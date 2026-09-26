La inteligencia artificial y la velocidad de respuesta ya definen la estrategia del sector de los seguros

Un relevamiento de EY Argentina y CIDeS a 72 ejecutivos del mercado asegurador muestra cómo la transformación digital está cambiando el negocio. Salud y vida individual lideran las expectativas de crecimiento, mientras la IA avanza en atención, siniestros y generación de clientes.

El Radar Estratégico del Ecosistema Asegurador relevó las expectativas de 72 ejecutivos del mercado argentino de seguros.

La inteligencia artificial y la transformación digital dejaron de ser una agenda de futuro para convertirse en uno de los principales ejes de la estrategia de las compañías de seguros en la Argentina. Esa es una de las principales conclusiones de la primera edición del Radar Estratégico del Ecosistema Asegurador , elaborado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS) junto con EY Argentina.

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El relevamiento consultó a 72 ejecutivos del mercado asegurador , en su mayoría integrantes de compañías de seguros y ocupantes de posiciones de dirección o gerencia general. El estudio buscó identificar las principales tendencias, oportunidades y desafíos que enfrentará la actividad durante los próximos años.

La transformación digital, incluyendo datos, inteligencia artificial y analítica , aparece como la principal prioridad estratégica para los próximos cinco años: fue mencionada por el 57% de los encuestados , muy por encima de la innovación en productos, con 17%, y de la mejora de la eficiencia operativa, con 13%.

La percepción sobre el impacto tecnológico también resulta significativa. El 61% considera que la disrupción tecnológica permitirá redefinir el modelo de negocio , mientras que ninguno de los ejecutivos consultados la identificó como un riesgo para la actividad.

“ Desde CIDeS tenemos el propósito de generar conocimiento que ayude a comprender la evolución del mercado asegurador argentino, así como a identificar las oportunidades y desafíos que definirán su futuro ”, destacó Roy Humphreys, presidente de CIDeS.

El 61% considera que la disrupción tecnológica permitirá redefinir el modelo de negocio, mientras que ninguno de los ejecutivos consultados la identificó como un riesgo para la actividad.

Salud y vida, al frente de las expectativas de crecimiento

El Radar también relevó cuáles son los segmentos en los que los ejecutivos esperan un mayor crecimiento de las primas.

Salud y seguros médicos y vida individual encabezan las expectativas, con 47% cada uno. Les siguen ciberseguros, patrimoniales y agro/riesgos climáticos, con 29%.

Por segmentos de clientes o actividades económicas, las mayores expectativas aparecen en hidrocarburos y energía, con 40%; minería, con 32%; jóvenes de entre 18 y 35 años con alto uso digital, con 31%; y pymes, con 26%.

Para Alejandro de Navarrete, Insurance Leading Partner de EY Argentina, las perspectivas reflejan un cambio en la naturaleza del riesgo. “Las líneas con mayor expectativa de crecimiento reflejan una transformación estructural en la naturaleza del riesgo: con los sistemas de salud y previsionales bajo presión, la demanda se desplaza hacia coberturas más frecuentes y orientadas a la prevención”, señaló.

Según el ejecutivo, el desafío para las compañías no pasa solamente por variables técnicas, sino también por adaptar sus modelos a nuevos comportamientos y necesidades de los clientes.

Salud y seguros médicos y vida individual encabezan las expectativas, con 47% cada uno. Les siguen ciberseguros, patrimoniales y agro/riesgos climáticos, con 29%.

El seguro acelera su transformación digital

El estudio muestra, sin embargo, que la industria todavía se encuentra en una etapa de transición. El 76% de los ejecutivos ubica a sus compañías en etapas iniciales o intermedias de digitalización, mientras que apenas el 1% considera que cuenta con un modelo operativo digital first.

Al mismo tiempo, el 57% espera un impacto alto de la transformación digital sobre los ingresos del negocio. Entre los principales obstáculos aparecen las limitaciones tecnológicas y la resistencia al cambio, ambos mencionados por el 29% de los participantes.

La transformación también está modificando las expectativas de los clientes. Para el 82% de los ejecutivos, la velocidad de respuesta será la principal exigencia, seguida por la simpleza, con 64%, y la autogestión, con 56%.

El cambio de comportamiento se refleja además en los canales. El 76% prevé un crecimiento acelerado de las plataformas digitales, como sitios web, WhatsApp y aplicaciones, mientras que el 73% considera que el seguro embebido será relevante o muy relevante dentro de cinco años.

“La comparación ya no es con otras aseguradoras: es con la respuesta inmediata de los servicios cotidianos. La velocidad se va a convertir en el nuevo mínimo competitivo del sector”, sostuvo Juan Pablo Grisolía, Financial Services Leading Partner de EY Argentina.

Para el ejecutivo, alcanzar esa velocidad requiere modificar tanto la experiencia del cliente como la infraestructura tecnológica que la sostiene.

. El 76% prevé un crecimiento acelerado de las plataformas digitales, como sitios web, WhatsApp y aplicaciones.

Inteligencia artificial: más eficiencia que nuevos ingresos

La inteligencia artificial ocupa un lugar cada vez más importante dentro de esa transformación. El 57% de los encuestados espera un impacto alto de la IA sobre la rentabilidad de las aseguradoras.

Pero el impacto esperado está vinculado principalmente con la reducción de costos. El 50% atribuye la mejora de rentabilidad principalmente a una mayor eficiencia, mientras que apenas el 4% la relaciona con un incremento de los ingresos.

La adopción de IA ya comienza a concentrarse en determinadas áreas del negocio. El principal uso aparece en atención y soporte al cliente, con 76%, seguido por evaluación y gestión de siniestros, con 47%, y prospección y generación de leads, con 36%.

El grado de madurez todavía es heterogéneo. El 51% declara un nivel de adopción medio mediante casos específicos, mientras que otro 29% permanece en una etapa de pilotos.

Los datos muestran así una industria que avanza hacia una mayor utilización de inteligencia artificial, aunque todavía con una implementación concentrada en determinados procesos y casos de uso.

El 57% de los encuestados espera un impacto alto de la IA sobre la rentabilidad de las aseguradoras.

Un mercado frente a un nuevo modelo de cliente

La primera edición del Radar Estratégico del Ecosistema Asegurador plantea, en definitiva, un cambio que excede la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas.

La combinación entre IA, datos, canales digitales, autogestión y velocidad de respuesta está modificando la relación entre las aseguradoras y sus clientes. Al mismo tiempo, la expectativa de crecimiento en salud, vida, ciberseguros, energía, minería y otros segmentos abre nuevas oportunidades para el mercado.

Para Armando Riopedre, director ejecutivo de CIDeS, el objetivo del relevamiento es que sus resultados trasciendan la fotografía coyuntural. “Este nuevo Radar más que un relevamiento de opiniones, busca constituirse en una herramienta para comprender el escenario actual, estimular la reflexión estratégica y favorecer la construcción de una agenda compartida entre quienes tienen la responsabilidad de conducir el desarrollo de la actividad aseguradora”, concluyó.

Los resultados dejan planteado un escenario en el que la tecnología ya no funciona solamente como soporte del negocio asegurador: empieza a definir cómo se diseñan los productos, cómo se gestionan los siniestros y, sobre todo, qué experiencia espera recibir el cliente.



