Con predominio de nombres libertarios, la alianza de La Libertad Avanza y el PRO presentó candidatos en la ciudad de Buenos Aires

La coalición entre el oficialismo porteño y el oficialismo nacional aspira a ganar las elecciones 2025 y aportar dos senadores.

Los candidatos a senadores de La Libertad Avanza junto a la presidenta del partido, Karina Milei.

Luego de la oficialización de que Patricia Bullrich encabezaría el listado de senadores, La Libertad Avanza (LLA) confirmó sus candidaturas legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, en donde proyecta conseguir un holgado triunfo en las elecciones 2025 tras su alianza con el PRO.

La ministra de Seguridad estará acompañada en la lista que lidera al Senado por Agustín Monteverde. De perfil técnico, es un doctor en Economía por la Universidad de Buenos Aires y profesor de la Universidad del CEMA. Los tercero y cuarto lugares quedaron para la referente libertaria en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

Por su parte, la boleta de diputados será encabezada por el abogado Alejandro Fargosi, quien subió el perfil cuando fue designado como uno de los impulsores del proyecto oficialista de Ficha Limpia -que finalmente no se aprobó-. Su rol institucional más reconocido fue en el Consejo de la Magistratura, donde ocupó un lugar desde el 2010 al 2014. Será escoltado por Patricia Holzman, directora de la Fundación Judaica y exjefa de Gabinete de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable porteño (2015-2022).

Al PRO le reservaron el cuarto, quinto y sexto lugar de la boleta de diputados: de no mediar una sorpresa electoral, Sabrina Ajmechet, Fernando de Andreis y Antonela Giampieri conseguirían una banca. La particularidad es que Nicolás Emma (tercero en la lista) ya forma parte del bloque libertario de la Cámara baja y tiene mandato hasta el 2027.

Agustín Monteverde

Pilar Ramírez

Carlos Torrendell

Lista Diputados Alejandro Eduardo Fargosi

Patricia Holzman

Nicolas Mario Emma

Sabrina Ajmechet

Fernando de Andreis

Antonela Giampieri

Andres Leone

Valeria Rodrigues Trimarchi

Fernando Pedrosa

María Fernanda Araujo

Lautaro Saponaro

Paloma Linik

Juan Manuel Bensusan

Guadalupe Baulos

Roberto Andrés Campos

Daiana Bravo Ckacka

Hector Francisco Aguirre

Cristina Liliana Ballesteros

Alberto Arco

María Vildoza

Arturo García Rams