Cristina habla tras el pedido de 12 años de cárcel

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hablará hoy a las 11 horas a través de sus redes sociales, luego de que el Tribunal Oral Federal 2 rechazara su pedido para ampliar la declaración indagatoria en la denominada Causa Vialidad, que investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en el que la Fiscalía pidió que se la condene a 12 años de cárcel y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Según adelantó su abogado Carlos Beraldi, la ex jefa de Estado va a mencionar detalles de las llamadas y mensajes registrados en el teléfono del ex secretario de Obras Públicas, José López, y no solo de la información utilizada por los fiscales en su acusación. Se espera que así Cristina revele nombres y apellidos de las personas con las que López mantenía contactos para intentar cobrar deudas de obras públicas.