Los Pumitas hicieron historia: vencieron a Nueva Zelanda en el Rugby Championship M20 + Seguir en









El equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda reaccionó tras la dura caída en el debut frente a Sudáfrica (48-21) y mostró carácter y eficacia ante una de las principales potencias del rugby juvenil.

Los Pumitas hicieron historia: vencieron a Nueva Zelanda en el Rugby Championship M20.

byEl seleccionado argentino juvenil de rugby logró un triunfo histórico este domingo al derrotar 25-17 a Nueva Zelanda en Port Elizabeth, Sudáfrica, por la segunda fecha del Rugby Championship M20. Se trata de la primera victoria de Los Pumitas ante los Baby Blacks en esta categoría.

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El equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda reaccionó tras la dura caída en el debut frente a Sudáfrica (48-21) y mostró carácter y eficacia ante una de las principales potencias del rugby juvenil. Con una actuación sólida de principio a fin, Argentina logró imponerse con autoridad.

Los puntos albicelestes llegaron gracias a los tries de Federico Serpa, Luciano Avaca y Ramón Fernández Miranda, además de un try penal. Serpa también sumó un penal clave que permitió sostener la ventaja en un encuentro en el que Los Pumitas jugaron con personalidad.

El triunfo adquiere mayor relevancia si se tienen en cuenta los antecedentes recientes: Nueva Zelanda había vencido a Argentina por 43-20 en 2024 y por 75-21 en 2025, en ambos casos por este mismo torneo.

¿Cuándo vuelven a jugar Los Pumitas en el Rugby Championship M20? Tras la histórica victoria de Los Pumitas ante Nueva Zelanda, el seleccionado argentino deberá afrontar la última fecha del Rugby Championship M20, ya sin chances de consagrarse tras la victoria con bonus de Sudáfrica ante Australia.

El próximo compromiso será frente a Australia, el sábado 9 de mayo, desde las 9:00 (hora de Argentina). Por su parte, Sudáfrica se medirá con Nueva Zelanda desde las 11:00. Tras el traspié en la primera jornada frente a los Baby Boks, el seleccionado argentino logró un imponente triunfo ante los Baby All Blacks por 25-17.