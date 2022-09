Cristina Kirchner adelantó que este martes Beraldi "va a demostrar la farsa de los fiscales"

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1571927911518834688 Vieron lo que les dije ayer, no? Que Beraldi iba a desnudar el guión de Luciani y Mola. Me corrijo, fue mucho más allá: probó en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio- que Luciani y Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 19, 2022

Por la noche, la vicepresidenta volvió a publicar en Twitter un mensaje de convocatoria a seguir la segunda jornada de alegatos de su abogado en la causa. Será este martes a partir de las 9 de la mañana.

"Mañana, a partir de las 9hs, seguí mirando y escuchando cómo el Dr. Beraldi continúa con la demolición de la escandalosa acusación de Luciani y Mola. Algo nunca visto! Va a demostrar la farsa de los fiscales y el “plan limpien todo”. No te lo pierdas: descubrí cómo te han mentido", dijo.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1571997775230795776 Mañana, a partir de las 9hs, seguí mirando y escuchando cómo el Dr. Beraldi continúa con la demolición de la escandalosa acusación de Luciani y Mola. Algo nunca visto! Va a demostrar la farsa de los fiscales y el “plan limpien todo”. No te lo pierdas: descubrí cómo te han mentido — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 19, 2022

El alegato de Carlos Beraldi

En su alegato final en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, el abogado Carlos Beraldi cuestionó a la Justicia por su accionar en la causa, en particular a la Corte Suprema, a la fiscalía y a los jueces federales que intervinieron.

Además, comparó la situación con lo ocurrió a Perón. "Le hicieron un proceso por traición a la Patria y asociación ilícita, lo mismo que a Cristina".

"No puede pasar que se use a los jueces para cuestiones subalternas. Ese es el nunca más, no corrupción en la justicia", dijo y agregó que "millones de argentinos" esperan que este juicio se defina acorde a la ley".

En relación a la Corte Suprema, el defensor de la Vicepresidenta dijo ante los jueces del Tribunal Oral Federal 2 que el máximo tribunal del país "retrocedió" a la hora de tomar decisiones en la causa por el "escándalo mediático y un grupo de vecinos de la ciudad de Buenos Aires que tocaron cacerolas".

Beraldi recordó que días antes del inicio del juicio en 2019, la Corte Suprema pidió al Tribunal los expedientes para resolver recursos de la defensa vinculados al cosa juzgada, rechazó de pruebas pedidas, entre otras cuestiones.

"Este es un partido que se juega en varias partes, no sólo en el Tribunal Oral. Cada vez que hacía un planteo decían que no y ante cada uno recurrimos a la Corte Suprema de Justicia", repasó.

En 2019, días antes del inicio del juicio, "alguien los vio y dijeron 'son serias estas cosas que piden los abogados" y pidió los expedientes, recordó Beraldi.

Y sobre el mismo punto, amplió: "Al día siguiente, se hizo un escándalo mediático, vecinos de la ciudad de Buenos Aires tocaron cacerolas y la Corte, que había pedido los expedientes, retrocedió".

"Fíjense el nivel de imparcialidad de la Justicia argentina y la integridad de nuestros tribunales", ironizó finalmente el abogado.

En sus señalamientos al máximo tribunal, Beraldi mencionó que la Corte dejó los recursos "guardados" tres años y este año, cuando el juicio oral y público entró en etapa final, "rechazó todo con argumentos que ponen en evidencia, con todo respeto, la ausencia de penalistas en la Corte", puntualizó.

Poco antes había citado un libro del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en el que se alude a que "no es posible hablar de judicialización de la política ni politizar la justicia".

"Pero no importa, seguimos adelante porque nunca bajamos los brazos. Acá hubo había nado sincronizado", dijo en alusión a cómo actuaron desde distintos niveles del Poder Judicial en coordinación con algunos medios.

Además, Beraldi utilizó una alusión futbolera para destacar que la defensa de Cristina Fernández de Kirchner juega "un partido en cancha inclinada, siempre".

Y a la hora de hablar de la causa, recordó que uno de los fiscales que estuvo en la investigación junto a Gerardo Pollicita, Ignacio Mahiques, "tenía vinculación directa" con "personas que habían cumplido funciones relevantes" durante la gestión de Cambiemos, como su hermano Juan Bautista Mahiques, por entonces representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.