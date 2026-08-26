Diputados: la oposición arrinconó al oficialismo con morosidad y discapacidad

En la previa al debate de la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal 2, los legisladores pusieron en evidencia que tiene los votos para llevar al recinto ambos temas. La sesión sería el 9 de septiembre. El oficialismo guardó silencio luego de escuchar los argumentos que les dio Milei este martes en la Casa Rosada.

La oposición se anotó un triunfo en la sesión de Diputados de este miércoles . En la previa a debatir los proyectos impulsados por el oficialismo y aliados, entre los que se destacan Inocencia Fiscal 2 y la reforma orgánica al Banco Central, los legisladores pusieron en evidencia que tiene los votos para llevar al recinto dos temas que le representan un dolor de cabeza al gobierno de Javier Milei: el endeudamiento familiar y la prórroga a la emergencia en discapacidad. El oficialismo guardó silencio ante la jugada pese a haber escuchado de boca del Presidente que la mora "no es un problema relevante", horas antes en la Casa Rosada.

La oposición aprovechó la sesión convocada por el oficialismo y sus aliados para poner contra las cuerdas a La Libertad Avanza . Antes de que comenzara el debate de los proyectos incluidos en el temario, el radical Pablo Juliano pidió la palabra: “ Venimos a solicitar un apartamiento de reglamento para que se pongan en consideración todos los proyectos relativos al endeudamiento familiar . Muchos de estos proyectos han sido presentados y no tienen costo fiscal”, dijo el diputado que integra Provincias Unidas. En total, se acumulan 48 proyectos , que son impulsados por diferentes bloques de la oposición.

Más adelante, el bonaerense agregó: “Tenemos que abrir las comisiones para que se debata este tema, para que el Congreso pueda acoger esta preocupación que alcanza a seis millones de argentinos que hoy están en mora y sobreendeudados”.

133 votos a favor de incorporar a la sesión la problemática del endeudamiento familiar. No alcanzó porque nos exigieron 3/4 de los presentes, ya que la sesión pedida por LLA ignoró este tema. Sin embargo, hoy más de la mitad de la Cámara que quiso abrir las comisiones y… pic.twitter.com/uRGUWJeQHT

Seguido del radical pidió la palabra Germán Martínez , jefe de bloque de Unión por la Patria, y se sumó a su pedido. “Insistimos desde el principio del año parlamentario. Solicitamos dos sesiones especiales para tratar la mora y el endeudamiento de las familias . En dos oportunidades pedimos ampliar el endeudamiento. No se pudo. Esta es la quinta vez. Sabemos que son 20 millones de personas los endeudados, en mora son seis millones. Esto no puede estar ausente. No es posible que no se puedan abrir las comisiones”.

La moción de Juliano fue sometida a votación. Para aprobarse, la propuesta debía reunir el aval de tres cuartos de los presentes. En total, reunió: 133 a favor, 107 en contra y 11 abstenciones.

Es cierto: la moción salió rechazada y quedó lejos del número que se necesitaba. De todas maneras, la oposición reunió más de 129 votos. Es decir, si a futuro llevan el tema al recinto para emplazar a las comisiones que deben tratar las casi 50 iniciativas, podrían reunir el quorum. Según supo Ámbito, la sesión sería el 9 de septiembre.

Un dato extra es que hubo cinco ausentes que de seguro acompañarán la sesión y empujarán el tema: dos de Unión por la Patria, el cordobés Pablo Brügge, su coprovinciana Natalia de la Sota y Marcela Pagano.

Entre las abstenciones estuvieron los radicales, el MID, Adelante Buenos Aires, Producción y Trabajo (sanjuaninos que responden a Marcelo Orrego). En cambio, en contra de la propuesta estuvieron los diputados del PRO y Por Santa Cruz, además de los libertarios.

Mismo resultado obtuvo el diputado de Unión por la Patria, Juan Marino, cuando propuso tratar en el recinto la prórroga por un año a la emergencia en discapacidad que vence en diciembre. La semana pasada, el bonaerense presentó un proyecto en este sentido que fue acompañado por diputados de los distintos bloques de la oposición e incluso algunos dialoguistas.

Entre ellos, figuran Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) Pablo Juliano, María Inés Zigarán, Martin Lousteau y Gisela Scaglia (Provincias Unidas); Yolanda Vega y Oscar Herrera Aguad (Argentina Federal); Nicolás del Caño (FIT); Nicolás Massot (Encuentro Federal); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); y siguen las firmas.

El oficialismo guardó silencio

Ambos temas, claro está, representan un dolor de cabeza para el oficialismo. La emergencia en Discapacidad fue vetada por Milei y luego ratificada por el Congreso. Luego el Presidente trató de derogarla en el Presupuesto 2026 y el capítulo naufragó. Más adelante, judicializó la ley, pero la justicia no le dio la razón. Y, pese al fallo judicial, prestadores aseguran que la ley sigue sin cumplirse.

El tema de endeudamiento es otro dolor de cabeza que viene copando la agenda desde hace varios días. Y, pese a que en público tanto el Presidente como funcionarios y legisladores se niegan a regular el tema, optaron por el silencio en el recinto. Se limitaron a votar en contra de los pedidos opositores.

Los argumentos de Milei sobre la morosidad

El día previo a la sesión, Milei recibió en la Casa Rosada a los diputados y senadores de La Libertad Avanza y, en ese contexto, volvió a referirse a la morosidad bancaria.

A puertas cerradas, Milei volvió a hablar de las apuestas online y la compra de televisores en el marco del Mundial.

“No hay que tragarse la píldora de la empatía”, les dijo el mandatario a los legisladores, al tiempo que les planteó que al populismo “no se le gana haciendo populismo”. Así mismo, durante el encuentro que se celebró el martes entrada la tarde, Milei aseguró que la morosidad no representa un “problema relevante” en el país. Además, aseguró que se trata de un problema en el segmento de las familias, donde se podría registrar cierta concentración.

Una vez más, durante el encuentro que se mantuvo a puertas cerradas y al que los legisladores no pudieron ingresar con sus celulares, Milei aludió a las apuestas online y la venta de televisores en el marco del Mundial para asegurar que explican parte de la mora que se registró durante la Copa del Mundo.