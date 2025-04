La tensión entre La Libertad Avanza y el PRO se trasladó a la cena de la Fundación Libertad

“Ser liberal ya no es mala palabra”, sostuvo el funador de la entidad Gerardo Bongiovanni. "Estado más chico, mercado más grande y mayor desregulación", fueron las claves para los próximos años. Reducción de impuestos y en especial, las retenciones fue otro de los mensajes. Como más ambicioso, reforma laboral y fiscal.

Hubo también un clamor para luchar “juntos”, lo que dio la idea de mirar lo político con acuerdos de unidad entre el PRO y LLA. Alberto Benegas Lynch cubrió de rosas a Milei y calificó de “un sueño” los 500 primeros días de gobierno libertario. “Es un orgasmo intelectual”, sintetizó sobre el clima de época. Mirtha Legrand llegó justo para escuchar ese tramo.

Por Parque Norte pasaron ex funcionarios como Javier Iguacel, el titular de la Bolsa de Comercio Adelmo Gabbi, el diputado Nicolás Massot y su par Cristian Ritondo, mezclados con Agustín Romo, Juliana Santillán o Francisco "Pancho" Cabrera. El candidato a legislador Yamil Santoro, el ex HSBC Gabriel Martino, Enrique Cristofani, Federico Pinedo fueron algunos de los asistentes que, en su mayoría, no se fueron hasta que Adorni cerró la velada.

Santiago Caputo (Fundación Libertad).JPG Santiago Caputo. Foto: Fundación Libertad

Sin lugar a dudas, uno de los personajes centrales de la noche fue Santiago Caputo que compartió mesa con la titular del bloque libertario de LLA en la Legislatura Pilar Ramírez y con el intendente de tres de febrero Diego Valenzuela. Charló animadamente con Ritondo y se saludó con todos los que acudían a su mesa para intercambiar palabras. Uno de los vértices del triángulo de Hierro de Milei oficiaba de "stopper" de Macri que lo apunto públicamente y a su vez custodió del mensaje de Adorni previsto en el cierre. Apenas se cruzaron con Macri en un saludo durante uno de los intervalos.

Mauricio Macri pidió no ceder al "populismo"

Un Macri moderado y en tono analista, recordó a Vargas Llosa, hizo un paneo sobre los cambios tecnológicos y su impacto en la economía y mencionó el atraso en la apertura económica que que han generado los socios del Mercosur como oportunidades para la época.

“Esperemos que este círculo en Argentina dure 20 años y nos permita ver un cambio de fondo y dejar atrás esto que es tan contagioso que es el populismo”, lanzó como proclama final en el tramo más tamizado con la actualidad.

Compartió panel con el hijo de Vargas Llosa y con Sanguinetti que discurrió por los carriles previsibles en defensa de las ideas del liberalismo y marcó una bisectriz con lo que consideró algunos giros totalitarios en América Latina.

Mauricio Macri (Fundación Libertad).JPG Mauricio Macri. Foto: Fundación Libertad

Respecto del avance tecnológico, afirmó que "no sólo impacta en la salud y en la forma de educarte, sino también en las telecomunicaciones", lo que, según dijo, hace que "todos millonarios en información y billonarios en expectativas". Para el expresidente, este nuevo escenario "genera una insatisfacción permanente".

El bajo grado de satisfacción de la sociedad le abre paso a los populismo. "Ellos te dicen 'estás insatisfecho, estás apurado, pero no querés esperar 20 años de esfuerzo, entonces te doy la solución mañana. Pero no me pidas que garantice tu futuro, yo te doy un gran presente a costa de tu futuro porque me gasto todos los ahorros que empiezan por las reservas del Banco Central'", cuestionó.

A criterio de Macri, la irrupción del mundo digital y la evolución tecnológica también les da "libertad infinita a los jóvenes sobre todo". "Estamos en ebullición permanente, un movimiento en el mundo fascinante porque la incertidumbre genera mucho miedo, mucha incomodidad", continuó y cerró respecto al impacto del populismo: "Creo que son muchos más los que se han dado cuenta que el Estado presente es una mentira”.

Manuel Adorni defendió la libertad y criticó al kirchnerismo

A su turno, el vocero presidencial Manuel Adorni excusó al presidente Javier Milei por su ausencia debido a la apretada agenda y al trajín de viajes, entre ellos, el que realizó a Roma para asistir al funeral del papa Francisco, de donde regresaron el domingo.

Al inicio de su alocución dejó en claro que las ideas de la libertad por las que trabaja el Presidente "no se negocian" y apuntó contra el kirchnerismo, al que consideró como el enemigo a batir. “El problema sí es el kirchnerismo. Es el resultado de esos 80 años de populismo. Lo que nos hicieron fue criminal", cuestionó.

Manuel Adorni (Fundación Libertad).JPG Manuel Adorni. Foto: Fundación Libertad

Luego hizo un balance de la gestión del Gobierno nacional y afirmó que "se sobre cumplieron la mayoría de los objetivos". En esa línea, aseguró que los salarios "hace once meses que no paran de crecer", anticipó que la inflación "tiene su certificado de defunción firmado” y se refirió a la reactivación de la economía: "Al final fue en forma de tilde, tal cual lo anticipó el presidente".

El portavoz nacional aseveró que el ajuste de las cuentas públicas iniciado por la administración libertaria "fue el más importante de la historia" y no dudó en afirmar que el sector que más lo sufrió "es la política" porque "hay más de 42 mil empleados menos y no hay más transferencias a provincias para curros”. La prueba más palpable de la mejora, dijo, es "que la pobreza pasó de más del 50 al 38 y sigue bajando”. Un auditorio cautivo aplaudió algunos pasajes.

Ante la presencia de Macri, Adorni fustigó a los expresidentes al resaltar que, a diferencia de sus predecesores, "estamos ante un presidente que dijo lo que iba a hacer y cumplió”. Y se refirió a la conquista de la libertad, como un bastión a defender: "La libertad no se pide, se toma”.