigente. Télam

En esa línea, también se establece que “el uso, abuso o adicción al consumo de sustancias o drogas -legales o ilegales- relacionado con afecciones o trastornos del comportamiento deben ser abordados teniendo en cuenta la singularidad de cada persona”, garantizando el respeto de sus derechos.

El rol médico

La iniciativa introduce cambios en el funcionamiento de los equipos de atención, al reforzar el rol de los profesionales médicos dentro de los esquemas interdisciplinarios que ya prevé la ley vigente.

Se establece la presencia obligatoria de un médico psiquiatra y se otorga mayor peso a la evaluación clínica en decisiones clave como diagnósticos, tratamientos e internaciones.