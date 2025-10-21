$LIBRA: pidieron la detención de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy tras descubrir nexo con Hayden Davis

La querella solicitó la detención de los empresarios, tras rastrear movimientos millonarios entre sus cuentas y las del creador del token $LIBRA, el estadounidense Hayden Davis, vinculado al presidente Javier Milei.

Uno de los querellantes en la causa que investiga la presunta criptoestafa $LIBRA , impulsado por el presidente Javier Milei , pidió la detención inmediata de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, socios del Tech Forum, luego de que se constatara la existencia de transferencias millonarias entre sus cuentas y las del empresario estadounidense Hayden Davis, creador del token.

El pedido fue presentado por el especialista en criptomonedas Martín Romeo ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, encargado de la investigación. Según el denunciante, las pruebas demuestran “toda la trazabilidad” del dinero desde las billeteras digitales controladas por Davis hacia las de Novelli y Terrones Godoy.

De acuerdo con los registros incorporados a la causa, las operaciones sospechosas ocurrieron el 30 de enero y el 3 de febrero de 2025. La primera coincidió con la visita de Hayden Davis a la Casa Rosada, donde se reunió con Milei y se fotografió junto a él; la segunda, por casi u$s2 millones, fue seguida por la apertura de una caja de seguridad en Buenos Aires a nombre de Novelli.

Romeo fundamentó su solicitud en el riesgo de fuga y en maniobras para entorpecer la investigación , como el vaciamiento de cuentas virtuales y cajas de seguridad en los días posteriores al estallido del escándalo.

“Cuando fueron a allanar a Novelli, ya había borrado la información de todos los dispositivos ”, aseguró el querellante, quien sostuvo que los implicados “violaron la prohibición de innovar”.

“Jaque mate, las pruebas están. La plata de las coimas fue directamente a Novelli y Terrones Godoy. Ya no hay mucho más para dar vueltas”, afirmó Romeo, confiado en que el juez Martínez de Giorgi disponga las detenciones. “Si mañana no lo entiende así, ya sería ilógico”, concluyó.

SE ORDENE DETENCION..docx

$LIBRA: tribunal de Nueva York rechazó pedido de fondos buitre pero mantiene sospechas sobre Javier y Karina Milei

Una jueza de New York rechazó un pedido de fondos de inversión que demandaban a la Argentina por la deuda y el caso del token $LIBRA. Pero remarcó que existen presentaciones y versiones cobre la eventual responsabilidad personal del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, y Hayden Davis.

La jueza federal Jennifer Rochon del Distrito Sur de Nueva York rechazó la solicitud de cuatro fondos de inversión que buscaban obtener información sobre presuntos activos argentinos vinculados a la criptomoneda $LIBRA, lanzada en 2025 en medio de un escándalo financiero.

El fallo judicial, fechado el 3 de octubre de 2025, rechazó el pedido presentado por los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International, que pretendían acceder a documentación y comunicaciones del empresario Benjamin Chow, cofundador de la plataforma Meteora, utilizada para operar el token $LIBRA.

Los fondos, que mantienen un juicio en Londres contra la República Argentina por títulos emitidos tras el default de 2001, argumentaban que la información podía ser útil para rastrear posibles activos del Estado argentino y cobrar una sentencia a su favor dictada por la Justicia británica en 2023, por más de 1.500 millones de euros.