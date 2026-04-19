El campo y su revolución ¿con o sin infraestructura?

El campo argentino enfrenta un punto de inflexión: la falta de infraestructura y el aumento de costos ponen en jaque la rentabilidad y exponen una brecha tecnológica que limita su potencial.

A pesar de su liderazgo global, gran parte del potencial productivo en Argentina permanece latente, atrapado en una brecha tecnológica que solo puede cerrarse mediante la transición hacia una agricultura basada en evidencia.

Muchos sitios cercanos al sector informan que el sector agropecuario atraviesa un punto de inflexión donde la eficiencia ya no depende exclusivamente de la calidad del suelo o el clima, sino de la capacidad de procesar información . La información mejora la toma de decisión, pero son datos estadísticos que pueden darnos un panorama mejor y despejar zonceras de tranquera .

Tal gobierno es malo o tal gobierno tal cosa, ante eso tenemos unos datos que monitoreamos . A pesar de su liderazgo global, gran parte del potencial productivo en Argentina permanece latente, atrapado en una brecha tecnológica que solo puede cerrarse mediante la transición hacia una agricultura basada en evidencia . No hay que olvidar que el campo argentino, vinculado a la exportación es de los pocos que no recibe el nivel de subsidios que se transfieren en la UE con la PAC, unos 50.000 millones de euros o con la USDA en EEUU que otorga un apoyo estatal por más de 45.000 millones de dólares (2026) ¿Alguien vio acusar a un Farmer de planero?

En este contexto el agro argentino pasa durante este gobierno una crisis en la infraestructura y sus economías regionales . El semáforo de economías regionales de CONINAGRO concluye que “Durante febrero de 2026, el Semáforo de Economías Regionales registró 4 actividades en verde, 6 en amarillo y 9 en rojo . En comparación con el mes anterior, se observó una desmejora, ya que la mandioca cambio de categoría de amarillo a rojo”.

Según el informe “Entre las actividades en rojo permanecen yerba mate, arroz, papa, vino y mosto, hortalizas y algodón, maní, leche y este mes se agrega mandioca. En la mayoría de estos casos, el problema principal está en el componente de negocio : los precios que reciben los productores se mantuvieron prácticamente estancados o crecieron por debajo de la inflación y del aumento de los costos operativos . Esto termina deteriorando la rentabilidad y dificulta la recuperación de estas actividades”.

Entre 2023 y 2025 cerraron 2.637 viñedos y si comparamos contra 2015 cerraron unos 4.656 viñedos . El 2023-2025 represento el 57% de cierres del periodo 2015-2025 , ni la pandemia tuvo tal impacto.

Si bien hubo periodos del año donde estos productos se mantuvieron estables o descendiendo el problema es el costo operativo que afecta la rentabilidad. Costo operativo: luz, gasoil, peaje, agua, gas, son lo precios regulados. El costo de transporte de granos tuvo un incremento de más 740 millones de dólares en la ecuación de negocios para la exportación de granos. En Tandil todavía no se resolvió el conflicto, que es la actualización de la tarifa por kilómetro de viaje. El gobierno puede utilizar como herramientas para mejorar la rentabilidad de los productores. Como dijimos en las tranqueras de la zona europea o de la pradera del Farmer nadie se ofende si reciben apoyo estatal para producir y asegurar la alimentación de su comunidad.

Los datos macroeconómicos que publica el INDEC nos permiten evaluar el desempeño del gobierno actual y la tendencia que viene ocurriendo en la última década.

Entre 2015 y 2025 el sector agropecuario represento el 8,3%, en promedio, del VAB y en términos de empleo registrado a penas represento el 5-6%. El último dato del INDEC sobre informalidad en la economía alcanza el 43% (2025), se conoce que en el sector es más alto que la media nacional.

En este contexto precisamos analizar los datos del valor agregado bruto (VAB), es un indicador macroeconómico que mide el valor generado por una unidad dedicada a una actividad productiva, antes de considerar los impuestos y subvenciones sobre los productos. Como las subvenciones que existen se redujeron, analicemos los resultados en los últimos años.

El cuadro del VAB se lee de la siguiente forma, mientras más verde en ese subsector es mayor dato de ese periodo (2015-2025), por ejemplo, el sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura tuvo su mayor producción de riqueza en 2019 (se reinstauran las retenciones en 2018), el segundo mejor año fue 2015 (con retenciones), el tercero 2017 (sin retenciones y reducción a la soja gradual). Pero el si comparamos 2015 contra 2025, el agro esta mejor en 2015.





cuadro mattos

Sin embargo, es importante ver la evolución de sus componentes, punta a punta, 2025 vs 2015:

Empeoro cultivos agrícolas , se redujo.

, se redujo. Mejoraron la cría de animales , más vinculado la ganadería.

, más vinculado la ganadería. Mejoraron los servicios agrícolas y pecuarios .

. Empeoro caza, repoblación de animales de caza

Empeoro construcciones agropecuarias

Empeoro silvicultura, extracción de madera y servicios conexos



Se prende el semáforo en rojo en construcciones agropecuarias, porque son galpones, establos (bovino o cerdos), invernaderos, almacenaje de granos (silos), maquinarias y tanques, etc. Esto sumado al retiro de la obra publica y lo selectivo de las transferencias a provincias no considera la relevancia que tienen algunas unidades productivas que producen para comercializar internamente y para el mercado externo, con el agregado del costo operativo marco un panorama complejo para la argentina tranquera adentro.



Economista UBA. Investigador y docente UNPAZ y PRO.IN.GRA FCE-UBA.