Diego Santilli confirmó que cumplirá con su promesa de pelarse tras el resultado de las elecciones

El diputado nacional y ganador de las elecciones en Buenos Aires, Diego Santilli, aseguró que cumplirá la promesa de cortarse el pelo que asumió la semana pasada en el programa del libertario Gordo Dan.

"Si el domingo ganamos, nos pelamos todos", propuso Santilli días atrás al participar de La Misa, el programa de Daniel Parisini .

Tras aclarar que la apuesta era sobre la elección de la provincia de Buenos Aires, el diputado del PRO y el Gordo Dan se dieron la mano y acordaron que, de ganar, sería cumplida este lunes en vivo por el mismo programa de streaming.

A través de sus redes sociales, Santilli compartió la imagen de una maquina para cortar el pelo junto a la frase "HERMOSA MAÑANA, VERDAD?", en referencia al famoso meme de Guillermo Francella.

Al ser consultado al respecto por Radio Rivadavia , Santilli confirmó que se cortará el pelo para cumplir con lo acordado.

"Asumí un compromiso y lo voy a tener que cumplir. Tendremos que ver cuál es el tamaño de corte, pero el compromiso lo cumplo. Voy a tener que cortarme el pelo", aseguró en diálogo con el programa "Esta mañana", que conduce Ignacio Ortelli.

Sobre la victoria en territorio bonaerense, el legislador señaló. “Yo solo fui alguien que hizo ese camino en el medio, ese cable que conectó con la sociedad. El Presidente y la sociedad de la provincia de Buenos Aires decidió ir hacia adelante”.

Cómo fue el resultado de las Elecciones Legislativas

La segunda fuerza fue Fuerza Patria, que obtuvo el 24,5% de los votos, según el escrutinio provisorio.