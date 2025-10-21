Ya sin Javier Milei, La Libertad Avanza recalcula campaña en provincia de Buenos Aires Por Ezequiel Rudman







Ahora en la mesa bonaerense a cargo de Karina Milei apuestan a darle centralidad a Diego Santilli para acortar la distancia con el peronismo.

Ya sin Javier Milei en escena, Diefgo Santilli y Karen Reichardt quedan al frente de la campaña bonaerense. C Online

Con Diego Santilli ocupando la centralidad de la campaña en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza pegó un volantazo en la estrategia de la campaña electoral, canceló actos y se enfoca ahora en que su primer candidato a diputado nacional realice una intensa agenda de medios ya sin la presencia de Javier Milei en el territorio.

Las batallas campales que desataron la presencia de Javier Milei en distintos puntos del conurbano como Lomas de Zamora y Moreno pero también en localidades como Mar del Plata y Junín, llevaron a cancelar la presencia del Presidente en el acto de cierre que estaba previsto para este miércoles en Ezeiza junto a Santilli. La actividad directamente fue dejada sin efecto y en un abrupto cambio de estrategia "el Colo" se concentrará hasta el inicio de la veda electoral en un raid de entrevistas y visitas a medios de la provincia de Buenos Aires para intentar achicar la diferencia de 14 puntos que el peronismo de Fuerza Patria le sacó a LLA en los comicios desdoblados del 7 de septiembre.

Javier Milei, recluido Como reveló este lunes Ámbito, Milei recibió este fin de semana en Olivos las últimas encuestas que encargó la Casa Rosada en provincia de Buenos Aires antes de la elección del próximo domingo. Cuando renunció Espert, acorralado por el financiamiento recibido de parte del empresario Fred Machado, con orden de extradición a Estados Unidos en una causa por narcotráfico, La Libertad Avanza estaba 18 abajo de Fuerza Patria. Sin embargo, las cifras analizadas por el Presidente con su mesa política diagnostican un aparente cambio de tendencia que, si bien no alcanza para revertir la derrota, podría llegar a achicar la distancia con el peronismo a unos 8 puntos lo que acercaría a LLA a lo que consideran una derrota digna.

Santilli quedó como protagonista excluyente de la campaña ante un Milei replegado que, ademas de cancelar su agenda en la provincia de Buenos Aires, también dio de baja vistas a Salta y Neuquén. El ahora primera candidato que reemplaza a Espert estará junto al Presidente el jueves en el cierre de la campaña nacional en Rosario y antes podría realizar una visita a Junin donde tiene el apoyo del intendente del PRO, Pablo Petrecca, uno de los jefes comunales del macrismo que se había apartado del acuerdo con La Libertad Avanza en la cuarta sección durante las elecciones desdobladas del pasado 7 de septiembre.

La Libertad Avanza, recalcula La mesa bonaerense de La Libertad Avanza se reunió este lunes en Casa Rosada donde Karina Milei y Sebastián Pareja, delegaron la campaña en Santilli luego de la paliza que el peronismo le propinó a los candidatos libertaros en los comicios locales de la provincia, la fallida candidatura de Espert y la complicada agenda que expuso a Milei a una serie de escraches y protestas en su contra en cada uno de los actos que encabezó en territorio bonaerense.

El viernes pasado, en lo que representó la ultima aparición del Presidente en provincia de Buenos Aires, también hubo en Tres de Febrero enfrentamientos entre simpatizantes libertarios y manifestantes opositores que repudiaban la presencia de Milei, incluso en un municipio libertario gobernador por Diego Valenzuela. El acto terminó con una militante de La Libertad Avanza persiguiendo con un cuchillo de guerra a fotógrafos que se encontraban en el lugar registrando los incidentes. El tramo final de campaña quedará entonces a cargo esta semana de Diego Santilli quien a la visita a Junín podría sumar una jornada de la juventud de LLA en Almirante Brown además de una nueva visita a la primera sección electoral y a una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires.