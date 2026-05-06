Caso Adorni: ordenan a ARBA levantar el secreto fiscal por la propiedad en el country

Se requirió el detalle de pagos, valuación y deudas del inmueble vinculado a la familia del jefe de Gabinete, en el marco de una causa penal en curso.

El juez federal Ariel Lijo dispuso en las últimas horas levantar el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa ante la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) , en el marco de la investigación que analiza su evolución patrimonial.

El requerimiento apunta específicamente al lote del country Indio Cua Golf Club , sobre el que se pidió información vinculada al Impuesto Inmobiliario. La fiscalía busca reconstruir el comportamiento fiscal asociado a ese bien como parte del análisis patrimonial en curso.

En el oficio, el fiscal reclamó el detalle completo de los pagos realizados entre enero de 2022 y la actualidad, incluyendo fechas, montos y medios de cancelación. También requirió la valuación fiscal del inmueble durante ese período, así como la existencia de deudas, intereses acumulados y eventuales planes de regularización.

Javier Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni antes de su viaje a Estados Unidos.

Además, solicitó que se informe cualquier otro dato relevante que surja de los registros del organismo recaudador bonaerense y que pueda aportar a la investigación. La medida se enmarca en una causa delegada bajo el artículo 196 del Código Procesal Penal, lo que habilita al Ministerio Público a impulsar directamente la recolección de pruebas.

Fuentes al tanto del trámite indicaron que, hasta el momento, no hubo respuesta de la Justicia al pedido formal de levantamiento del secreto fiscal. En paralelo, el organismo avanzará en la recopilación de la información disponible para estar en condiciones de responder una vez que se habilite el acceso.

El pedido se suma a otras medidas adoptadas en el expediente, que también incluyen el análisis de propiedades en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de contrastar datos fiscales con los ingresos declarados por el funcionario y su entorno familiar

Caso Manuel Adorni: declara el hijastro de una de las jubiladas prestamistas

La causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito suma este miércoles una declaración clave. Se tarta de la del hijo de una de las jubiladas que figuran como acreedoras en la compra de un departamento en Caballito.

El testigo, señalado como quien habría articulado la operación, fue citado a declarar en los tribunales de Comodoro Py para aportar detalles sobre cómo se estructuró la compraventa del inmueble y el financiamiento involucrado.

Según surge del expediente, el departamento fue vendido a Adorni por un valor declarado de 230 mil dólares, con un anticipo en efectivo y el resto financiado por las propias vendedoras, un esquema que llamó la atención de los investigadores por sus condiciones poco habituales

Rechazaron el pedido para detener a Manuel Adorni por falta de "riesgo real o grave"

El fiscal Gerardo Pollicita rechazó el martes el pedido para detener “de manera inmediata” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de considerar que no existe un “riesgo real o grave” para proceder al arresto del funcionario en esta instancia de la investigación.

La fiscalía desestimó así el pedido de la diputada Marcela Pagano al señalar que no se verifican los “extremos necesarios”, como fuga o entorpecimiento, para justificar una medida de esa envergadura.

No obstante, Pollicita sí dejó abierta la posibilidad de evaluar otras medidas cautelares, como por ejemplo prohibirle el contacto con determinados testigos.

Mientras tanto, la Justicia ya ordenó el peritaje del celular del contratista que declaró este lunes, Matías Tabar, para verificar el supuesto intercambio de mensajes que habría mantenido tanto con Manuel Adorni como con su esposa, Bettina Angeletti.