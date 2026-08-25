Proponen que familias de tránsito puedan adoptar tras un año de cuidado

El proyecto de Nicolás Massot propone que los jueces consideren el vínculo con la familia de tránsito cuando el cuidado supera un año.

La iniciativa busca que jueces consideren el lazo construido con la familia de acogimiento tras un año de convivencia.

Una reforma del sistema de adopción busca modificar el tratamiento de los casos en los que un niño permanece durante períodos prolongados con una familia de acogimiento. La iniciativa, presentada por el diputado Nicolás Massot , plantea que los jueces consideren especialmente el vínculo afectivo construido cuando la convivencia supera el año .

El proyecto fue presentado en el Auditorio de la Cámara de Diputados junto con otra iniciativa impulsada por Victoria Tolosa Paz , vinculada con la adopción de niños y adolescentes con discapacidad o enfermedades complejas.

La propuesta de Massot parte de una situación que suele generarse cuando una familia recibe a un niño de manera transitoria, pero las definiciones administrativas y judiciales se extienden durante meses o incluso años. Durante ese período, el menor puede consolidar un vínculo estable con quienes ejercen su cuidado cotidiano .

La iniciativa establece que ese vínculo no otorgará automáticamente el derecho a adoptar . Si la familia de tránsito quiere avanzar con una adopción, deberá expresar su voluntad, atravesar una evaluación integral de idoneidad e inscribirse en el registro correspondiente. La decisión definitiva seguirá siendo judicial y deberá priorizar el interés superior del niño .

Para resolver cada caso, el juez deberá evaluar la duración y calidad del vínculo , la estabilidad del hogar, la continuidad de los cuidados y las consecuencias que tendría una eventual separación. También deberá considerar la opinión del niño de acuerdo con su edad y grado de madurez.

Qué propone cambiar el proyecto de adopción

El sistema actual contempla al acogimiento familiar como una medida de carácter temporal y establece que esa convivencia, por sí sola, no genera un derecho a adoptar. La regla apunta a impedir que las familias de tránsito puedan utilizar esa situación para evitar el procedimiento previsto para quienes buscan adoptar.

Proponen que familias de tránsito puedan adoptar tras un año de cuidado del menor.

El proyecto mantiene ese criterio, pero plantea que la Justicia tenga en cuenta una relación afectiva consolidada cuando el acogimiento se prolonga. En ese sentido, excluye expresamente los casos derivados de entregas directas, maniobras para saltear el registro o cualquier otra conducta ilícita.

“El paso del tiempo no puede otorgar automáticamente a un adulto el derecho a adoptar, pero tampoco puede ser indiferente en la vida de un niño. Si un tránsito pensado para algunos meses se prolonga durante años, el vínculo construido deberá formar parte de la decisión”, sostuvo Massot.

El diputado señaló además que el objetivo es evitar que las demoras institucionales terminen afectando la vida de los menores. “Cuando la permanencia en la familia de origen resulta posible, el Estado debe hacer lo necesario para sostenerla. Cuando no lo es, debe procurar una solución familiar alternativa sin demoras injustificadas”, afirmó.

La reforma también incorpora la figura del “referente afectivo”, para contemplar a personas que, sin tener un vínculo de parentesco, hayan construido una relación significativa, estable y protectora con el niño. En caso de manifestar voluntad de adoptar, podrán ser evaluadas e incorporadas al registro.

Además, cuando el niño sea adoptado por otra familia, la iniciativa contempla que pueda mantener contacto con la familia de acogimiento, siempre que esa continuidad resulte beneficiosa para él.

La “Ley Estefanía” y la adopción de niños con discapacidad

En paralelo, Victoria Tolosa Paz presentó el proyecto “El derecho a una familia”, denominado “Ley Estefanía”, que busca facilitar la adopción de niños y adolescentes con discapacidad o enfermedades complejas.

La iniciativa propone crear un Programa Nacional de Promoción, Acompañamiento y Apoyo a la Adopción con Perspectiva de Discapacidad. El objetivo es eliminar barreras físicas, institucionales, culturales y vinculadas con la información, además de brindar acompañamiento durante las etapas de preparación, vinculación, guarda y postadopción.

Durante la presentación participó Estefanía Romero, una mujer con espina bífida que utiliza silla de ruedas, junto a su hijo Lionel. “No vengo a contar una historia heroica, vengo a contar una historia que debería ser normal”, afirmó.

Romero sostuvo que su experiencia dio origen al proyecto y reclamó que el Estado garantice información accesible y acompañamiento para evitar que las demoras administrativas terminen perjudicando a los niños.

“Queremos que el Congreso tenga un rostro humano en la defensa del derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia. Los chicos no pueden quedar atrapados durante años en demoras evitables. No flexibilizamos derechos ni garantías: removemos burocracia, prejuicios y barreras”, sostuvo Tolosa Paz.

La reforma impulsada por Massot incluye además cambios en las condiciones laborales de quienes atraviesan un proceso de adopción. Entre ellos, establece una licencia de hasta 30 días durante la etapa de vinculación y otra de 90 días desde el otorgamiento de la guarda, con una extensión adicional para casos como la adopción de grupos de hermanos, niños mayores de ocho años o personas con discapacidad.