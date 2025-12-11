Axel Kicillof: "Es falsa la dicotomía entre Estado o mercado, hacen falta los dos"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires volvió a cruzar al presidente Javier Milei y destacó el rol de su administración en el desarrollo de infraestructura

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , volvió a cuestionar a la administración de Javier Milei y remarcó: “Es falsa la dicotomía entre Estado o mercado: hacen falta los dos para que la región se desarrolle ”, dijo en el marco de la inauguración de un nuevo puente en Luján.

Por otro lado, lanzó: “El Gobierno nacional celebra que volvió a endeudar al país por mil millones de dólares, pero nada de eso va a ser utilizado para realizar las obras que necesita Luján”, advirtió Kicillof, y aseguró: “Vamos a seguir inaugurando puentes, abriendo escuelas y generando mejores condiciones de vida”.

A su vez, el mandatario apuntó que “aunque (Javier) Milei nos quiera fundir, nuestra respuesta va a ser un modelo productivo”.

La construcción del puente demandó una inversión de $3.217 millones e incluye también el puente de Los Huesos . Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la obra forma parte del Plan Maestro Integral para la Cuenca del Río Luján y busca ampliar el escurrimiento del cauce y prevenir anegamientos.

El nuevo cruce, de hormigón, tiene 76,5 metros de largo y 8,3 metros de ancho, dos carriles, veredas peatonales, desagües pluviales e iluminación LED. Reemplaza una antigua estructura que generaba obstrucciones durante las crecidas.

“Esta es una zona que ha sufrido muchas inundaciones y en la que muchos prometieron soluciones, pero luego no hicieron nada”, dijo Kicillof, y remarcó: “Nosotros no hicimos promesas, nos comprometimos a planificar e invertir y aquí ya se pueden ver los resultados”.

A su vez, afirmó que la obra forma parte de una transformación más amplia: “El río dejó de ser una amenaza y pasó a ser un atractivo turístico”, dijo.

Por su parte, el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis señaló que “esta inauguración es parte de una inversión histórica” y subrayó que “no es verdad que el pueblo esté en contra de la obra pública”.