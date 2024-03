buque barco merluza negra.jpg El buque chino capturado con toneladas de merluza negra.

También hubo malestar por una nueva “mesa de la carne” que no está en Producción, ni en Agricultura, y tampoco en el Ministerio de Economía, que sería lo más lógico, sino en la cartera de exterior y, aunque se sabe que el producto es una importante carta de presentación argentina en el mundo (aunque sus exportaciones no son las más importantes), parece un exceso de intervención en materia de otros ministerios, tema que también ya había causado diferencias con las opiniones públicas de la canciller en materia de las retenciones al campo. “¿Querrá ocupar el lugar de (Fernando) Vilella?” , preguntó sarcástico, un miembro de “la Casa”, en alusión al deslucido titular de Agricultura.

¡Flor de mujeres!

Mientras en los plácidos jardines del Museo Isaac Fernández Blanco, en plena Recoleta, algunos empresarios comentaban la reaparición, días atrás, del extitular de Economía y candidato a Presidente Sergio Tomás Massa, en el Tigre, practicando con una nueva moto de agua (“ahora se dedica a la vida sana”, sostenía uno de ellos), otros aludían a la cantidad de carros de asalto y blindaje desplegado alrededor de la embajada rusa, tras el nuevo triunfo de Vladimir Putin el fin de semana pasado. Y, aunque no pasó nada (ni a favor, ni en contra), las defensas se mantuvieron allí y sirvieron para que la creciente cantidad de rusos en Argentina dejara allí flores tras el cruento atentado del viernes, que dejó 133 víctimas fatales.

En otro grupo más ecléctico se comentaba desde la muerte del dirigente setentista Roberto Perdía, relacionado en su momento con el asesinato del Padre Mujica, hasta la elección de Mauricio Macri, ahora como titular del PRO, o los que va quedando después de varias pérdidas importantes; pasando por la aparentemente imparable escalada de las criptomonedas que algún gurú ya se anima en pronosticar en un millón de dólares por unidad, aunque se guarda muy bien de indicar el lapso en el que se alcanzaría semejante cifra.

patricia sosa.jpeg Patricia Sosa ( cantante), y Teresa Gonzalez Fernández (ALPI), dos de las galardonadas con el Premio Flor, en el Fernandez Blanco

Los corrillos, variados, se dieron en el marco de la edición 24 de los premios ¨Flor de Mujer” que las fundaciones Rossi y Stambulián instauraron para honrar a mujeres destacadas en distintas disciplinas y que, en esta oportunidad, galardonaron a la cantante Patricia Sosa; la titular de ALPI, Teresa Gonzalez Fernández, la curadora Analía Amoedo, y Agustina Rossi, entre otras.

¡Viva Perón, carajo!

Finalmente se celebró el Congreso del PJ, que definió una conducción colegiada entre sus vices, con la formalización del paso al costado de su anterior titular, el expresidente Alberto Fernández, de inaudible paso por Buenos Aires, por lo que acto tuvo sabor a “despedida”. Muchos dardos cruzados volaron por el estadio de Ferro. Uno de los más esperados, sin duda, fue el de Fernando Gray, abiertamente enfrentado con Máximo Kirchner. “Dijimos que íbamos a volver mejores y miren cómo nos fue”, lanzó visiblemente enojado el intendente de Esteban Echeverría.

La catarsis no terminó ahí, porque uno de los discursos más duros lo brindó el exministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. “Nos ha faltado el respeto a todos. Públicamente decía que se sentía más cerca de la cultura hippie que de las 20 verdades del peronismo”, dijo sobre Alberto Fernández. Además, Berni arremetió contra sus compañeros con motivo de la marcha de la CGT el pasado 24 de enero. “Celebro la movilización que hicieron los compañeros trabajadores. Desde afuera no vi al peronismo acompañándolos”, apuntó.

DECLARACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA pic.twitter.com/e3sH2mQV3d — Partido Justicialista (@p_justicialista) March 22, 2024

También hubo problemas de cartel en el cónclave peronista, hubo quienes se quejaron del “poco federalismo”. “Está centrado en la interna de la provincia de Buenos Aires”, comentó un asistente del interior del país. El malestar en el aire era tal que bastaba contar el número de los congresales: sobre 900 asistieron 466, lo justo para el quórum. Muchos se fueron del estadio antes de que termine la marcha peronista, e incluso, hubo quienes pidieron la palabra sin éxito cuando empezó a sonar el himno de Hugo del Carril.

