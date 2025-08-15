Ocho distritos renuevan representantes en el Senado de la Nación el 26 de octubre en las próximas elecciones 2025. La ciudad de Buenos Aires es uno de ellos, en donde las previsiones anticipan un triunfo de la coalición oficialista entre el PRO y La Libertad Avanza, que este viernes confirmó a quien encabezará la boleta: Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad nacional.
Patricia Bullrich confirmó que será candidata a senadora nacional por La Libertad Avanza
La actual ministra de Seguridad competirá en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de la alianza libertaria con el PRO.
-
Milei busca un economista para acompañar a Bullrich en el Senado y blindar la muralla fiscal
-
Bullrich, sobre el fentanilo contaminado: "Hay que ver qué funcionarios son responsables"
La funcionaria confirmó la noticia a través de sus redes sociales. "Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora", publicó.
En ese sentido, apuntó que su postulación pretende "dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza. Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país".
"No vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho. Me presento como candidata a Senadora por CABA para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado, dentro de La Libertad Avanza y bajo el liderazgo de Javier Milei. Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso", concluyó Bullrich.
Dejá tu comentario