Gobernadores patagónicos se reunieron con agenda productiva y agitaron reclamos contra Nación

Cónclave en la Ciudad en la sede de la CAME. Denunciaron asimetrías y exigieron diálogo por parte del Gobierno. Nueva muestra de unidad.

Los gobernadores patagónicos se reunieron con la CAME.

El cónclave se desarrolló en la sede porteña de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) desde las 17 y tuvo como anfitrión a su presidente, Alfredo González . Asistieron los jefes provinciales Alberto Weretilneck (Río Negro); Ignacio Torres (Chubut); Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur); y Sergio Ziliotto (La Pampa).

El primero en tomar la palabra fue el chubutense Torres (Juntos por el Cambio), quien preside el Tratado de la Patagonia. "Cada vez tenemos una matriz más asfixiante para la producción y el trabajo, y cada vez tenemos menos empleo registrado. Por eso tenemos que cuidar a las pymes, motor del desarrollo económico de la Argentina", ponderó.

Acto seguido, el pampeano Ziliotto (Unión por la Patria) dijo: "No hay dos palabras que no figuran en la agenda publica: producción y trabajo. No hay ningún ejemplo en el mundo donde pueda pensarse cómo desarrollarse achicando la economía".

Al respecto, cruzó al Gobierno y dijo: "Nos dicen que planteamos la ruptura, la desestabilización, sin tener en cuenta que solo planteamos cómo generar más desarrollo, más inclusión". Sus palabras llegan luego de que la Casa Rosada apuntara contra ellos por el naufragio del mega DNU en el Senado, donde los legisladores sureños votaron mayoritariamente en contra.

Ziliotto, además, planteó la necesidad de un "federalismo fiscal" y ponderó el encuentro entre los gobernadores y el "sector productivo". Y amplió: "El federalismo es lo único que permite el desarrollo. La sinergia pública-privada es fundamental. No hay desarrollo por la inclusión sin una de las partes, deben trabajar a la par",

A su turno, el fueguino Melella alertó por la apertura de importaciones anunciada por el Gobierno, en particular en el sector alimenticio. "Seguramente se beneficien cinco o seis grandes empresas, pero destruyen a las pymes. Le pedimos al gobierno que tenga muy presente a las pymes", exigió el dirigente de Unión por la Patria (UP).

En la misma sintonía que sus pares, el patagónico le pidió a la administración de Javier Milei un "plan de desarrollo". "Hoy ni se habla de producción en el país. A veces se habla desde Buenos Aires sobre la producción en la Patagonia y ni siquiera saben qué se produce", bramó el mandatario, en una referencia velada a la críticas al subrégimen de promoción industrial de Tierra del Fuego.

Por su parte, Weretilneck ponderó la alianza de los seis mandatarios sureños y manifestó que muchas de las respuestas que el país busca pueden salir de la región patagónica.

En la apertura de la jornada, González, titular de CAME, sostuvo que las "políticas productivas en el país deben gestarse desde el interior hacia el centro". También celebró el diálogo y el trabajo conjunto con los gobernadores tanto patagónicos como del Norte Grande de la Argentina.

Consejo Patagónico de Desarrollo Productivo

Durante el encuentro, los jefes provinciales firmaron el el Acta de Creación del Consejo Patagónico de Desarrollo Económico.

Se trata de un "espacio público-privado orientado a la promoción de políticas de desarrollo en materia productiva, que impulsen el progreso económico y social de la región, fortaleciendo las autonomías provinciales y el acrecentamiento de su potencial productivo".

Los ítems abordados por el Consejo incluyen Inversión Pública; Corredores Bioceánicos; Empleo; Producción; Ecología; Mercosur; Parques Nacionales; Desertificación; Recursos Naturales y Cuencas Hídricas, entre otros.

Una vez finalizado el acto, los dirigentes dialogaron con la prensa. Consultados sobre la nueva ley ómnibus, Torres remarcó que todavía no fueron convocados a una nueva reunión por parte del Poder Ejecutivo y dijo que todavía no recibieron la nueva versión de la ley ómnibus, aunque trabajan sobre los borradores que circulan.

"Ya hay puntos que estamos trabajando sobre el borrador que circula. Nosotros lo que queremos es una agenda productiva de desarrollo", disparó.

Consultado sobre la iniciativa del Gobierno de privatizar Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), el vicegobernador de Santa Cruz reiteró que se opondrán a la propuesta. "Bajo ningún punto de vista Santa Cruz comparte la mirada del Gobierno sobre Río Turbio. Nosotros vamos a estar al lado de los trabajadores, al lado del minero", anticipó.

La semana pasada, los seis gobernadores de la región habían emitido un comunicado conjunto oponiéndose a la privatización de esa firma.

A la vez, Melella consideró que la administración nacional tiene que "dejar de perder el tiempo en ver qué hacen los gobernadores, son cosas que no pasan por nosotros y se lo planteamos todos al Gobierno". Ese punto fue compartido por todos los jefes provinciales en la cumbre con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos.

"Tienen que entender que el Congreso tiene dinámicas propias y que no basta con negociar con nosotros", le espetaron a los funcionarios nacionales el pasado 3 de marzo.