Se sacude el peronismo: Sergio Uñac busca pata bonaerense con la bendición del kirchnerismo

Sergio Uñac confirmó que será candidato presidencial del peronismo y sacudió el escenario político del principal partido de la oposición. Con el aval de Cristina Fernández de Kirchner , el ex gobernador de San Juan saldrá ahora a buscar una pata bonaerense para darle volumen a su proyecto político de cara a una eventual primaria presidencial contra Axel Kicillof .

Los cálculos en la mesa chica de Uñac apuntan a convertirlo en un candidato competitivo en el interior del país pero en especial disputar también los votos bonaerenses que representan casi el 40% del padrón electoral del país . Mientras se debate la posible eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) a nivel nacional, el sanjuanino ya prepara su plan B para celebrar una interna dentro del peronismo con el objetivo de definir al candidato presidencial del PJ a través de las urnas.

La posibilidad de que Kicillof desdoble el calendario electoral y adelante el comicio a mayo del 2026 para votar al próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires, antes de las elecciones presidencial de octubre del próximo año, también abre un enorme interrogante en el peronismo. ¿Tendrán Kicillof y Uñac, en caso de ser ambos candidatos presidenciales del PJ, el mismo postulante a la gobernación o esa disputa se deberá dirimir en una interna bonaerense? ¿Dónde se ubicarían Cristina, La Cámpora y la dirigencia del kirchnerismo en ese escenario? .

Guiño del kirchnerismo

Sin provincia de Buenos Aires, no hay proyecto nacional para Uñac. Por eso el sanjuanino saldrá en las próximas semanas a mostrarse con intendentes y referentes cercanos a Cristina en el marco de su auto lanzamiento como candidato presidencial del peronismo. El vínculo con la ex presidenta es directo y se tradujo en la nota que en marzo le envió en su calidad de presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional para pedirle la convocatoria a internas dentro del peronismo con el objetivo de definir al próximo candidato presidencial. Después de esa solicitud, Cristina le devolvió un llamado telefónico para respaldar el llamado a internas.

Los tiempos se acortan. Falta menos de un mes para el Mundial de fútbol de la FIFA y ya entrado el segundo semestre de este año la mayoría de las provincias ingresará en campaña electoral a partir de lo que se preve será un cronograma de elecciones desdobladas, y adelantadas en la mayoría de los distritos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, y con la incertidumbre en relación a la posible eliminación de las PASO a nivel nacional para definir candidato presidencial en el peronismo, se suma el interrogante que plantea la candidatura de Uñac y su posicionamiento en el principal distrito electoral del país.

¿Puede haber una -otra más- interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires para elegir al candidato a gobernador ante el escenario del desdoblamiento y adelantamiento de esa elección? La pregunta perturba al peronismo ante la urgencia de ir unido a esa elección para no entregarle el resultado a La Libertad Avanza que, con Diego Santilli a la cabeza, se encamina a replicar la alianza con el PRO en territorio bonaerense. La última interna del peronismo para definir al candidato a gobernador bonaerense fue el 2015 cuando Aníbal Fernández derrotó a Julián Domínguez. El resto de la historia es conocida y culminó con María Eugenia Vidal como gobernadora.

Se mueve el peronismo

"Con Cristina inhabilitada, el PJ tiene que ir a internas", fue la tajante definición del senador nacional por San Juan. Ese pedido de logró además el aval de otros sectores del interior del país mas cercanos al Frente Renovador de Sergio Massa como el que encabeza Guillermo Michel en Entre Ríos. Su candidatura cuenta además con el apoyo de una corriente del peronismo federal nucleada en "Primero la Patria" que el pasado 1 de mayo organizó un acto en Parque Norte.

Se trata de una expresión de peronistas de todo el país, de corriente federal, lanzado en octubre del año pasado en la sede de la UMET, en donde confluyeron figuras como Máximo Kirchner, jefe de La Cámpora, con dirigentes del peronismo federal que se habían alejado del kirchnerismo como el salteño Juan Manuel Urtube y el dirigente Juan José Álvarez, armador bonaernse de Uñac . No hubo representantes del Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof ni ninguna mención al mandatario bonaerense en esa oportunidad.

Sergio Uñac, bonaerense

Mientras Axel Kicillof emerge como el candidato natural en el peronismo, a cargo de la provincia con más electores del país y uno de los principales opositores a Javier Milei, el plan de Uñac apunta principalmente a lograr el apoyo de los sectores del kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires para intentar partirle el distrito al actual gobernador y poder ser competitivo en una eventual interna presidencial del peronismo. La Cámpora de Máximo Kirchner cuenta con una sólida estructura política en el conurbano y gobierna distritos como Hurlingham (Damián Selci), Quilmes (Mayra Mendoza), Lanús (Julián Álavarez) pero además tiene aliados clave en municipios con un peso electoral clave como Lomas de Zamora (Federico Otermín) además de su penetración electoral en La Matanza. El sanjuanino ya estuvo además reunido con Leonadro Nardini de Malvinas Argentinas.

El calendario electoral jugará también un rol clave en la interna del peronismo. En especial la posible eliminación de las PASO pero sobre todo el eventual adelantamiento electoral de la provincia de Buenos Aires para elegir candidato a gobernador. Uñac propone que, si finalmente desaparecen las PASO, el peronismo organice una gran interna abierta propia. Y apunta a un esquema de votaciones por regiones -noreste, noroeste, centro y sur- en distintas fechas, y de manera escalonada a lo largo de seis meses. “Es la única manera de fortalecer democráticamente el partido y el liderazgo”, aseguró.