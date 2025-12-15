Tras cancelar viaje a EEUU, Javier Milei busca reencuentro con Donald Trump en enero

La Casa Rosada trabaja para recomponer la agenda bilateral luego de tensiones por la ausencia del presidente argentino en un evento internacional clave. La mira está puesta en Davos y en afianzar la alianza estratégica.

Luego de haber cancelado su último viaje a Estados Unidos , el presidente Javier Milei ya trabaja en la reorganización de su agenda internacional con el foco puesto en un posible encuentro con Donald Trump en enero. En la Casa Rosada consideran clave recomponer el calendario bilateral y sostener el vínculo político con Washington, en un contexto de negociaciones económicas sensibles y definiciones de política exterior.

La ausencia de Milei en el sorteo del Mundial de Fútbol 2026 se trató de un evento menor en términos diplomáticos pero que habría dejado una sensación de malestar en Washington. En Gobierno relativizan la situación, pero reconocen que hace falta un gesto para restablecer confianza plena.

Parte de la urgencia se explica por la agenda económica compartida. Las negociaciones con bancos de Wall Street para refinanciar vencimientos de deuda y la puesta en marcha de acuerdos comerciales parciales requieren algo más que mensajes diplomáticos: piden una foto con sello presidencial.

En ese contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores encabezado por Pablo Quirno ya habría comenzado las gestiones para asegurar la reunión durante el encuentro suizo. Aunque todavía no hay confirmación oficial, la apuesta es que ambos mandatarios puedan sentarse a dialogar sobre comercio, finanzas y cooperación.

No hay que perder de vista que la relación entre la Argentina y Estados Unidos viene siendo un tema sensible . Las tensiones comerciales, las expectativas sobre inversiones y el intercambio de señales políticas pueden volverse un rompecabezas si no se manejan con delicadeza. Tener al jefe de Estado argentino en suelo norteamericano, incluso lejos de un evento formal, tiene efectos simbólicos y concretos.

Milei no estuvo parado en términos de agenda global: viajó recientemente a Noruega para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder venezolana María Corina Machado, en un gesto que, según sus allegados, busca alinear su política exterior con referentes afines en la región. Sin embargo, luego de que la homenajeada no pudiera asistir al evento, el mandatario argentino canceló su agenda en ese país.

A pesar del ruido diplomático, el presidente argentino ya confirmó que viajará a Estados Unidos en marzo para encabezar la denominada “Argentina Week 2026”, un evento planeado con grandes firmas financieras. Esa gira, afirman en el oficialismo, será una prueba más de que la relación bilateral tiene más capítulos por escribir.

De cara a enero, el Gobierno apuesta a que el eventual encuentro entre Milei y Trump funcione como una señal de continuidad y respaldo en la relación bilateral con Estados Unidos. En un escenario internacional complejo y con una agenda económica exigente, la Casa Rosada busca reforzar su estrategia de alineamiento externo y consolidar apoyos clave para el año que comienza.