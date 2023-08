La CGT, organismos de DDHH y candidatos repudiaron la muerte de Facundo Molares

Por su parte, organismos de Derechos Humanos también manifestaron "su enérgica condena" al asesinato de Molares "a manos de la Policía de la Ciudad" ocurrida "en ocasión de la brutal represión" contra manifestantes pacíficos en cercanías del Obelisco.

Asimismo, afirmaron que "la repudiable conducta policial implica la instalación de la pena de muerte de hecho en Argentina" y señalaron que no se trata de un hecho aislado sino que "obedece al desprecio que el gobierno de la Ciudad tiene por la integridad física y la vida de las personas que reclaman en el espacio público".

Al mismo tiempo expresaron su solidaridad con con la familia y los compañeros de Molares "al tiempo que exigimos la profunda investigación de lo sucedido y el enjuiciamiento de quienes actuaron materialmente en la represión y también de los funcionarios políticos, comenzando por el Jefe de Gobierno, que tienen la responsabilidad política de conducción de la fuerza de seguridad porteña".

El comunicado fue rubricado por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria Verdad Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

Por su parte, el precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois, también se sumó al repudio a través de un comunicado de su partido en el que expresa su solidaridad “con la familia y compañeros de Facundo, muerto en manos de la Policía de la Ciudad”.

“Demasiada muerte, demasiada crueldad, demasiada violencia”, dijo en referencia a la muerte de Molares pero también a raíz del crimen de Morena ocurrido el miércoles en Lanús. Y pidió “que no nos sea indiferente la vida de nadie, no nos acostumbremos, no nos resignemos a esto. Volvamos a ser humanos”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJuanGrabois%2Fstatus%2F1689779085835206656%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Demasiada muerte, demasiada crueldad, demasiada violencia; que no nos sea indiferente la vida de nadie, no nos acostumbremos, no nos resignemos a esto. Volvamos a ser humanos. Mi solidaridad con la familia y compañeros de Facundo, muerto en manos de la Policía de la Ciudad. — Juan Grabois (@JuanGrabois) August 10, 2023

La diputada nacional de su espacio, Natalia Zaracho, se expresó en igual sintonía: “Todo mi repudio a la violenta represión en capital que derivo en la muerte del compañero Facundo Molares. Manifestarse políticamente es un derecho”.

Desde Abuelas de Plaza de Mayo emitieron un comunicado a través de redes sociales en el cual manifiestan su repudio a "la brutal represión de la Policía de la Ciudad que causó la muerte de Facundo Molares, militante y fotógrafo que se encontraba manifestándose en el Obelisco". Y agrega: "Nos solidarizamos con sus familiares y exigimos que se investigue y castigue a los culpables #LaRepresiónMata".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fabuelasdifusion%2Fstatus%2F1689787384324374528%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Repudiamos la brutal represión de la Policía de la Ciudad que causó la muerte de Facundo Molares, militante y fotógrafo que se encontraba manifestándose en el Obelisco.

Nos solidarizamos con sus familiares y exigimos que se investigue y castigue a los culpables #LaRepresiónMata pic.twitter.com/MKL8FNHYzH — Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) August 10, 2023

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, se expresó tras el hecho con un mensaje en redes sociales en el que señala que "a 40 años del regreso de la democracia, tenemos que lamentar la muerte de una persona que se manifestaba y que fue brutalmente detenida por la Policía de la Ciudad".

"Según videos del momento del hecho y testimonios de quienes estaban presentes, la policía pateó y apretó contra el piso al periodista Facundo Molares, hasta dejarlo inconsciente", continúa y pide que se separe a la Policía de la Ciudad de la investigación y que "se secuestren todas las cámaras del obelisco, que deberían tener grabada la secuencia completa, que permitirá esclarecer el hecho".

Para culminar, afirma que "la represión y los discursos que proponen la violencia como única respuesta a las manifestaciones y a la protesta social sólo producen muertes, heridos y más violencia y nos recuerdan a las peores épocas de nuestro pasado reciente".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpietragallahora%2Fstatus%2F1689799183572561920%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false A 40 años del regreso de la democracia, tenemos que lamentar la muerte de una persona que se manifestaba y que fue brutalmente detenida por la Policía de la Ciudad.



