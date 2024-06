Charlas de quincho: Caputo vs Sturzenegger, pelea central en el ring de la Rosada

Apenas hubo algunos sacudones por el discurso de Javier Milei en el Monumento a la Bandera de Rosario , donde no paró de compararse con Manuel Belgrano , ante la mirada estupefacta del gobernador local Maximiliano Pullaro y del intendente rosarino Pablo Javkin.

Mientras ya es un hecho que la baja de la inflación se detendrá en junio al tiempo que la actividad económica sigue en niveles de pandemia, el Gobierno mira con atención el reporte que el viernes marcará un derrumbe de patentamientos de autos en el primer semestre, un síntoma de los efectos de la motosierra en el bolsillo de la clase media. No obstante, con Milei de gira personal para potenciarse como referente de las derechas globales, esta semana será de alto voltaje, con el retorno de la Ley Bases y el paquete fiscal a la arena del Congreso, y con dos cumbres de gobernadores: los norteños hoy, los de Juntos por el Cambio el miércoles, para calibrar apoyos al Gobierno y futuras recompensas.

Entre tanto, la internas oficialistas no le dan respiro a Milei y ahora la pelea central en el ring de la Casa Rosada es la de Luis Caputo vs Federico Sturzenegger . Sí respira, en cambio, Sandra Pettovello, tras unos días alejada de los ruidos mediáticos y de la distribución de alimentos por vencer. De las damas del Gobierno: Victoria Villarruel dejó el Partido Demócrata, donde se enteraron por Twitter de la renuncia la vice.

Quincho solidario en la Fundación Fernández. Masterclass de Conan a su Padre para que dé respuestas certeras en Twitter.

Caputo le esconde la llave a Sturzenegger

La novela protagonizada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor de desembarco siempre inminente en el Gobierno, Federico Sturzenegger, parece no tener fin y sumó nuevos capítulos en las últimas jornadas.

Javier Milei aseguró que “nadie le va a tocar el culo” al titular de la cartera de Hacienda y cerró filas atrás de su funcionario estrella, pero lo cierto es que el extitular del BCRA pide parte de las áreas que dependen de Caputo, para avivar otra interna dentro del oficialismo.

Hay límites poco establecidos entre un cargo y otro que demoran el nombramiento de Sturzenegger. Este último pidió herramientas presupuestarias que le fueron negadas. "Nadie gasta un peso sin pasar por Toto", dicen en los pasillos de Balcarce 50 y de Yrigoyen 250: en los despachos de ambas dependencias también se da por descontado que el ministro tiene planeado “irse por la puerta grande” (traducción: cuando logre levantar el cepo cambiario).

En paralelo al espaldarazo a Caputo, Milei canceló la semana pasada el encuentro que tenía previsto con Sturzenegger por "problemas de agenda". A ese convite se iba a sumar Guillermo Francos, deseoso de transferir áreas que están en la órbita de la jefatura de Gabinete a la nueva estructura que se erigirá para el asesor que redactó el decreto 70/23. Para encarar las transformaciones y desregulación del Estado, Sturzenegger pide fondos, pero esos fondos los custodia Caputo. Así, mientras uno reclama la llave para su oficina de funcionario, a estrenar, el otro la esconde atrás de la motosierra.

Mientras el ruido en el gabinete económico persiste, hay dos ministras agradecidas. Son Sandra Pettovello y Diana Mondino, que por primera vez en semanas vieron con alivio cómo las luces de los reflectores públicos de alejaron de sus figuras y se disiparon los rumores de pedido renuncia.

En tanto, las otras dos mujeres que completan el Ejecutivo, Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, se anotaron porotos con la aprobación de la ley Bases y con la visita a El Salvador, respectivamente. Resta ver si la armonía construida en la última semana se mantiene tras el regreso al país de Javier Milei.

Los demócratas y Villarruel

En cuanto a Villarruel, insólitamente, a través de un fuerte intercambio de mensajes en el red X con el dirigente social Juan Grabois, en el el Partido Demócrata (PD) se enteraron de que la vicepresidenta ya no pertenece a la conducción partidaria en la provincia de Buenos Aires. “Que hace tiempo renuncié formalmente al PD sin usar los recursos del Estado para hacer política como vos y tus ex fonditos fiduciarios”, posteó la vice.

