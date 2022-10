Vialidad: "Este es un juicio contra un modelo de país", denunció la defensa de Periotti

Los abogados Federico Paruolo y Matías Galván comenzaron hoy un contundente alegato ante el Tribunal Oral, con el eje puesto en el lawfare –prefieren usar el término guerra jurídica- contra exfuncionarios del gobierno kirchnerista, que “es innegable” y que “condiciona al servicio de justicia”.

Con críticas al presidente de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti y al propio expresidente Mauricio Macri por sus dichos y el accionar sobre la justicia, los abogados advirtieron que los fiscales del juicio encabezados por Diego Luciani “perdieron la objetividad que tenían que tener”.

De manera presencial, los letrados que representan al ingeniero Periotti, comenzaron su alegato con un repaso de exfuncionarios perseguidos entre los que citó a la entonces Procuradora Alejandra Gils Carbó, recordando que los medios de comunicación llegaron a publicar los teléfonos de sus hijas.

“Se forzó su renuncia a partir de un ataque de la prensa”, remarcó. También ejemplificó con los casos de la dirigente Milagro Salas y el exvicepresidente Amado Boudou.

“Se ha probado la inocencia de Nelson Periotti respecto de todos los cargos”, una de las primeras frases del alegato para pedir una sentencia justa, que es la absolución.

Violación de la defensa en juicio y prueba que no pudieron controlar: el abogado Paruolo cuestionó duramente la introducción arbitraria que hizo la fiscalía de mensajes del teléfono del exsecretario de Obras Públicas José Lopez. Los imputados no pudieron defenderse. Los fiscales no pudieron probar el “nexo causal”.

Doble persecución y violación al principio de congruencia: cuestionaron a la fiscalía por la calificación legal que impusieron que no corresponde a los hechos.

Violación del deber de objetividad por parte de los fiscales: “No vale todo”, en un juicio, hay que permitir a las defensas rebatir pruebas, y “esto no ocurrió en este juicio”. Los fiscales “ficcionaron”, explicaron los letrados.

Violación a la garantía del juez natural: “esto correspondía ser tramitado en Santa Cruz”, explicó el abogado Paruolo. Cuestionó el hecho de que el resultado del juicio va a ser revisado por jueces que fueron puestos como parte de la persecución a opositores, en referencia a las instancias superiores.