El enojo de la CNN por el "faltazo" de Javier Milei a una entrevista acordada

En este marco, el reportero se preguntó: "¿Dónde lo van a guardar? ¿Por qué lo van a guardar? y si es por un tema de salud sería interesante saberlo".

"Si es que lo guardan porque no quieren arriesgar los puntitos que tienen. Que pena que no tengan la trasparencia de saber por qué no. Nosotros les guardamos el secreto. Lo que han hecho no se hace", y aludió a la comunicación que tuvo con las personas que rodean a Milei en la campaña.

En el ciclo Encuentros entrevisto también a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y en cuanto al ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, ya cursaron la invitación y están esperando una respuesta, de acuerdo a los dichos del conductor.