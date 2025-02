Corte Suprema: a 48 horas cruciales para el pliego de Ariel Lijo, el Gobierno juega a la confusión

Los nombres tirados sobre la mesa por altas fuentes oficiales no son desconocidos, aunque hay una candidata mujer cuyo nombre no hicieron trascender. Ese trueque, pero por Manuel García Mansilla era el que había propuesto el kirchnerismo para votar, además de tener en la mano una ampliación del tribunal. Sería al revés, sólo ante la caída de Lijo. El juez federal queda en una disyuntiva: su negativa a asumir por decreto lo expone a un rechazo a su pliego que lo deje en una situación peor que la que atravesó Daniel Rafecas en la gestión de Alberto Fernández que no llegó a esa instancia. Pero como lee el poder es preferible no llegar a ser rechazado en el recinto. Exponerlo a esa situación no sería gratuito y ahí el Gobierno minimiza riesgos futuros sobre un Lijo herido. Quienes lo han cuestionado en su candidatura a la Corte podrían envalentonarse para ir tras su juzgado federal.