Caputo también custodiado (discretamente)

Aunque casi imperceptible, la presencia de la esposa del titular de Economía, Luis “Toto” Caputo, fue detectada por algunos periodistas, en los amplios salones del Hilton donde se realizó el tradicional almuerzo del CicyP, y donde el funcionario hizo, en realidad, casi un “ensayo con vestuario” de lo que sería la reunión con el Grupo de los 6 del día siguiente. Tan discreta como silenciosa, Ximena Ruiz Hanglin, que no se quedó al almuerzo, se perdió rápidamente entre bambalinas, mientras los hombres de empresa pugnaban por acercarse a su marido.

Ante una asistencia casi perfecta, Caputo insistió con los lineamientos que, dice, seguirán manteniendo. “No es que no entendamos el negocio de la política. Es que no lo queremos jugar”, cortó en seco, mientras se producían rápidos cruces de miradas. Tras lo cual agregó, “primero tenemos que estabilizar, terminar de sanear, y salir del cepo, después comenzar a crecer, y tercero, cambiar la política compositiva”, dijo dando a entender una especie de secuencia para los próximos dos años.

caputo.jpeg Luis Caputo en almuerzo con empresarios.

Mientras los empresarios, desde Cristiano Rattazzi (ex Fiat), hasta Juan Carlos Lopez Mena (Buquebus); o Gastón Bordieu (Banco Galicia), o Martín Cabrales (Cafe Cabrales), entre otros, trataban de “digerir”, el almuerzo, y hacían esfuerzos para entender el discurso, ya que el audio en el Hilton era muy malo, Caputo siguió impertérrito. “Nosotros vamos a seguir controlando la inflación, ya que tenemos un presidente con fuertes convicciones”, señaló aclarando que “algunos a eso lo quieren llamar locura” .

Largas fueron las charlas después que el ministro se retiró y, mientras muchos no ocultaban su ansiedad respecto a la próxima irrupción de los billetes de $ 10.000 y 20.000. “Ya no se puede andar con valijas de pesos para pagar una comida”, se quejaba uno de ellos, otros hacían más hincapié en la parte laboral que el propio Caputo había señalado como “trece años de estancamiento”, y un tercero rescataba los vouchers educativos y el bono para jubilados que podría llegar a $ 70.000 en abril. Ninguno de ellos quiso abordar, sin embargo, la fuerte caída de la actividad industrial, la baja de las pymes que cayeron 9,9% en febrero, según CAME

La Rosada también bajo el agua….

La Casa Rosada sintió el rigor de las intensas lluvias que azotaron la Capital y el AMBA. Varios salones de Balcarce 50 se vieron afectados por filtraciones de agua y hubo que improvisar con baldes y tachos de basura como receptáculos, para contener el agua que caía de techos y ventanas, mientras los pocos trabajadores de limpieza que quedan intentaban secar los pisos.

No fue solo líquido lo que corrió en los pasillos del Palacio de Gobierno. El malestar por las declaraciones a la prensa de la vicepresidente Victoria Villarruel también sobrevoló la Casa de Gobierno, y se supo que fue el propio presidente Javier Milei quien produjo la entrevista que le realizó el periodista Jonathan Viale.

“Dejá que yo le escribo a Jonhy”, le dijo el Jefe de Estado a su vice, quien le confesó que la estaban siguiendo hace rato para que diera una declaración sobre lo ocurrido en el tratamiento del DNU. Dicha conversación tuvo lugar la mañana previa a la entrevista, cuando el Jefe de Estado le convidó a Villarruel las galletitas de agua que le parecieron “un embole”.

Si bien sabían de la jugada, en Presidencia no esperaban que la titular del Senado pegara tan fuerte. “No podemos controlar qué dice ella”, se lamentaron -tarde- al día siguiente.