Según videos del momento del hecho y testimonios de quienes estaban presentes, la policía pateó y apretó contra el… — Horacio Pietragalla Corti (@pietragallahora) August 11, 2023

La precandidata presidencial del FIT-U por el PTS-IS, Myriam Bregman, condenó “el accionar brutal de la policía de Larreta” que “terminó con la vida de Facundo Molares”. Y expresó su repudio “a este nuevo crimen de estado fogoneado por los que alientan la represión y la criminalización de la protesta”. Además pidió “castigo a los responsables” y la libertado de los detenidos.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmyriambregman%2Fstatus%2F1689757164674371584%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false El accionar brutal de la policía de Larreta terminó con la vida de Facundo Molares. Nuestro mayor repudio a este nuevo crimen de estado fogoneado por los que alientan la represión y la criminalización de la protesta. Castigo a los responsables. Libertad inmediata a lxs detenidos. — Myriam Bregman (@myriambregman) August 10, 2023

Su compañero de fórmula, Nicolás Del Caño, también condenó la represión de la policía porteña a la asamblea en la plazoleta del Obelisco y el asesinato de Facundo Molares de Rebelión Popular. “Todo nuestro repudio. Justicia por Facundo”, expresó.

El rival de ambos en la interna, Gabriel Solano, precandidato del PO-MST en FIT-U, señaló que “lamentablemente se confirma que fue asesinado el compañero Facundo Molares” y consideró que “la responsabilidad recae en el gobierno de Larreta y su policía”. A continuación exigió “juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de este crimen”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSolanopo%2Fstatus%2F1689777360000655360%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false En mi carácter de presidente de la Comisión contra la Violencia Institucional de la Legislatura CABA voy a presentar la citación del Ministro Burzaco y exigir que se presenten todas las filmaciones y demas pruebas para que sean analizadas por la comisión.

Justicia por Facundo — Gabriel Solano (@Solanopo) August 10, 2023

Quien también se expresó fue Luis Zamora, del partido Autodeterminación y Libertad: “Facundo Molares participaba de una asamblea en la plazoleta del Obelisco. Terminaban cuando la Policía lo detuvo, lo golpeó, tiró al piso boca abajo y le puso una rodilla en la nuca, se empezó a asfixiar, le hicieron RCP. Tarde. Larreta dice muerte por descompensación. Justicia!”.

Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, remarcó que “el brutal accionar represivo que hoy llevó adelante la policía de la Ciudad dejó sin vida a Facundo Molares en medio de una manifestación pacífica en el Obelisco” y reclamó: “Basta de represión, justicia para Facundo y liberación de todos los detenidos”.

De parte de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), en un comunicado repudiaron “la represión de la policía de Larreta y el asesinato del compañero fotoperiodista Facundo Molares” y señalaron que “en imágenes de video se puede ver a Molares siendo brutalmente asfixiado contra el piso por un policía de la ciudad”.

“Exigimos justicia y una condena firme a los responsables materiales y políticos. Nos solidarizamos con su familia y sus compañeros”, remarcaron.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAdemysPrensa%2Fstatus%2F1689783870822981632%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false ¡Justicia por Facundo! PARO VIERNES 11/08



Hacemos responsable al gobierno de la Ciudad de la represión y el asesinato del compañero Facundo Molares.

EXIGIMOS A LA CGT Y A LA CTA PARO NACIONAL YA



Concentramos mañana 10hs en el Obelisco



Libertad a todxs lxs detenidxs. pic.twitter.com/vEoDKrSaUQ — Ademys (@AdemysPrensa) August 10, 2023

Desde la Asociación docente de la Ciudad de Buenos Aires reclamaron "¡Justicia por Facundo!" y anunciaron huelga para este viernes: "PARO VIERNES 11/08 Hacemos responsable al gobierno de la Ciudad de la represión y el asesinato del compañero Facundo Molares. EXIGIMOS A LA CGT Y A LA CTA PARO NACIONAL YA".