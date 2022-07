Dólar turista: reacciones de la oposición al aumento del 45%

Duras críticas de la oposición

Después de que el gobierno nacional anunciara el incremento, algunos referentes se posicionaron al respecto y lanzaron duras críticas por la medida.

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, posteó la noticia y le habló a Alberto Fernández: "Presidente: miles de argentinos ahorran durante años para viajar —tal vez por única vez en su vida— al exterior. ¡Basta de gastos inútiles! ¡Basta de impuestos! #BastaDeImpuestos"

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1547384535179993089 Presidente: miles de argentinos ahorran durante años para viajar —tal vez por única vez en su vida— al exterior. ¡Basta de gastos inútiles! ¡Basta de impuestos! #BastaDeImpuestos pic.twitter.com/NSR3sPPd0H — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 14, 2022

Mario Raúl Negri, presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), criticó al populismo e hizo un análisis sobre el aumento: "El populismo cuando no tiene recursos avanza sin escrúpulos contra la clase media. El Gobierno creó el impuesto PAIS (al dólar turista) ni bien asumió para enfrentar la "emergencia". Pero multiplicó esa emergencia exponencialmente y ahora decide subir el impuesto. Son Insaciables".

https://twitter.com/marioraulnegri/status/1547388667018330112 El populismo cuando no tiene recursos avanza sin escrúpulos contra la clase media. El Gobierno creó el impuesto PAIS (al dólar turista) ni bien asumió para enfrentar la "emergencia". Pero multiplicó esa emergencia exponencialmente y ahora decide subir el impuesto. Son Insaciables — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) July 14, 2022

Por su parte, el diputado Martín Tetaz señaló "otra devaluación fiscal del dólar solidario. Agregan otro 10% a la percepción a cuenta de ganancias para compras y turismo en el exterior. Ahora hay que pagar un crocante 45%, además del 30% del impuesto país".

https://twitter.com/martintetaz/status/1547385417120600067 Otra devaluación fiscal del dólar solidario. Agregan otro 10% a la percepción a cuenta de ganancias para compras y turismo en el exterior. Ahora hay que pagar un crocante 45%, además del 30% del impuesto país pic.twitter.com/6tnnJ6I0xT — Martin Tetaz (@martintetaz) July 14, 2022

Fuentes de AFIP confirmaron a Ámbito la decisión de avanzar con la modificación del mecanismo perceptivo y señalaron que tiene como objetivo "robustecer el frente fiscal" haciendo foco en la capacidad contributiva de determinados sectores económicos. Al mismo tiempo, ratificaron que no afectará a las compras de moneda extranjera para atesoramiento, que continuará con una alícuota del 35%.

El diputado Hernán Lombardi adhirió a las críticas por parte de su espacio político: "Parche tras parche, Ignorancia total. Ningún país que quiere crecer y recibir más turistas pone restricciones a los viajes. El turismo es ida y vuelta".

Javier Milei, diputado de la Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires, se sumó al rechazo y apuntó a "la casta política". "La casta vs tu libertad. Batakis dijo que se sentía cómoda con el tipo de cambio. Y ahora te aplican un nuevo garrotazo".

https://twitter.com/JMilei/status/1547386471648215042 LA CASTA vs TU LIBERTAD

Batakis dijo que se sentía cómoda con el tipo de cambio... Y ahora te aplican un nuevo garrotazo...



LA CASTA vs TU PROPIEDAD

Además, es una forma de obligarte a aumentar la base imponible del impuesto inflacionario...



LA CASTA vs TU FUTURO https://t.co/Xse9kLs3e7 — Javier Milei (@JMilei) July 14, 2022

Jose Luis Espert, diputado de Avanza la Libertad, espacio liberal que no adhiere al movimiento de Milei, se encontraba en el programa A dos voces cuando el Gobierno lanzó la medida.

El economista propuso devaluaciones y la liberación del dólar: “Ridículo. Si te estás quedando sin reservas, en lugar de seguir apretando el torniquete sobre el cepo o crear adicionales al dólar oficial, la recomendación tradicional es empezar a hacer devaluaciones periódicas al dólar oficial o dejar el dólar libre. Esta no es la solución claramente”.

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, brindó una entrevista con el canal C5N donde fue consultado sobre la decisión de AFIP. "Estaba en estudio", dijo y manifestó que a su entender "tiene sentido porque cuando uno hace turismo en el extranjero de alguna manera esa exhibiendo capacidad contributiva, entonces que allí haya una percepción de impuesto a las Ganancias".

Carlos Maslatón, economista, referente liberal y militante del espacio de Milei, La Libertad Avanza, señaló que el Estado no debe entrometerse en la transacción de dólares:

"No es un impuesto, es un precio, y la corren de atrás. La solución es la más fácil de toda la economía, el gobierno no tiene que vender más dólares, ni comprar tampoco. Se compran y venden las partes entre sí, no el estado que no puede dirigir cantidad y precio al mismo tiempo".