Fosforitos patagónicos para todos

Todos para uno y uno para todos. La máxima rectora de los Tres Mosqueteros bien aplica a los gobernadores patagónicos. El lunes pasado, los jefes sureños dieron un nuevo paso en su idilio, con una reunión en la sede porteña de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presidida por su titular, Alfredo González. Hasta allí llegaron Alberto Weretilneck (Río Negro); Sergio Ziliotto (La Pampa); Ignacio Torres (Chubut); y Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur).

Fiel a su estilo, el escurridizo Claudio Vidal (Santa Cruz) pegó el faltazo y envió a su vice, Fabián Leguizamón. Lo propio hizo el neuquino Rolando Figueroa, quien estuvo representado por el ministro de Economía de la provincia, Guillermo Koenig. Críticas a la apertura de importaciones, reclamos de diálogo y hasta un pedido urgente de reunión con el ministro Luis Caputo fueron el menú que tanto las pymes como los jefes provinciales ofrevieron en el encuentro.

"Yo tengo cinco diputados y ninguno me responde", llegó a bromear el fueguino Melella, al marcarle al Gobierno que las discusiones deben pasar por el Congreso y no por las órbitas de las provincias.

En el edificio de la calle 25 de mayo sede de CAME hubo, además, un agasajado: el dos veces gobernador de Chubut Carlos Maestro. Histórico dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), Maestro fue uno de los impulsores del Tratado Fundacional de la Región de la Patagonia, suscripto en 1996 en Santa Rosa, La Pampa. Aquel entendimiento entre las provincias es la piedra angular de la actual alianza.

Entre los puntos que lo impulsaron en la era menemista, el exmandatario destacó dos: la falta de atención a las provincias por parte del poder central y la tendencia de la Casa Rosada a imponer sus intereses por sobre los distritos. Casi un loop. El dirigente también recordó al recientemente fallecido gobernador pampeano Rubén Marín, otro de los caciques que fogonearon la unidad sureña.

Por debajo del escenario, algunos corrillos versaban sobre la rebelión fiscal empujada por Javier Milei y José Luis Espert en la Provincia de Buenos Aires. "Que no nos rebelemos nosotros, eh. A ver qué pasa si dejamos de mandar la nuestra", mascullaron desde una administración justicialista. Los fastidios con Nación entre los gobernadores son tantos y tan variados que ya se podría completar el álbum. "Hoy es Kicillof, mañana otro que no les guste", presagió un operador.

El cónclave, sin embargo, tuvo sabor agridulce. Sus estrellas centrales fueron los fosforitos de jamón y queso. Platos y platos que debieron ser recargados con disciplina marcial. El catering también incluyó medialunas de dos dos tipos, masas secas y hasta chipá, acompañados por agua, gaseosas y café. La maratónica jornada de lluvia copiosa en Buenos Aires invitó a recostarse en las harinas. Varios, por supuesto, optaron por la rosca….¿de Pascua, o de las otras?

Olmedo bilardista en Parlasur: hizo tiempo con empanadas para brasileños y paraguayos

Fue comidilla en Sudamérica el show del salteño Alfredo Olmedo en la cumbre del Parlasur que se llevó a cabo en Montevideo. El exdiputado nacional, célebre por el uso de la campera amarilla, es el Presidente del bloque de parlamentarios regionales (este año corresponde el lugar a la Argentina), pero sus pares argentinos lo quieren limpiar.

Olmedo, que ocupa ese cargo como parte de La Libertad Avanza, logró un hecho del que pocos pueden jactarse en la política argentina: unir a peronistas, radicales, al PRO, a la izquierda, provincialismos e incluso algunos libertarios que firmaron la carta para eyectarlo del sillón que ocupa. Proponían que LLA mantuviera el cargo por temas institucionales, pero que en lugar de Olmedo, a quien todos acusan de cometer atropellos, emergiera como titular Fabiana Martín.

La delegación argentina llegó a la capital uruguaya con la intención de avanzar en esa iniciativa… pero Olmedo preparó una estrategia defensiva que algún legislador del Parlasur catalagó de “bilardista”. Es que el salteño hizo tiempo, como en el fútbol, con una táctica que dejó a todos atónitos, pero que al fin y al cabo le dio resultados: se mantuvo en el cargo. La premisa fue alargar los tiempos hasta que se tuvieran que retirar las delegaciones para tomar el vuelo de regreso a sus países y así hacer caer el quórum.

