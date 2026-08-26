Wall Street opera con leves retrocesos ante la expectativa por el balance de Nvidia

Las acciones estadounidenses no muestran una tendencia clara y los bonos del Tesoro caen, ya que los inversores se abstuvieron de asumir riesgos a la espera de los resultados de Nvidia y la lectura de julio del indicador de inflación preferido de la Reserva Federal.

Nvidia y la Fed marcan el pulso de Wall Street, mientras suben bonos y cae el petróleo.

Las bolsas mundiales operan de manera mixta este miércoles, ya que la caída de los precios del petróleo hizo bajar los rendimientos de los bonos ante la esperanza de que el estrecho de Ormuz pudiera reabrirse pronto. Mientras, los inversionistas esperaban otro informe de resultados clave de Nvidia , gigante del sector de la inteligencia artificial .

Irán anunció que había reanudado las conversaciones con Omán para gestionar el estrecho, ante la creciente presión económica del presidente estadounidense, Donald Trump, en el conflicto de casi seis meses que ha sacudido los mercados petroleros y avivado las preocupaciones inflacionarias mundiales.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 0,87% hasta u$s85,19 el barril, mientras que el crudo estadounidense baja un 0,81%, hasta los u$s80,15 el barril.

Sin embargo, los rendimientos de los bonos a corto plazo , sensibles a las expectativas de los bancos centrales sobre los tipos de interés, retomaron las subas, luego de un leve descenso esta mañana. Por ejemplo, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a 2 años suben 0,48% y los de 5 años unos 0,74%.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,11%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,38%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,25% a la baja.

Los inversores esperan los resultados del segundo trimestre de Nvidia, que se publican más tarde ese mismo día, con la atención puesta en si el enorme auge del gasto en IA es sostenible y puede generar beneficios que satisfagan a los mercados. Las acciones han ganado un 14% este año, camino de registrar su menor ganancia anual en cuatro años.

Este miércoles también se conoció la inflación PCE de EEUU — el indicador predilecto de la Fed para seguir la inflación —. La inflación se ha mantenido en línea con las expectativas, pero las lecturas interanuales, del 3,7 % en el PCE general y del 3,3 % en el subyacente, siguen siendo elevadas.

El índice del dólar, que mide la moneda estadounidense frente a otras seis divisas, se situó en 98,95, pero se preveé un descenso del 1% en agosto.

Por fuera de EEUU, el Euro Stoxx sube 0,46%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,35% y el CAC francés acompaña con 0,62%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,29%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,56%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,59%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 0,97% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,61%.