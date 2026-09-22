Paro de universidades: sigue la medida de fuerza y habrá otra acción el jueves en reclamo por financiamiento + Agregar ámbito en









Las universidades nacionales atraviesan una nueva jornada de protesta en reclamo por salarios y el cumplimiento de la ley de financiamiento que el gobierno de Milei se niega a acatar.

El reclamo universitario continúa por salarios y financiamiento, mientras avanza el debate del Presupuesto 2027 en el Congreso.

Docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales cumplen este martes la segunda jornada del paro de 48 horas convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales. La medida comenzó el viernes pasado y se extiende hasta hoy, en reclamo de una recomposición salarial y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, sumado a los recortes en el área proyectados para el Presupuesto 2027.

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La protesta se desarrolla en universidades de todo el país y se suma a las distintas medidas de fuerza que vienen realizando los gremios del sector. El conflicto se profundizó después de una nueva reunión paritaria en la que el Gobierno volvió a plantear un aumento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, propuesta que fue rechazada por las organizaciones sindicales.

Los no docentes vuelven a parar el jueves El reclamo tendrá continuidad esta semana. Los trabajadores no docentes nucleados en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) realizarán un nuevo paro este jueves 24 de septiembre, como parte de un esquema de medidas de fuerza escalonadas.

Según el cronograma informado por la federación, el plan contempla 15 jornadas de paro de 24 horas, distribuidas entre los distintos sindicatos de base de las universidades nacionales. Las medidas se extenderán hasta el 14 de octubre y buscan sostener el reclamo por mayor presupuesto y por la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario.

Las universidades reclaman por el financiamiento. El conflicto universitario sigue abierto El reclamo sindical combina la discusión salarial con el pedido de mayores recursos para el funcionamiento de las universidades públicas, becas, investigación, extensión y hospitales universitarios. Los gremios también cuestionan la falta de avances en la negociación paritaria y reclaman recuperar el poder adquisitivo perdido.

En paralelo, el conflicto se desarrolla mientras avanza la discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso. Las universidades y sus organizaciones representativas plantearon que los recursos previstos para el próximo ejercicio resultan insuficientes frente a las necesidades del sistema. Las medidas de fuerza continuarán durante las próximas semanas y tendrán como punto de convergencia la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el jueves 15 de octubre. La movilización reunirá nuevamente a docentes, nodocentes, estudiantes y otros sectores de la comunidad universitaria.