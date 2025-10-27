Las promesas se cumplen: Diego Santilli deberá pelarse tras la victoria libertaria en la Provincia







El candidato había prometido raparse en vivo en el programa de "El Gordo Dan" en caso de ganar la contienda. EL 41,45% obtenido hace que el ahora diputado deba despedirse de su colorada cabellera.

Diego Santilli deberá raparse tras el triunfo en la Provincia. Redes sociales

Luego del sorprendente triunfo de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el cabeza de la lista violeta, Diego Santilli, deberá cumplir la promesa que realizó en caso de salir victorioso: pelarse en vivo en "La Misa", el programa de "El Gordo Dan".

Es que en su visita al programa de streaming libertario, el ahora diputado electo por la Provincia prometió raparse en vivo si ganaba la contienda electoral.

"Si querés verme pelado, votá al colorado", escribió en su cuenta de X Santilli, y compartió el recorte del vivo.

Si ganamos el domingo, el lunes nos pelamos todos en vivo en La Misa.



Si querés verme pelado, votá al colorado pic.twitter.com/RxDkrWBMyH — Diego Santilli (@diegosantilli) October 21, 2025 Todo el chiste giraba en torno a que Santilli había tomado el primer lugar de la lista libertaria luego de que José Luis Espert bajara su candidatura por acusaciones de un supuesto vínculo con Fred Machado, acusado de narcotráfico.

Desde entonces, el "Colorado" había coqueteado con raparse, ya que la boleta aún contaría con la cara de Espert. Incluso, había preguntado en su cuenta de X si debía pelarse.

¿Me pelo o no me pelo?

Los leo. — Diego Santilli (@diegosantilli) October 16, 2025 Finalmente no lo hizo, pero terminó prometiéndolo en caso de ganar la contienda, algo que terminó haciendo. Axel Kicillof tras la derrota en la Provincia: "Es nuestra obligación construir una alternativa que muestre que hay otro camino" El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló a la militancia luego de conocerse los resultados de las elecciones legislativas, que dieron como gran ganador a La Libertad Avanza, incluso en el distrito en el que el 7 de septiembre el peronismo había ganado por 14 puntos. En un discurso que apuntó a la construcción de una alternativa al gobierno de Javier Milei, Kicillof pidió redoblar los esfuerzos para "cuidar a nuestra gente". Desde el búnker de Fuerza Patria situado en la ciudad de La Plata, el gobernador bonaerense no reconoció del todo la derrota y destacó el resultado obtenido. "Nos han permitido renovar a los 15 diputados y a uno más. 16 diputados para defender a nuestras ideas y a nuestra Provincia".