Tim Curry y el fenómeno "The Rocky Horror Picture Show", un clásico de culto que se hizo popular

El actor británico falleció a los 80 años. Su papel como Frank-N-Furter marcó una generación y convirtió al filme en una experiencia colectiva.

Su papel protagónico en The Rocky Horror Picture Show fue la puerta para alcanzar la fama e iniciar una carrera camaleónica.

Tim Curry murió a los 80 años en Los Ángeles, según informó TMZ. El actor británico, recordado por personajes tan diferentes como Dr. Frank-N-Furter y Pennywise , falleció el martes 25 de agosto en su domicilio. La noticia fue confirmada posteriormente por otros medios estadounidenses.

Su carrera atravesó el teatro, el cine, la televisión y el doblaje, pero hubo un personaje que quedó asociado para siempre con su nombre: el excéntrico científico de The Rocky Horror Picture Show . La película de 1975, basada en el musical creado por Richard O'Brien, pasó de ser una producción provocadora a convertirse en uno de los mayores fenómenos de culto de la historia del cine.

Curry también dejó su marca como Pennywise en la adaptación televisiva de It de 1990, basada en la novela de Stephen King, además de participar en producciones como Clue, Annie y Solo en casa 2. En 2012 sufrió un accidente cerebrovascular que afectó seriamente su movilidad y redujo sus apariciones frente a cámara, aunque continuó trabajando principalmente con su voz.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de muerte de Tim Curry. El actor falleció durante la noche del martes en su casa de Los Ángeles, a los 80 años. Las primeras informaciones periodísticas señalaron que llevaba más de una década atravesando problemas de salud.

Una parte central de ese período estuvo marcada por el accidente cerebrovascular que sufrió en 2012 . El episodio tuvo consecuencias importantes en su movilidad y lo llevó a alejarse progresivamente de la actuación convencional. A partir de entonces, encontró en el doblaje y en algunos trabajos especiales una forma de continuar vinculado con la profesión.

La relación entre aquel episodio y su fallecimiento no fue establecida por las autoridades, ni por sus representantes. Por eso, cualquier versión que presente el ACV como causa directa de su muerte sería especulativa. Los reportes disponibles tampoco señalan indicios de una muerte violenta.

Dr. Frank y el fenómeno "The Rocky Horror Picture Show"

Cuando The Rocky Horror Picture Show llegó a los cines en 1975, no parecía destinada a convertirse en una institución cultural. Richard O'Brien había creado el musical The Rocky Horror Show, estrenado en Londres en 1973, y Jim Sharman llevó esa propuesta al cine con un elenco encabezado por Curry, Barry Bostwick, Susan Sarandon y Meat Loaf.

La historia comienza cuando Brad Majors y Janet Weiss, una pareja recién comprometida, queda varada durante una noche lluviosa. Buscan ayuda y terminan en el castillo del Dr. Frank-N-Furter, un científico que prepara allí la creación de Rocky Horror, un hombre diseñado para convertirse en su criatura ideal.

Curry interpretó al personaje con una mezcla deliberada de teatralidad, sensualidad, humor y provocación. Su aparición en Sweet Transvestite, descendiendo desde una plataforma mientras presenta a Frank-N-Furter, se transformó en una de las escenas más reconocibles de la película.

La película tuvo una recepción inicial modesta, pero encontró una segunda vida en las funciones de medianoche. El público comenzó a asistir disfrazado, a repetir frases durante las escenas, a bailar Time Warp y a incorporar objetos y rituales propios. Así nació una relación poco habitual entre película y espectadores: la audiencia dejó de ser una simple espectadora.

Con el paso de los años, esas funciones se transformaron en una tradición internacional. La permanencia del filme en cartelera, las proyecciones especiales y la participación activa de los fanáticos hicieron que la obra sobreviviera a generaciones enteras. Lou Adler, productor de la película, describió el recorrido como la transformación de un proyecto rebelde en una celebración mundial de la individualidad y la libertad creativa.

La película también funcionó como una puerta de entrada para Curry a una carrera mucho más amplia. Años después llegaría su interpretación de Pennywise en It, un papel completamente distinto que volvió a demostrar su capacidad para construir personajes inquietantes y difíciles de olvidar.

Todas las canciones del musical "The Rocky Horror Picture Show"

La banda sonora de la película reúne las canciones compuestas por Richard O'Brien que acompañan la historia. La edición original del álbum de 1975 incluyó 14 pistas principales, mientras que distintas ediciones posteriores incorporaron material adicional.

Las canciones que aparecen en la película son:

Science Fiction/Double Feature — Richard O'Brien.

— Richard O'Brien. Dammit Janet — Barry Bostwick y Susan Sarandon.

— Barry Bostwick y Susan Sarandon. Over at the Frankenstein Place — Barry Bostwick, Susan Sarandon y Richard O'Brien.

— Barry Bostwick, Susan Sarandon y Richard O'Brien. Time Warp — Richard O'Brien, Patricia Quinn, Nell Campbell y otros integrantes del elenco.

— Richard O'Brien, Patricia Quinn, Nell Campbell y otros integrantes del elenco. Sweet Transvestite — Tim Curry.

— Tim Curry. The Sword of Damocles — Peter Hinwood.

— Peter Hinwood. I Can Make You a Man — Tim Curry.

— Tim Curry. Hot Patootie - Bless My Soul — Meat Loaf.

— Meat Loaf. I Can Make You a Man (Reprise) — Tim Curry y Susan Sarandon.

— Tim Curry y Susan Sarandon. Touch-a, Touch-a, Touch-a, Touch Me — Susan Sarandon.

— Susan Sarandon. Eddie — Jonathan Adams y elenco.

— Jonathan Adams y elenco. Planet, Schmanet, Janet — Tim Curry y elenco.

— Tim Curry y elenco. Rose Tint My World — elenco.

— elenco. Fanfare/Don't Dream It — Tim Curry y elenco.

— Tim Curry y elenco. Wild and Untamed Thing — Tim Curry y Richard O'Brien.

— Tim Curry y Richard O'Brien. I'm Going Home — Tim Curry.

— Tim Curry. Super Heroes — Barry Bostwick, Susan Sarandon y Charles Gray.

— Barry Bostwick, Susan Sarandon y Charles Gray. Science Fiction/Double Feature (Reprise) — Richard O'Brien.

Hay una diferencia que suele generar confusión: el musical teatral y la película no tienen exactamente el mismo repertorio. Algunas canciones presentes en distintas versiones escénicas, como Once in a While, no forman parte del montaje cinematográfico de 1975, mientras que Planet, Schmanet, Janet sí aparece en la película.

Entre todas, Time Warp terminó convertida en el gran himno de la obra, mientras que Sweet Transvestite quedó especialmente ligada a Curry. I'm Going Home, en cambio, permitió mostrar otra faceta del actor: detrás del exceso y la provocación de Frank-N-Furter aparecía un personaje capaz de darle un tono casi melancólico a la despedida.