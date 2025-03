Cristina Kirchner, dura con Patricia Bullrich: "Siempre fue un ex ser humano"

"El viernes por la mañana en EXPO AGRO intentaste explicar porque habías tardado tantos días en ir a Bahía Blanca diciendo que no querías “caranchear” con la tragedia sacándote “una foto linda”. Lástima que, cuando decías eso, tenías a ESPERT sentado a la derecha, TU CANDIDATO A DIPUTADO EN LA PBA PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES, que FUE EL PRIMERO EN “CARANCHEAR” SACÁNDOSE UNA FOTO MIRANDO EL MAPA DE BAHÍA CON CARA DE PREOCUPADO", escribió Cristina.

Desde allí fue que lanzó una serie de fuertes críticas contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la que calificó de "ex ser humano". Antes, en modo irónico, recordó el pasado político de la funcionaria del Gobierno.

"Y de la que tenías sentada a tu izquierda, mejor ni hablar… Tu Ministra de Seguridad... Ex montonera, ex menemista, ex cavallista, ex delarruista, ex macrista… En realidad, me parece que siempre fue un ex ser humano", dijo Cristina. Y remató: "¿Me querés decir CÓMO PODÉS HABLAR DE CASTA POLÍTICA CON ESA GENTE SENTADA A TU DIESTRA Y SINIESTRA y a continuación gritar ¡viva la libertad carajo!?".

Luego, expresó su repudio a los incidentes del miércoles pasado en el Congreso, donde hubo jubilados golpeados por la policía, sumado a Pablo Grillo, el fotógrafo herido de gravedad en su cabeza por una granada de gas lacrimógeno que lanzaron las fuerzas de seguridad y que impactó en su cabeza.

"MANDÁS A APALEAR VIEJOS Y FUSILAR A UN FOTÓGRAFO QUE AÚN LUCHA POR SU VIDA; por el solo hecho de manifestarse los primeros y ejercer su profesión el segundo; al mismo tiempo que, a las trompadas, hacías levantar la sesión de la Cámara de Diputados porque te iban a sacar las facultades delegadas. ¿EN SERIO TENEMOS QUE CREERTE QUE A VOS TE GUSTA LA LIBERTAD? ¿EN SERIO QUE LA LIBERTAD AVANZA EN ARGENTINA?... Daaaale, dejá de mentir Milei… ya se te nota mucho", retrucó la expresidenta.

Patricia Bullrich refuerza "operativo" en medio de tensiones con Seguridad de CABA

Patricia Bullrich prepara un operativo "reforzado" de las fuerzas de seguridad nacionales en coordinación con la Ciudad de Buenos Aires de cara a una nueva marcha en favor de los jubilados este miércoles en el Congreso. A los mil efectivos desplegados en las calles se sumarán más uniformados en apresto además de nuevos controles en rutas nacionales y en los ingresos a la Capital Federal.

"Vamos a desplegar las mismas fuerzas, pero este miércoles vamos a sumar personal en apresto en distintos puntos estratégicos", reveló un funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación ante la consulta de Ámbito. Se repetirán además los controles en los colectivos que circulan por la Ciudad y que incluyeron pedidos de identificación y cacheos a los pasajeros. Tras el respaldo de Javier Milei a Patricia Bullrich, el gobierno nacional está decidido a mantener el operativo represivo de la semana pasada que incluyó la participación de Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria.