Comedia argentina en Parlasur: Olmedo resistió como presidente cuestionado por todas las delegaciones

“Ya no es solamente un problema interno de ustedes, sino que se ha traído al seno de este Parlamento y es una vergüenza colectiva para todos nosotros. Me he sentido mal, agraviada”, dijo la diputada paraguaya Jazmín Narváez, quien acusó maltrato de los agentes de seguridad en la entrada al recinto. También le pidió a Olmedo que renuncie: “Como paraguaya, si es que mis compatriotas no están de acuerdo con mi participación, he de dar un paso al costado y evitar esto al resto de los otros parlamentarios”, dijo, en declaraciones consignadas por La Nación de Paraguay.