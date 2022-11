Declaró un conocido de Sabag Montiel: "Fue por plata, es indiscutible"

En esta oportunidad reiteró sus sospechas: "Apenas me enteré pensé que fue por plata, no podía creer que en cuatro años se radicalizara tanto su ideología política, la cual ni tenia, me pareció muy extraño". Luego agregó que sigue pensando lo mismo y que "le puede haber picado un bichito de justicia social" pero que sería "raro de Nando, que no tiene empatía por la gente que tiene alrededor". Para concluir expresó que "fue por plata es indiscutible, lo sostengo".

Cuando fue consultado por la fiscalía sobre si había escuchado alguna vez a Sabag Montiel afirmar que mataría a alguien por dinero respondió que nunca lo dijo explicitamente pero lo dedujo que lo haría "por su forma de manejarse con los demás, de alguna forma siempre estaba relacionado con el dinero". Por otro lado apuntó: "Por temas familiares nunca lo vi muy preocupado, por amistades tampoco, ahora cuando le tocabas algo".

También le preguntaron si Sabag Montiel había expresado alguna vez que se sentía representado por alguna ideología, a lo que el testigo respondió: "No, la verdad que no. Por eso vuelvo a decir que apenas me enteré pensé que fue por plata."