Consultadas altas autoridades partidarias nacionales y provinciales, nadie tenía conocimiento de semejante decisión y, mucho menos, que hubiese ocurrido hace tiempo. Otras fuentes señalaron que el pasado viernes 14 la vicepresidente habría enviado a la sede central una carta documento donde da cuenta de su renuncia a la presidencia del PD bonaerense, aunque no trascendieron los motivos ni el texto de la misiva.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VickyVillarruel/status/1804313447204569177&partner=&hide_thread=false Mientras vos plantabas perejiles en campos tomados y andabas lustrando con franela a los montoneros tira bombas, yo luchaba por sus víctimas sin DDHH.

Tal vez en tu microclima de chivo y comunismo no sepas que mi sueldo es más bajo que el de los diputados, porque como… https://t.co/W6vOzHeyjZ pic.twitter.com/1zhO0pxwnc — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 22, 2024

La renuncia de Villarruel a la presidencia partidaria –que en los hechos no ejercía- descomprime la inacción partidaria formal, pero en modo alguno afecta la pertenencia de ese espacio a La Libertad Avanza, la amplia alianza que llevó a Javier Milei a ganar la presidencia y de la cual el Partido Demócrata es integrante fundador. Hoy la histórica fuerza cuenta con varios diputados y una senadora nacional, con legisladores provinciales y concejales, todos ellos consustanciados con las políticas del actual gobierno, entre cuyas filas también hay funcionarios demócratas.

Villarruel había asumido la presidencia partidaria en julio de 2022, como resultado de maniobras perpetradas por la intervención partidaria que la precedió, pero nunca condujo formalmente al partido, ya que no existieron reuniones de la junta de gobierno. Seguramente, su condición de vicepresidenta de la Nación no le permitió ejercer su papel en el PD y, en este sentido, “es mejor que haya renunciado, pero manteniendo su afiliación partidaria”, señalaron desde fuentes demócratas, destacando, también, “que lamentan que un cuadro tan valioso abandone la dirigencia del espacio”. Tampoco falta alguno que atribuye a la inacción de “Vicky”, cómo le dicen, las desprolijidades contables y jurídicas en las que pudo incurrir el PD, “ que a partir de ahora se van a regularizar”, confían.

El próximo paso es que la Junta de Gobierno partidaria pase a analizar su renuncia, y aceptarla o rechazarla. Algunos descartan, además, que el hecho tenga que ver con los renovados rumores sobre la construcción (por parte de la vicepresidenta) de un partido propio para competir en las próximas presidenciales del 2027, fecha para la cual falta poco menos que una enternidad.

La posibilidad, que causa desconfianza en el núcleo duro libertario, se renueva cada vez que Villarruel activa su agenda propia, como ocurrió en Salta la semana pasada, con protagonismo en el llamado Pacto de Güemes que impulsó el gobernador de esa provincia, el "dialoguista" Gustavo Sáenz.

Cena solidaria con Ceos y funcionarios

La Fundación Fernández realizó su tradicional evento anual solidario. Este año se realizó en la Plaza Seca del CCK, con una concurrencia que incluyó a Ceos de las empresas donantes, funcionarios nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires, además de autoridades de la ONG que realiza acciones para equipar y mejorar el Hospital Fernández.

Entre las presencias destacadas, participaron la canciller Diana Mondino; la presidenta honoraria de la fundación, Mirtha Legrand; el ministro de Salud de CABA, Fernán Quirós; el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley; el cónsul general de España, Fernando García Casas; el director del Hospital Fernández, Carlos Damín; y Miriam Bagó, actual presidenta de la fundación.

La cita comenzó a las 20 con un cóctel con bandejeo de canapés, y siguió con el plato principal que el chef denominó "Hachita res dijón", con zanahorias ahumadas, copos de cebolla, papas Solano y vinagreta de huevos y olivas, regado con vinos de la bodega Chakana, especialista en vinos orgánicos. Mariana Bagó hizo un balance de gestión y anunció también el próximo objetivo solidario: la puesta en marcha de la remodelación y acondicionamiento de los Quirófanos 3, 4 y 5, y la compra de equipamiento como la mesa de anestesia, monitores multiparamétricos, lámpara cialítica o la torre de laparoscopía.

Mariana Bagó, Miriam Bagó, Diana Mondino y Mirtha Legrand.JPG Mariana y Miriam Bagó (presidenta actual y su antecesora en la Fundación Fernández), Diana Mondino y Mirtha Legrand.

