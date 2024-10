Dólar, inflación, tarifas y el cepo cambiario: las últimas definiciones de Luis Caputo

También dijo que “en la medida que hay menos inflación, hay más estabilidad. Eso genera mejores expectativas económicas. Con un marco macroeconómico estable, las inversiones empiezan a venir. De hecho, ya lo estamos viendo”.

Respecto al cepo al dólar, dijo que la salida llegará cuando "no genere estrés ni en la gente, ni en la economía". "No nos ponemos fechas, nos ponemos condiciones", señaló. Reiteró que el país puede crecer a pesar de las restricciones.

Remarcó también que el tipo de cambio es más bajo que cuando asumió el Gobierno. "Cuando el dólar estaba a $1.500, en junio, que salieron todos los agoreros a decir que perdimos la posibilidad de salir del cepo, que el dólar se iba a dos mil... ¿Qué dije yo? Que el dólar iba a converger al tipo de cambio oficial. No es optimismo, es que sabemos lo que estamos haciendo. Eso es lo que va a pasar. En la primera entrevista te dije: suena medio loco lo que voy a decir, pero vamos a un esquema donde en algunos meses van a faltar los pesos. Y siempre dije que en competencia de monedas, el peso iba a ser la moneda fuerte. Hoy, diez meses después, están empezando a escasear los pesos y está claro que el peso va a ser la moneda fuerte. O sea, nada salió de casualidad", aseveró.

Sobre las tarifas, Caputo aseguró que el ritmo de actualización se irá reduciendo a partir de ahora. Explicó: "Lo que pasó al principio es que veníamos de una base tan baja que el aumento en términos porcentuales se hizo más alto. Pero en la primer entrevista hablábamos de los falsos subsidios... te hacen creer que no te cobran la luz, pero en realidad te la están cobrando mucho más, con una inflación del 250% en todo lo otro que tenés que terminar pagando. Y de vuelta, el que sufre más la inflación es el que menos tiene. Entonces, este esquema de te hago creer que soy bueno y te regalo plata y te doy un subsidio es falso. Y no solo se paga, sino que lo paga el que menos se puede defender, que es el que menos tiene. Porque el que tiene plata tiene forma de cubrirse, el que menos tiene no. Naturalmente pasó eso y ahora va a ser mucho más tenue, claro".

“A medida que pasa el tiempo, vamos dejando atrás los malos efectos de la pésima política monetaria del gobierno anterior, y empiezan a prevalecer cada vez más los efectos de la política monetaria mucho más ortodoxa que implementamos nosotros”, sostuvo Caputo.

En otros temas, confirmó que el Gobierno irá a la Justicia contra la ley de financiamiento universitario si no logra ratificar el veto presidencial en el Congreso, defendió la privatización de Aerolíneas Argentinas, y aseguró que no concurrirá al Parlamento a defender el Presupuesto 2025.

En el marco del frente financiero para el Gobierno, el ministro se refirió a las negociaciones con el organismo que conduce Kristalina Georgieva: “El programa del FMI termina a fin de año. Ahora tenemos la novena y la décima revisión. En función de cómo evolucionen las variables de la economía, pediremos un nuevo programa o no. Si pedimos un nuevo programa es con el objetivo que haya nuevos desembolsos. No lo hemos decidido todavía”.

Por otro lado, afirmó que no hay riesgo de embargo del oro que el BCRA envió a Londres. “Hay oro del Banco Central afuera del país desde el 2011. El oro y los dólares son del Banco Central, no del Tesoro. No hay ningún riesgo de embargo”, dijo en la entrevista con LN+.

Además, destacó los resultados del blanqueo de capitales, que aseguró ya alcanzó los u$s13.000 millones en efectivo, e insistió con que la finalidad no es recaudatoria, sino de reactivación de la economía. “El blanqueo tiene el fin de que la gente saque los dólares del colchón, los saque de la caja de seguridad, les pueda sacar un retorno. Eso favorece a la economía porque favorece al desarrollo del mercado de capitales. Lo que buscamos con el blanqueo es que se reactive la economía. El blanqueo viene muy bien”, concluyó.