Javier Milei apuesta a captar el voto del tercio fluctuante: "Los enojaditos de Mauricio Macri permitieron que vuelva el kirchnerismo"

El presidente busca reconectar con los votantes indecisos y destaca su estrategia directa para recuperar la confianza y "la mística" del movimiento.

Javier Milei afirmó que busca captar el voto del tercio fluctuante, criticando a los seguidores de Mauricio Macri por permitir el regreso del kirchnerismo. De cara a las elecciones del próximo domingo 26 de octubre, el candidato sostuvo que su estrategia se centra en volver a la esencia de su campaña y conectarse directamente con la gente para recuperar la confianza y la mística del movimiento.