Si te gustó "El verano en el que me enamoré", Prime Video te sorprenderá con su nueva serie + Agregar ámbito en









Una nueva ficción apuesta por el romance, la nostalgia y los reencuentros en una historia que va a ser difícil de olvidar.

Esta verdadera historia de amor promete atraparte desde el primer minuto. Gentileza - Prime Video

Las historias de amor juvenil siguen siendo de los contenidos más vistos de las plataformas de streaming. Esas series sobre los primeros amores, con vínculos tan importantes como profundos, forman parte de una fórmula que mantiene su atractivo entre millones de espectadores.

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Es por eso que Prime Video decidió estrenar una esperada producción basada en el bestseller de la escritora canadiense Carley Fortune. Con una trama que pasa por recuerdos, reencuentros y emociones intensas, la serie busca conquistar a quienes disfrutaron de títulos como "El verano en el que me enamoré".

Cada año que pasé contigo La producción te lleva a recorrer la historia de un amor único. Gentileza - Prime Video

De qué trata Cada año que pasé contigo La nueva apuesta romántica de Prime Video adapta la novela "Todos nuestros veranos" y desarrolla su historia a lo largo de seis años y una semana. La trama sigue la vida de Percy Fraser, una joven que construyó su vida lejos del lugar donde atravesó algunos de los momentos más importantes de su adolescencia.

Todo cambia cuando recibe una noticia inesperada que la obliga a regresar a Barry’s Bay, un pequeño pueblo rodeado de lagos y bosques. Ahí reaparecen recuerdos que creía superados y personas que marcaron su vida para siempre.

La serie muestra distintas etapas de su vida mientras que reconstruye los veranos que definieron la relación entre Percy y Sam Florek, un amor que comenzó durante la juventud y que dejó huellas en ambos. A lo largo de los 8 episodios de la primera temporada, la historia gira alrededor de la pregunta sobre si el primer amor realmente puede convertirse en el amor definitivo. La serie llegó al catálogo de Prime Video el 10 de junio de 2026 y ya logró llamar la atención de los fanáticos de las producciones de amor. Además, obtuvo una recepción positiva entre los críticos, con un 86% de valoraciones favorables en Rotten Tomatoes durante sus primeros días. Prime Video: tráiler de Cada año que pasé contigo Embed - Cada Año Que Pasé Contigo - Tráiler Oficial | Prime Video Prime Video: elenco de Cada año que pasé contigo Sadie Soverall como Percy Fraser .

. Matt Cornett como Sam Florek .

. Aurora Perrineau como Chantal .

. Abigail Cowen como Delilah.