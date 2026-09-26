Fórmula 1: la reacción de Pierre Gasly tras el choque con Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

Los pilotos de Alpine chocaron entre sí en una curva y quedaron fuera de competencia. También impactaron contra Lando Norris, representante de McLaren.

El Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 terminó de la peor manera para Franco Colapinto y Pierre Gasly . Los dos pilotos de Alpine se encontraban en zona de puntos cuando un accidente entre ambos provocó sus abandonos y también dejó fuera de competencia a Lando Norris .

La carrera en el circuito callejero de Bakú quedó en manos de George Russell , quien dominó de punta a punta con Mercedes. Max Verstappen terminó segundo e Isack Hadjar completó el podio. El desarrollo había sido estable durante la primera parte, pero cambió por completo después del accidente de Alex Albon en la vuelta 31 de las 51 previstas.

Albon perdió el control de su Williams e impactó en soledad contra las defensas, situación que obligó al ingreso del safety car . Cuando se reanudó la competencia, Colapinto intentó avanzar posiciones, pero cometió un error durante una maniobra de sobrepaso. El argentino se lanzó por el interior, bloqueó los neumáticos durante la frenada e impactó contra Gasly . La secuencia también terminó involucrando a Norris .

Los tres quedaron fuera de la carrera. Hasta ese momento, ambos Alpine estaban en zona de puntos y tenían posibilidades de cerrar el Gran Premio sumando unidades después de realizar sus respectivas paradas en boxes.

“Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada . No tuve mucho por hacer. Perdón a todo el equipo y a Pierre. Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los dos autos. Un día complicado, venía siendo bastante bueno. Perdón a todo el equipo”, reconoció Colapinto.

La reacción de Pierre Gasly después del impacto

El accidente provocó una inmediata reacción del piloto francés. Tras el choque, Gasly expresó por radio: “No lo puedo creer”. Luego manifestó su enojo moviendo los brazos dentro del monoplaza mientras quedaba fuera de competencia.

Colapinto, por su parte, ingresó a boxes con el neumático trasero derecho dañado y volvió a asumir la responsabilidad por lo sucedido. “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control. Perdón a todo el equipo, a Pierre porque fue un error grave. Perdón a todo el equipo. Un día complicado que venía siendo bueno”, expresó en diálogo con ESPN.

El argentino también reconoció que atravesó dificultades con el rendimiento del auto antes del incidente. “No tenía mucho ritmo y comencé a tener degradación atrás y hay que entender el por qué. Las disculpas al equipo y a Pierre por los puntos que perdió”, subrayó. “Estoy triste por la situación e intentaremos darlo vuelta”, concluyó.

El abandono puso fin además a una extensa racha del piloto bonaerense. Colapinto acumulaba 30 Grandes Premios consecutivos llegando a la bandera a cuadros y era el único corredor que había logrado completar los 14 eventos anteriores de la temporada.

Los puntos que Alpine perdió en Bakú

El impacto tuvo también consecuencias para Alpine en el Campeonato Mundial de Constructores, debido a las posiciones que ocupaban sus dos pilotos antes del accidente.

Gasly marchaba séptimo, una ubicación que le hubiera otorgado cinco puntos, mientras que Colapinto estaba décimo, puesto correspondiente a una unidad para el argentino.

El equipo perdió así la posibilidad de sumar seis puntos en Azerbaiyán en un momento en el que buscaba reducir su diferencia con Racing Bulls en el campeonato de constructores.