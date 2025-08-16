Luego de la oficialización de que Patricia Bullrich encabezaría el listado de senadores, La Libertad Avanza (LLA) confirmó sus candidaturas legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, en donde proyecta conseguir un holgado triunfo en las elecciones 2025 tras su alianza con el PRO.
Con predominio de nombres libertarios, la alianza de La Libertad Avanza y el PRO presentó candidatos en la ciudad de Buenos Aires
La coalición entre el oficialismo porteño y el oficialismo nacional aspira a ganar las elecciones 2025 y aportar dos senadores.
La ministra de Seguridad estará acompañada en la lista que lidera al Senado por Agustín Monteverde. De perfil técnico, es un doctor en Economía por la Universidad de Buenos Aires y profesor de la Universidad del CEMA. Los tercero y cuarto lugares quedaron para la referente libertaria en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell.
Por su parte, la boleta de diputados será encabezada por el abogado Alejandro Fargosi, quien subió el perfil cuando fue designado como uno de los impulsores del proyecto oficialista de Ficha Limpia -que finalmente no se aprobó-. Su rol institucional más reconocido fue en el Consejo de la Magistratura, donde ocupó un lugar desde el 2010 al 2014. Será escoltado por Patricia Holzman, directora de la Fundación Judaica y exjefa de Gabinete de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable porteño (2015-2022).
Al PRO le reservaron el cuarto, quinto y sexto lugar de la boleta de diputados: de no mediar una sorpresa electoral, Sabrina Ajmechet, Fernando de Andreis y Antonela Giampieri conseguirían una banca. La particularidad es que Nicolás Emma (tercero en la lista) ya forma parte del bloque libertario de la Cámara baja y tiene mandato hasta el 2027.
Elecciones 2025: los candidatos de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires
Lista Senadores
- Patricia Bullrich
- Agustín Monteverde
- Pilar Ramírez
- Carlos Torrendell
Lista Diputados
- Alejandro Eduardo Fargosi
- Patricia Holzman
- Nicolas Mario Emma
- Sabrina Ajmechet
- Fernando de Andreis
- Antonela Giampieri
- Andres Leone
- Valeria Rodrigues Trimarchi
- Fernando Pedrosa
- María Fernanda Araujo
- Lautaro Saponaro
- Paloma Linik
- Juan Manuel Bensusan
- Guadalupe Baulos
- Roberto Andrés Campos
- Daiana Bravo Ckacka
- Hector Francisco Aguirre
- Cristina Liliana Ballesteros
- Alberto Arco
- María Vildoza
- Arturo García Rams
