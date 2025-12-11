SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

11 de diciembre 2025

Axel Kicillof: "Es falsa la dicotomía entre Estado o mercado, hacen falta los dos"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires volvió a cruzar al presidente Javier Milei y destacó el rol de su administración en el desarrollo de infraestructura

Axel Kicillof inauguró el nuevo puente vecinal Gogna sobre el río Luján.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a cuestionar a la administración de Javier Milei y remarcó: “Es falsa la dicotomía entre Estado o mercado: hacen falta los dos para que la región se desarrolle”, dijo en el marco de la inauguración de un nuevo puente en Luján.

Por otro lado, lanzó: “El Gobierno nacional celebra que volvió a endeudar al país por mil millones de dólares, pero nada de eso va a ser utilizado para realizar las obras que necesita Luján”, advirtió Kicillof, y aseguró: “Vamos a seguir inaugurando puentes, abriendo escuelas y generando mejores condiciones de vida”.

Informate más

A su vez, el mandatario apuntó que “aunque (Javier) Milei nos quiera fundir, nuestra respuesta va a ser un modelo productivo”.

Axel Kicillof inauguró el nuevo puente vecinal Gogna sobre el río Luján

La construcción del puente demandó una inversión de $3.217 millones e incluye también el puente de Los Huesos. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la obra forma parte del Plan Maestro Integral para la Cuenca del Río Luján y busca ampliar el escurrimiento del cauce y prevenir anegamientos.

El nuevo cruce, de hormigón, tiene 76,5 metros de largo y 8,3 metros de ancho, dos carriles, veredas peatonales, desagües pluviales e iluminación LED. Reemplaza una antigua estructura que generaba obstrucciones durante las crecidas.

_AR12984

“Esta es una zona que ha sufrido muchas inundaciones y en la que muchos prometieron soluciones, pero luego no hicieron nada”, dijo Kicillof, y remarcó: “Nosotros no hicimos promesas, nos comprometimos a planificar e invertir y aquí ya se pueden ver los resultados”.

A su vez, afirmó que la obra forma parte de una transformación más amplia: “El río dejó de ser una amenaza y pasó a ser un atractivo turístico”, dijo.

Por su parte, el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis señaló que “esta inauguración es parte de una inversión histórica” y subrayó que “no es verdad que el pueblo esté en contra de la obra pública”.