La primera decisión generó malestar: los patovicas que controlaron e hicieron lento el ingreso, al punto que Celso Russomanno, del bolsonarismo más extremo (y expresidente del Parlasur), tildara a Olmedo de “antidemocrático”. De ahí hacia abajo, todos se quejaron del maltrato al ingreso.

El segundo paso de la comedia se dio en el recinto, donde el salteño ordenó apagar los micrófonos. Cuando el radical Luis Brandoni, parlamentario regional, ingresaba al lugar preguntó quién había ordenado quitar los micrófonos. El empleado de ceremonial le dijo: "Orden de la Presidencia". A lo que el actor respondió, visiblemente enojado: "Vamos a ver si le hacemos caso a la Presidencia".

#AgenciaPARLASUR Este lunes 18 de marzo, el Parlamento del MERCOSUR (#PARLASUR) llevó a cabo su XCI Sesión Ordinaria, presidida por el Parlamentario argentino Alfredo Olmedo, en #Montevideo



https://t.co/PYwIk4l3Jt pic.twitter.com/VwYGFrvxWk — Parlamento MERCOSUR (@PARLASUR) March 18, 2024

Pero la frutilla del postre llegó cerca del mediodía, cuando luego de un amague de retirada de la sesión por parte de la delegación de Paraguay, los parlamentarios de Uruguay pidieron un cuarto intermedio para deliberar sobre los pasos a seguir. En el salón continuo se esperaba a los legisladores de todos los países con café, agua y unas pocas bandejas de sandwiches de miga de jamón y albaca para retomar rápido el debate.

Sin embargo, Olmedo, conocedor de que los políticos prefieren estar bien alimentados antes que la responsabilidad cívica, hizo su jugada maestra: cuando el tiempo parecía agotarse llegó un verdadero desfile de mozos con bandejas con empanadas, brochetes de queso y tomate, árabes de pepino y morrón, wraps de pollo y pepinillos agridulces. Olmedo, así, logró entretener por un buen lapso a los legisladores del Parlasur que se arrojaron sobre tentempiés que circulaban sin cesar. El reloj corría y el Olmedo bilardista lograba pasar de ronda. Tal es así que las demoras llevaron a que las delegaciones de Paraguay y Brasil tuvieran que retirarse para no perder sus vuelos. Y, finalmente, la moción para removerlo no llegó a tratarse en el recinto.

Diálogos con Conan: el mito de anfisbena y el Pobre Jamoncito

- Padre, ¿a usted le gusta el jamón?

- Conan, no me jodas. Desde que empezó a hablar esa mujer no paran de hacerme bullying. No te sumes vos también, por favor.

- Lo lamento, Padre. Todo lo que hizo para mostrarles a sus excompañeros de colegio cuánto valía para que ahora vengan a decirle Pobre Jamoncito…

- Ni pobre ni jamoncito, Conan.

- Échela, Padre. Pídale la renuncia. ¿Hay algún animal que se pueda comer a un león? Porque está ante eso, permítame el consejo.

- Los leones no tienen depredadores, Conan. En eso podés quedarte tranquilo. Yo soy el rey.

- Tiene que leer a los griegos, Padre. Quizás este ante Anfisbena, que puede con un león. Y con más de un león también.

- ¿Ante quien?

- Anfisbena, la serpiente de dos cabezas. En vez de cola tiene otra cabeza. Los distrae, y ¡zas! Mientras lo muerde con una cabeza, la otra duerme plácidamente, por ejemplo. Por eso, Padre, debe tener cuidado, esos seres pueden ir en dos direcciones.

- Son seres mitológicos, Conan. No hay de qué preocuparse.

- La anfisbena nació de la sangre que brotaba la cabeza de un monstruo. Cuando trasladaban la cabeza de Medusa por el desierto. Así creían en la Grecia Antigua.

- Me estás asustando, Conan.

- No se deje amilanar, Padre. Pero tampoco agite a los monstruos. Ni a los jamoncitos.