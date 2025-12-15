Premios The Best: fecha, detalles de la ceremonia y los argentinos candidatos

Conocé todos los detalles de la entrega de los premios anuales de la FIFA que se llevaran a cabo con presencia argentina.

La FIFA reveló que este martes desde las 14:00 se llevará a cabo la ceremonia que dará a conocer los ganadores a los premios The Best en un evento que tendrá lugar en Doha, Qatar y que contará con la presencia de varios futbolistas argentinos.

La gala de premiación sucederá el día previo a la final de la Copa Intercontinental que tendrá como protagonistas al Paris Saint-Germain (Francia) y al Flamengo (Brasil) en el Ahmad Bin Ali Stadium, en Al Rayyan.

Tras el voto de una multitud de aficionados del deporte de todo el mundo, el ente regulador del fútbol mundial premiará a los jugadores y entrenadores más destacados del 2025, que tiene a Ousmane Dembelé , ganador del Balón de Oro , como el favorito a quedarse con la máxima distinción.

Las ternas comprenden las categorías de mejor jugadora, mejor jugador, mejor entrenador de fútbol masculino, mejor entrenador de fútbol femenino, mejor arquero, mejor arquera y una distinción para los hinchas. Asimismo, se les otorgará un reconocimiento a los goles más destacados del corriente año.

Por su parte, futbolistas como Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Pedri , buscarán arrebatarle la corona al francés ex Barcelona, que pica en punta como el favorito a quedarse con el título luego de haber conseguido la Champions League con el elenco parisino.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez, arquero de la Selección argentina y del Aston Villa, aspira a quedarse con el galardón a mejor arquero, título que ya consiguió en 2022 y 2024. En esta oportunidad, el guardameta marplatense competirá frente a Gianluigi Donnarumma, Alisson Becker y Thibaut Courtois, entre otros.

Dibu Martínez.jpeg

Por su parte, Pedro de La Vega, atacante del Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS) surgido en Lanús, está nominado al Premio Puskás por el gol que convirtió frente a Cruz Azul en la Leagues Cup 2025.

Además, Santiago Montiel, delantero de Independiente, también se ubica dentro de los candidatos por su golazo de chilena en los octavos de final del Torneo Apertura contra Independiente Rivadavia que le valió la victoria al ‘Rojo’ y el pase a los cuartos de final del certamen.

Dentro de los ternados al Premio a la Afición The Best se encuentra Alejandro Ciganotto, hincha de Racing, por seguir vía tierra el camino de la "Academia" tanto en la Copa Sudamericana como en la Copa Libertadores.

Por último, Lionel Messi, junto a Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez son los integrantes de la ‘Albiceleste’ que apuntan a quedarse con un lugar dentro del once ideal de la temporada.