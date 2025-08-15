Patricia Bullrich confirmó que será candidata a senadora nacional por La Libertad Avanza







La actual ministra de Seguridad competirá en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de la alianza libertaria con el PRO.

Javier Milei y Patricia Bullrich volverán a compartir campaña.

Ocho distritos renuevan representantes en el Senado de la Nación el 26 de octubre en las próximas elecciones 2025. La ciudad de Buenos Aires es uno de ellos, en donde las previsiones anticipan un triunfo de la coalición oficialista entre el PRO y La Libertad Avanza, que este viernes confirmó a quien encabezará la boleta: Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad nacional.

La funcionaria confirmó la noticia a través de sus redes sociales. "Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora", publicó.

En ese sentido, apuntó que su postulación pretende "dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza. Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1956430722471977058&partner=&hide_thread=false Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo.

Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir.

Donde se construye futuro.



Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la… pic.twitter.com/yCPQrSTWmQ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 15, 2025 "No vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho. Me presento como candidata a Senadora por CABA para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado, dentro de La Libertad Avanza y bajo el liderazgo de Javier Milei. Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso", concluyó Bullrich.

Elecciones 2025 en la ciudad de Buenos Aires