Bagó agradeció a los comensales: "Nuestros amigos y sponsors, que aportan lo imprescindible para afrontar las necesidades de cada nuevo desafío", expresó, ante representes de firmas como Aeropuertos Argentina, HSBC, Galicia, la Bolsa de Comercio, Disprofarma, Sinergium Biotech, y Bagó (por supuesto), que disfrutaban del postre, una "macana" tibia de chocolate y dulce de leche, con helado y crema inglesa.

La noche, donde se evitaron los comentarios de tinte político, se cerró con café, bocaditos dulces y un show del humorista Roberto Moldavsky, quien también esquivó las chanzas de actualidad y se centró en sus clásicos leit motiv: sus inicios de tendero en el Once y su relación con el judaísmo.

Semestre libertario con desplome de ventas de 0KM

Para un Gobierno atento a los indicadores y las estadísticas, este viernes se develará un dato poco feliz: los patentamientos de autos de junio, que al mismo tiempo determinarán los del primer semestre libertario. Un dato de consumo lapidario para uno de los sectores más dinámicos de la economía, con rebotes también en la industria y el empleo.

Los primeros seis meses de 2024 y de la gestión Milei cerrarán con un desplome de entre 22% y 25% en la cantidad de ventas de 0KM. Niveles similares a los de la salida de la crisis de 2001. "Será un semestre comparable al 2003 o 2004", dijo un conocedor de las planillas.

Los números que dará a conocer la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA) fueron comentario de uno de los eventos automotrices que se llevaron a cabo la semana pasada, en función del lanzamiento de una pick up producida en Córdoba. Justamente, en esa provincia la semana pasada se paralizaron los dos principales polos automotrices: el de Fiat en Ferreyra y el de Renault/Nissan de Santa Isabel. Otras tres plantas más dejaron de fabricar autos los días pasado para adecuarse a la baja de la demanda local y regional, y a los problemas logísticos que se produjeron por las inundaciones en el sur de Brasil.

El dato de junio tampoco será alentador. No solo por el poco peregrinar de compradores en los concesionarios, sino porque se da la carambola de que junio de 2023 tuvo 20 días hábiles contra 17 de este 2024. Y, de yapa, junio de 2023 fue un mes con cerca de 40 mil ventas, superior a ese mismo mes de 2022, por dar un ejemplo.

Diálogos con Conan: Menta granizada y el Pato Fillol

- Padre, cuando está aburrido no se ponga a responder a cualquier nabo en Twitter, hágame caso.

- Conan, soy un político que está cerca de la gente. Bah, no soy un político... soy un líder que está cerca de la gente.

- ¿Quién se lo aconsejó, Padre? ¿Santiaguito?

- Sí, Conan. Me dijo que me hace más cálido, que alimenta mi vínculo con la sociedad, que me ve como uno más, como uno de los suyos.

- Está bien, pero piense las respuestas, Padre. No puede decir así como así que el gusto de helado que más le gusta es el de vainilla.

- Pero es el que más me gusta, Conan.

- Mienta, Padre. La vainilla es un gusto que no trasmite nada. Un gusto aburrido, impersonal, de color neutro, antiguo. La próxima diga algo con personalidad: sambayón, menta granizada, algo que la gente recuerde.

- La menta granizada no le gusta a nadie, Conan. Es un gusto de egoístas, que piden menta granizada en un kilo y nadie lo come.

- Bueno, Padre... es un gusto libertario, incomprendido por muchos, los que no lo ven o o no lo sienten.

- Cuando tenés razón, tenés razón, Conan.

- Yo lo puedo asesorar, deme un cargo o una secretaría. Y va a generar más likes, más "engagement".

- Fah, Conan, ¿dónde aprendiste eso? Igual, cargos no podés tener, ya lo hablamos.

- Hice un cursito en ESEADE, Padre. Soy doctor en Social Media Emotions.

- ¡Bravo, Conan!

- También dijo que el mejor arquero era Fillol, cuando todos están como locos con el Dibu en la Copa América.

- Pero era mejor el Pato, Conan. Además era como yo, un arquero no tan alto, con buena potencia de piernas. Medía 1,81 como yo.

- Usted no mide 1,81 Padre. Mide 1,70 con suerte.

- No digas pavadas, Conan. Mido 1,78.

- 1,73, Padre.

- 1,75, Conan.

- OK, cerramos en 1,75. Pero la próxima me pregunta antes de responder, ¿sí?