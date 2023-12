Diana Mondino: "Nuestros problemas no van a desaparecer"

En sus declaraciones, la asesora de Javier Milei realizó un análisis sobre el panorama y los desafíos a resolver a partir del 10 de diciembre: “Tenemos chicos que sufren la mala educación, que no estudian, que no van a estar preparados para trabajar dentro de 15 o 20 años. Los precios relativos también son un problema, hay cosas muy caras y otras muy baratas. No sé si se han fijado que ahora no solo se gasta más en el supermercado sino que además tardan más tiempo porque la gente mira los precios. Para la gente de escasos recursos es terrible, porque un 10% más que pagaron es plata que no van a tener para otra cosa”.