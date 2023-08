Quién era Facundo Molares, el trabajador de prensa que murió durante la represión en el Obelisco

Facundo Molares Schoenfeld , militante social y fotoperiodista, murió este miércoles tras la represión policial en el Obelisco a las movilizaciones de las organizaciones Votamos Luchar y Rebelión Popular . El hombre de 47 años víctima había sido trasladada por el SAME al Hospital Ramos Mejía, donde llegó sin signos vitales luego de 40 minutos de RCP.

Morales, exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) , empezó en la militancia social desde chico. A los 14 años, se acercó al comunismo y empezó a leer los diarios del Che Guevara. En una entrevista con Tiempo Argentino el año pasado, el hombre había expresado: "Un ejemplo imperecedero, un imán para los jóvenes. Su ejemplaridad, su voluntad de dejarlo todo por una causa justa, eso me impulsa hasta hoy ".

Su militancia en Latinoamérica

Más adelante, en 2001, participó en las manifestaciones en la ciudad de Buenos Aires y luego decidió emigrar. Recorrió Cataratas, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador hasta llegar a Colombia.

Una vez instalado en el país, impresionado por la realidad social, decidió sumarse a las FARC: "Escuchaba las historias de los campesinos desplazados, los masacrados por los paramilitares, la pobreza extrema, la prosperidad que habían tenido en los años de la guerrilla. Ver esa realidad y mi recorrido me hicieron sumarme a las FARC. Era jugársela, vengo a ofrecer mi corazón. Como decía el Che, dejar anotado a quién hay que avisarle en caso de perder la vida", explicó en diálogo con Tiempo Argentino.

En esos años, vivió distintas situaciones extremas que pusieron en grave peligro su vida: "Zafé por la fortuna y la rapidez de piernas. Cuando te ataca un avión con toneladas de explosivos, valen las piernas, no es cobardía. Es inteligencia. Me tocó enterrar a muchos compañeros destrozados. Personas que no deberían haber muerto", reflexionaba Morales en aquella entrevista en 2022.

Más adelante, en 2019 volvió a Argentina y decidió dedicarse a ser comunicador popular. Se inició en el fotoperiodismo y en 2019 viajó a Bolivia para retratar el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales. En ese contexto, el argentino fue víctima de la violencia en las manifestaciones y estuvo a punto de morir. Pasó 23 días en coma inducido y según aseguró, los médicos que lo atendieron quedaron detenidos.

Tras ese incidente, perdió la visión en el ojo derecho y los impactos de las balas de los golpistas le generaron un problema cardíaco. Estuvo 13 meses detenido en la cárcel de máxima seguridad en Chonchocoro a casi 5.000 metros de altura, acusado de terrorista.

"No me arrepiento de nada, siento orgullo por lo que hice con toda bondad y honestidad. Eso es ser internacionalista. Demostrar solidaridad con los pueblos del mundo", había asegurado el año pasado el militante.