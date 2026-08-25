Diputados discutieron un proyecto para fortalecer la coordinación de las áreas metropolitanas

En medio del reimpulso de la iniciativa oficialista en el Congreso , que promoverá esta semana dos sesiones para imponer su agenda financiera , una reunión en Diputados comenzó a debatir un proyecto que pueda integrar de manera más eficientes los conglomerados urbanos que concentran la población en nuestro país.

La propuesta elevada en la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara baja promueve la creación, bajo la órbita de la Secretaría de Provincias y Municipios , del Registro de Áreas Metropolitanas (ReAM) . Esta herramienta impulsaría "procesos de institucionalización de la coordinación", promovería el " financiamiento de los proyectos y programas definidos por las áreas metropolitanas " y fomentaría la "investigación de mejora del urbanismo e integración metropolitana".

El proyecto había sido presentado en el 2025 y contó con el respaldo de miembros de la bancada radical disidente, peronista y provincialismo cordobés. La propuesta ocurre en el marco de una apertura del Gobierno a proyectos de otros espacios aliados, aunque los bloques que rubricaron la redacción el año pasado continúan siendo opositores a la gestión nacional.

La reunión informativa contó con dos oradores, entre los que se encontró el exdiputado y autor del proyecto, Fabio Quetglas . En su presentación, consideró que "el orden territorial que tenemos no nos resulta satisfactorio a la mayoría de los argentinos, entre otras cosas porque combinamos de una manera disfuncional áreas metropolitanas de muy difícil gobernabilidad con amplios espacios que son -en muchos casos- desiertos económicos. Esa es una deuda que tenemos como Nación".

Luego, resaltó que la actualidad es óptima para "discutir el orden territorial" ante la "ingobernabilidad metropolitana": "La Argentina vive una oportunidad en este momento porque, de la mano de algunas decisiones y de la potencialidad de nuestros recursos naturales, las áreas más dinámicas de la economía argentina -a diferencia de otros tiempos- se están desplegando en el territorio"

Quetglas reconoció que es necesario un "estímulo a la coordinación metropolitana" porque "ninguna de estas iniciativas sin recursos ha podido funcionar", y remarcó la urgencia porque "muchas de nuestras áreas metropolitanas están al borde de un colapso sociodemográfico, ambiental o infraestructural". En simultáneo, mencionó la importancia de un reglamento para "los pequeños pueblos de la Argentina con menos de 10.000 habitantes con comportamiento demográfico declinante o estable merecen una ley, que debe ser otra que no sea de área metropolitana, porque probablemente puedan ser un reservorio de calidad de vida".

El segundo orador fue Rodrigo Fernández, presidente del Ente Metropolitano Córdoba, que coordina a las administraciones de 27 municipios, tanto de la capital provincial como localidades próximas. Mencionando su experiencia de gestión, apuntó a la necesidad de la cooperación entre comunas a partir de una "visión regional de un crecimiento compartido, entendiendo que un municipio que está alrededor no es un competidor sino un complemento estratégico".

Además explicó que se toman decisiones con impacto directo en la infraestructura local, a partir de la creación de un fondo común (compuesto por un porcentaje que recibe cada comuna de la coparticipación municipal) y de la definición en asamblea de un plan de inversión anual. En su conclusión, el funcionario comunal pidió por una "ley que funcione como engranaje central de la atracción nacional, provincial y de los municipios para que podamos lograr muchos beneficios que hoy los vecinos esperan".

Por Fernando Brovelli.-