Emiliano Yacobitti: "Para el Presupuesto 2027 las universidades públicas no son prioridad"

El Gobierno presentó esta semana en Diputados su proyecto para la ley de leyes para el 2027. Universidades y Casa Rosada mantienen un conflicto por la aplicación de la ley de Financiamiento que continúa sin ser aplicada en su totalidad.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti , cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso y apuntó contra la gestión libertaria por los fondos previstos para el sistema universitario: "El presupuesto consolida cuáles son las prioridades del Gobierno y, dentro de esas prioridades, no está el sistema público de universidades . Tampoco está cumplir la ley (de financiamiento universitario)".

En detalle, el proyecto enviado por la gestión libertaria estima destinar cerca de $7,3 billones. Anteriormente, los rectores universitarios habían explicado que los fondos necesarios para el 2027 ascendían a $11 billones. En esta línea, Yacobitti aseguró que hay partidas que perdieron el 85% de inversión.

En declaraciones con Radio Mitre, el exdiputado analizó la caída de la inversión del Gobierno en las partidas destinadas específicamente a la UBA: "En el mundo donde el conocimiento es el protagonista, la inversión para las partidas de ciencia y tecnología desde 2023 hasta hoy el presupuesto consolida que bajaron 85%. El plan de obras para las universidades bajó al 92% en obras y mantenimiento. Eso es para comprar equipamientos que hacen falta para estudiar, desde carreras tradicionales hasta las carreras que implican nuevas tecnologías".

Para profundizar su crítica, Yacobitti realizó una comparación con la situación en otros países de la región y sostuvo que "la inversión por alumno es muchísimo menor que la que se hace en otras universidades similares, como la de San Pablo o la UNAM de México. En algunos casos es 10 y otras veces 15 veces menos".

Más allá de las partidas para el próximo año, Yacobitti volvió a insistir con el conflicto vigente entre el sistema educativo superior y Casa Rosada, en referencia a la ley de Financiamiento Universitario, ratificada tras el veto presidencial el 2 de octubre de 2025. “El Gobierno dice que está cumpliendo la ley; las universidades dicen que no. ¿Quién tiene razón? Tiene que haber alguien que diga, ‘no, mirá, esto es así’. Eso es lo que hoy desespera a muchos", explicó.

"Yo creo que eso no nos puede hacer abandonar el sueño de tener una universidad pública como la que tenemos hoy", sostuvo y no descartó que el sistema universitario vuelva a implementar una medida de fuerza.

“En una medida de fuerza perjudicás a los estudiantes, que también son los que están reclamando por lo mismo. No nos queda otra que tratar de concientizar a la sociedad, como lo hicimos hace pocos días en la Plaza de Mayo, poniendo los haberes a disposición de la sociedad, independientemente de que las universidades estaban abiertas y funcionando. Es un doble esfuerzo”, sentenció.

El Presupuesto 2027 y las universidades

El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno contempla una partida de $7,3 billones para el funcionamiento, la inversión y los programas especiales de las universidades nacionales. El monto queda por debajo de los $11 billones que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calculó que necesitará el sistema universitario para operar durante el próximo año.

El CIN aprobó su proyecto de presupuesto universitario 2027 durante el 96° Plenario de Rectoras y Rectores, realizado en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). La propuesta fue enviada a la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación y establece en $11 billones la suma que las universidades consideran necesaria para el próximo ejercicio.

El proyecto de Presupuesto 2027 también incorpora una herramienta de control sobre las universidades. El artículo 12 establece que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, podrá interrumpir las transferencias si las instituciones no presentan la información requerida.

La medida establece un mecanismo de seguimiento sobre los recursos transferidos a las casas de estudios, en línea con una disposición que ya figura en la normativa presupuestaria nacional. En cuanto a los aumentos salariales previstos para 2027, el Ejecutivo fijó que la base para determinar los incrementos estará conformada por las plantas docentes y no docentes vigentes a noviembre de 2026, salvo las ampliaciones que hayan sido autorizadas.