Más de 200 municipios debaten en Tucumán estrategias contra el cambio climático

Intendentes de todo el país participan de la VIII Asamblea Nacional de la RAMCC, con eje en políticas locales de mitigación, adaptación y gestión de riesgos. En ese marco, Daniel Passerini cuestionó el ajuste sobre áreas meteorológicas nacionales.

La VIII Asamblea Nacional de Intendentes frente al Cambio Climático se desarrolla en San Miguel de Tucumán.

San Miguel de Tucumán es sede de la VIII Asamblea Nacional de Intendentes frente al Cambio Climático , un encuentro federal que reúne a más de 200 municipios con el objetivo de fortalecer las políticas locales de mitigación, adaptación y prevención frente a eventos climáticos extremos.

La actividad, organizada por la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC) , comenzó el jueves 23 de abril y se extenderá hasta el sábado 25, con la participación de intendentes, jefes comunales, especialistas, organismos internacionales y empresas vinculadas a soluciones ambientales y de desarrollo sostenible.

Durante las tres jornadas, la agenda incluye paneles institucionales, exposiciones técnicas, mesas de trabajo, rondas de negocios público-privadas y recorridos por experiencias ambientales impulsadas en la capital tucumana. Entre los principales ejes aparecen la gestión de riesgos , la prevención de inundaciones, los planes de acción climática local, la transición energética, la infraestructura verde y la planificación urbana sostenible.

El encuentro tiene además un fuerte componente federal: participan representantes de municipios de Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Chubut, Salta, Corrientes, Chaco, Mendoza, Río Negro, Jujuy, Catamarca, Misiones, La Pampa y Santiago del Estero , entre otras provincias.

En ese marco, el intendente de Córdoba , Daniel Passerini , apuntó contra la política de ajuste del Gobierno nacional en áreas vinculadas a la prevención climática y advirtió sobre el impacto que puede tener el desfinanciamiento de servicios técnicos estratégicos.

“Mientras desde el Gobierno Nacional se desmantelan estaciones meteorológicas y se despide a especialistas bajo la excusa del ajuste, nosotros en Córdoba vemos la realidad: climas extremos que no perdonan. Cerrar servicios de alerta no es ‘ahorro’, es negligencia. Pone en riesgo nuestra aviación comercial, la seguridad de nuestras familias y nos deja ciegos ante catástrofes que podemos prevenir”, sostuvo Passerini.

El jefe comunal cordobés remarcó que la discusión climática dejó de ser una agenda secundaria para convertirse en una cuestión de seguridad pública, infraestructura y protección ciudadana. En esa línea, defendió el rol de los gobiernos locales frente a fenómenos cada vez más frecuentes, como tormentas severas, inundaciones, olas de calor y otros eventos extremos.

“En Córdoba no elegimos la ignorancia. Elegimos la ciencia, la prevención y la protección de los ciudadanos. Porque frente al clima, la desidia estatal se paga con vidas”, completó el intendente.

passerini Daniel Passerini advirtió sobre el impacto del ajuste en las alertas meteorológicas.

La participación de Passerini se suma a la presencia de otros referentes municipales de Córdoba, entre ellos Juan Manuel Moroni de Bell Ville, Rodolfo Margherit de Justiniano Posse, Franco Castellina de La Francia, Maximiliano Andrés de Etruria, Diego Carballo de Villa del Rosario, Néstor Dagúm de Almafuerte, Juan Pablo Vassia de Idiazábal, Sergio Cerda de Villa Parque Santa Ana, María Ángeles Arneudo de Río Primero, entre otros.

La asamblea también cuenta con presencia institucional de autoridades tucumanas, entre ellas el gobernador Osvaldo Jaldo, la intendenta anfitriona Rossana Chahla y representantes de organismos nacionales e internacionales vinculados a la agenda ambiental.

Desde la RAMCC destacan que los municipios cumplen un papel central en la implementación concreta de políticas climáticas, ya que son los primeros en responder ante emergencias territoriales y los que administran áreas sensibles como residuos, espacios verdes, movilidad, obras hídricas, ordenamiento urbano y eficiencia energética.

En esta edición, la asamblea adquiere un valor adicional por realizarse por primera vez en Tucumán y en el norte argentino. La elección de la sede busca reforzar una mirada federal sobre el cambio climático y ampliar el intercambio de experiencias entre ciudades de distintas escalas, realidades productivas y niveles de exposición a riesgos ambientales.

El cierre está previsto para el sábado 25, con visitas técnicas a proyectos ambientales de San Miguel de Tucumán, entre ellos el Campus Educativo Ambiental “Dra. Yolanda Ortiz” y el Parque 9 de Julio, dos iniciativas orientadas a la educación ambiental y la preservación de espacios verdes urbanos.