Convocan a un apagón nacional contra los tarifazos en los servicios públicos.

convocatoria apagón.jpg Convocatoria oficial al apagón nacional del 31 de octubre contra los tarifazos.

Aunque el frente trabaja mancomunado desde hace tiempo, esta semana tomó la decisión de pasar a la acción ante los anuncios de nuevas subas en las tarifas. Al respecto, el ministro provincial señaló que se decidió "rechazar el tarifazo con un apagón nacional, pacífico, responsable, serio, en todo el país, convocando a argentinos y argentinas, pymes, comerciantes, clubes de barrio, para que de 21 a 21:10 del 31 de octubre apaguemos la luz y rechacemos un ajuste y un tarifazo que no se puede afrontar".

"Milei nos había dicho que esta vez el sacrificio y el ajuste lo iban a hacer los ricos, los que mayor capacidad y poder adquisitivo tuviesen. No fue así: nos engañó a todos. No solo no lo están haciendo los más ricos de la Argentina, sino que los más ricos de la Argentina, los grandes grupos económicos, han sido beneficiados con dinero, con blanqueos, con eximición de impuestos. Definitivamente el peso del sacrificio está muy mal distribuido", completó el dirigente peronista.

Durante la conferencia, distintos expositores dieron a conocer el impacto de la suba de tarifas en su sector. Ese fue el caso, por ejemplo, del rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Greco, quien explicó que en diciembre recibieron una boleta de luz por $12 millones, mientras que ese número trepó a $40 millones en enero y $80 millones en febrero. En esa senda, denunció que "la realidad es acuciante" y, en referencia a la pulseada entre Nación y la comunidad educativa por el presupuesto, explicó que el 90% de los recursos se utiliza para pagarle al personal.

Foro contra los tarifazos.jpg Conferencia de prensa del Foro Multisectorial Contra los Tarifazos,

Por su parte, Graciela Pampín, de la Confederación General de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores, advirtió por el cierre de numerosos centros de jubilados y llamó a "luchar para que las diversas políticas sociales no se caigan". Aseguró, además, que "si hay una población golpeada, esos son los jubilados y jubiladas" y que atravesamos una "situación caótica".

Protestas de instituciones sociales

A su turno, Graciela Lazarof, representante del Club Tres de Febrero, señaló que las instituciones barriales "atraviesan una dificultad muy importante", ya que no pueden seguir conteniendo como consecuencia de la morosidad en las cuotas sociales".

"Nuestro ejercicio contable tenía una incidencia del 3,5% para servicios en 2023. Este año, van a llevarse más del 25% y no sabemos a donde van a llegar", comentó. Sobre este aspecto, sostuvo que la "la actividad deportiva.es un derecho, no es una frivolidad. "Pedimos ser tenidos en cuenta y que la sociedad también asuma que debemos expresarnos de algún modo para que esto no avance sobre nuestros derechos", concluyó.

En tanto, Fernando Garralaga, exdirector de la Agencia de Discapacidad de la Nación, denunció que las familias de las personas con discapacidad "afrontan un ataque furibundo". Sostuvo, también, que el Estado "es una gran herramienta que debe estar presente y hoy no lo está". "Podemos decir que las personas con discapacidad y sus familias son víctimas de este gobierno y de sus políticas", amplió, y apuntó que el Foro representa "una iniciativa esperanzadora".

El Foro tendrá como agenda reuniones mensuales bajo la premisa de #TarifazJustas; campañas digitales; acciones en el territorio, jornadas de reflexión y de reclamos; presentaciones Judiciales de carácter Sectorial, Individual y Colectivas; visibilización de problemáticas como la de Desregulación del Precio de la Garrafa; y una Gran Audiencia Pública Nacional Contra el Tarifazo de Milei.

Para este mes, el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, anticipó que habría una actualización de los servicios públicos, aunque aseguró que “no sería sustantivo” ni "más allá de la inflación”, comentó el funcionario. El funcionario precisó que los aumentos del 2024 alcanzan solo para “cubrir el mantenimiento” del sistema y que “no queda margen” para las inversiones que se deben realizar.