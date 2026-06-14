La furia de Franco Colapinto tras la orden de Alpine para cambiar la posición con Pierre Gasly: "¡Ni siquiera está empujando!"

El piloto argentino expresó su malestar por radio tras la decisión del equipo de ceder su lugar en la carrera en Barcelona.

En medio de la lucha por los puntos, Alpine intervino con una orden de equipo que generó la reacción inmediata del piloto argentino.

Franco Colapinto volvió a ser protagonista durante el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 , aunque esta vez no solo por su rendimiento en pista. En medio de la carrera, el piloto argentino expresó su descontento luego de que Alpine le solicitara por radio que permitiera el adelantamiento de su compañero de equipo, Pierre Gasly .

La situación se produjo alrededor de la vuelta 20, cuando Colapinto marchaba por delante del francés. Desde los boxes llegó la orden de equipo para intercambiar posiciones, una decisión que el argentino terminó acatando, pero que no cayó bien en el habitáculo del A526.

La transmisión oficial captó la reacción del piloto de Pilar, que cuestionó la instrucción al considerar que Gasly no tenía el ritmo suficiente para justificar el cambio. No es la primera vez que Colapinto manifiesta su fastidio ante este tipo de decisiones estratégicas dentro de una escudería.

De hecho, el argentino ya había atravesado una situación similar en temporadas anteriores, cuando también se mostró molesto tras recibir indicaciones para favorecer la posición de un compañero de equipo.

Una carrera que terminó con premio

Más allá del episodio, Colapinto logró recuperarse y completó una de sus mejores actuaciones de la temporada. El piloto argentino finalizó en la octava posición y volvió a sumar puntos importantes para Alpine en una carrera marcada por las estrategias y el desgaste de neumáticos.

La competencia tuvo como gran ganador a Lewis Hamilton, quien consiguió su primera victoria desde su llegada a Ferrari y le dio a la escudería italiana un triunfo histórico en el circuito de Barcelona-Catalunya. El británico se impuso por delante de George Russell y Lando Norris, en un podio íntegramente británico.

gp de españa barcelona 2026 formula 1 El podio del GP de Barcelona. @F1

A pesar de los problemas de rendimiento que el propio piloto había señalado durante el fin de semana, Colapinto volvió a mostrarse competitivo y consiguió un resultado que refuerza su crecimiento dentro de la máxima categoría. Días antes de la carrera, el argentino había sido muy crítico con el comportamiento del auto y había calificado el rendimiento de Alpine como uno de los peores de la temporada.

El octavo puesto en Barcelona le permitió dejar atrás esas dificultades y cerrar un fin de semana positivo, aunque el intercambio de posiciones con Gasly volvió a abrir el debate sobre las órdenes de equipo dentro de Alpine.

Colapinto destacó el trabajo de Alpine tras sumar puntos en España: “Fue una carrera positiva”

Tras la carrera, el pilarense se refirió a una de las situaciones que generó debate durante la competencia, cuando su compañero de equipo, Pierre Gasly, lo superó en pista: “No sé, fue una decisión del equipo. Obvio que ellos pueden ver la carrera de otro lado y supongo que tienen alguna lógica”, explicó Colapinto al ser consultado sobre la estrategia adoptada por Alpine.

El argentino también consideró que la aparición del Virtual Safety Car y el tráfico le hicieron perder tiempo valioso en la segunda mitad de la prueba. “Mala suerte con el Virtual Safety Car, que vino después de muchas banderas azules y dejar pasar a muchos autos. Perdí mucho tiempo ahí. Una posición, pero no pasa nada. Creo que igualmente fue una carrera positiva y dentro de todo estamos contentos con la performance del equipo”, analizó.

Franco Colapinto Alex Bierens de Haan/Getty Images Colapinto había largado desde la decimotercera posición luego de una clasificación complicada para Alpine, pero logró avanzar posiciones gracias a una buena salida y a un ritmo constante durante toda la carrera. Alex Bierens de Haan/Getty Images

Por último, el argentino ya comenzó a enfocarse en la próxima fecha del calendario. “Hay que trabajar para Austria para que sea mejor, que se sienta un poco mejor el auto y seguir empujando para adelante”, concluyó, pensando en el Gran Premio que se disputará dentro de dos semanas y donde buscará volver a sumar puntos.

Cómo quedó el campeonato de pilotos de la Fórmula 1

Pese a abandonar en las vueltas finales del Gran Premio de Barcelona, el italiano Kimi Antonelli se mantiene al frente de la clasificación con 156 puntos.

Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 115 George Russell (Mercedes) – 106 Charles Leclerc (Ferrari) – 75 Lando Norris (McLaren) – 73 Oscar Piastri (McLaren) – 68 Max Verstappen (Red Bull) – 55 Pierre Gasly (Alpine) – 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 34 Liam Lawson (Racing Bulls) – 26 Franco Colapinto (Alpine) – 19 Oliver Bearman (Haas) – 18

El crecimiento de Colapinto

Luego de un comienzo de temporada con altibajos, Colapinto logró afianzarse durante las últimas fechas y ya suma puntos en cuatro Grandes Premios: