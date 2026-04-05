Cómo es la vida y qué comen los astronautas de Artemis II dentro de Orion + Seguir en









La tripulación ya completó la mitad de su trayecto lunar. Se espera que a principios de la próxima semana alcancen la órbita de nuestro satélite, marcando el primer regreso humano a estas distancias desde el cierre de la era Apolo en 1972.

Para cumplir con el exigente calendario de pruebas y observaciones en órbita lunar, los astronautas siguen una estricta rutina de sueño y ejercicio.

La misión Artemis II ya navega en el espacio profundo, marcando el primer viaje tripulado hacia nuestro satélite en más de 50 años a bordo de la nave Orión. Allí, los cuatro astronautas se encuentran equilibrando el peso de una misión histórica con la normalidad de su vida diaria en el espacio profundo.

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Christina Koch, la primera mujer en aventurarse hacia el espacio profundo, comparó la logística de su expedición de 10 días con la planificación de un campamento. Según explicó en un video de la NASA, el viaje "representa unión y algo un poco fuera de lo común".

Las complicaciones que atraviesan los astronautas en el espacio 58 tortillas, 43 cafés y mucha salsa picante: así es la dieta en la misión Artemis II. El desafío logístico se completa con un solo baño para cuatro personas, una pieza clave que ya está bajo la lupa por fallas técnicas.

Se trata de la primera vez que los astronautas que van al espacio profundo cuentan con un solo baño a bordo. En las misiones Apolo de los años 60 y 70 dieron a los astronautas bolsas de recolección de desechos que finalmente se dejaron en la superficie lunar.

Ante esta situación, Koch declaró: "Me gusta decir que es posiblemente la pieza más importante del equipo a bordo. Así que respiramos aliviados cuando resultó que todo estaba bien".

El baño está en un pequeño cubículo que es bastante ruidoso. Debido a esto, los astronautas tienen que proteger sus oídos cuando lo usan, sin embargo, según el canadiense Jeremy Hansen, "es el único lugar al que podemos ir durante la misión en el que podemos sentir como si estuviéramos solos por un momento". los astronautas que iran a la luna Cómo llevan las horas de sueño en la misión Artemis II Para cumplir con el exigente calendario de pruebas y observaciones en órbita lunar, los astronautas siguen una estricta rutina de sueño y ejercicio. Utilizan sacos de dormir fijados al interior de la Orión para garantizar el reposo. A su vez, la actividad física es innegociable: disponen de media hora diaria de entrenamiento aeróbico y de fuerza mediante un volante de inercia. Este protocolo es crucial para contrarrestar la pérdida de densidad ósea y masa muscular que provoca la falta de gravedad.

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