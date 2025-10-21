SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
21 de octubre 2025 - 09:09

Elecciones 2025 EN VIVO: cuenta regresiva para los comicios que marcarán la segunda mitad del gobierno de Javier Milei

El domingo 26 de octubre Argentina elige diputados y senadores.

Por

El domingo los argentinos regresan a las urnas para renovar la mitad de Diputados y un tercio del Senado en una elección que se juega como un plebiscito a la gestión de Javier Milei.

La gran novedad de estos comicios será el debut de la Boleta Única de Papel, como parte de la reforma al Código Electoral sancionada en 2024 mediante la Ley 27.781.

Live Blog Post

Quiénes pueden votar en las elecciones 2025

En las elecciones legislativas, el derecho al voto alcanza tanto a ciudadanos argentinos como a extranjeros residentes, siempre que cumplan los requisitos establecidos por el Código Electoral.

De esta forma, pueden ejercer el sufragio los ciudadanos argentinos a partir de los 16 años y con residencia permanente en el distrito que le corresponda. No deben estar inhabilitados. Los ciudadanos naturalizados pueden votar a partir de los 18 años.

Los ciudadanos extranjeros también pueden votar a partir de los 16 años y deben poseer residencia permanente. No obstante, deben tener DNI extranjero, figurar en el padrón y no estar inhabilitados. En cuanto a las personas privadas de la libertad, también están habilitadas para votar, siempre y cuando figuren en el padrón.

Live Blog Post

Dónde voto en la provincia de Buenos Aires 2025: consultá el padrón electoral

La provincia de Buenos Aires vivirá una nueva jornada de elecciones legislativas el próximo 26 de octubre, en la cual se renovarán bancas del Congreso. Para saber dónde vota cada elector, la Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó oficialmente el padrón electoral definitivo.

El padrón electoral puede consultarse mediante la página oficial de la CNE. Allí deben completarse los datos solicitados.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Caren Tepp: “Pullaro es Milei y la única fuerza que puede ganarle en Santa Fe es Fuerza Patria”

La candidata a diputada por Fuerza Patria, Caren Tepp, afirmó que el gobernador Maximiliano Pullaro “es Milei”, al recordar que firmó el Pacto de Mayo, votó las leyes del oficialismo y lleva como candidata a su vice, la presidenta del PRO santafesino. “El PRO es el aliado principal de Milei y con ellos va a construir gobernabilidad”, aseguró en diálogo con C5N.

Tepp sostuvo que “la única lista capaz de ganarle a Milei en Santa Fe es Fuerza Patria” y llamó a la ciudadanía a participar del comicio del 26 de octubre: “A la bronca no puede ganarle la resignación. En democracia, la única forma de cambiar las cosas es votando”.

También denunció una “campaña sucia” orquestada por el oficialismo, con afiches truchos y mensajes falsos para generar miedo y confusión. “La Justicia nos dio la razón y ordenó bajarlos. Exijo que el Presidente y sus funcionarios pidan disculpas por querer engañar otra vez a los argentinos”, concluyó.

Live Blog Post

Itai Hagman: “Argentina debe elegir entre la extorsión extranjera o la autoestima nacional”

El diputado Itai Hagman, candidato por Fuerza Patria, advirtió que las legislativas serán “un punto de inflexión para el país” y denunció una “intromisión extranjera” en la política argentina. Criticó a Donald Trump por condicionar el apoyo económico a la continuidad de Javier Milei, al afirmar: “Trump dijo ‘o votan a Milei o les suelto la mano’. Eso es una extorsión”.

Hagman sostuvo que el Gobierno “vino a destruir” y alertó que más de 15 mil empresas cerraron por la caída del consumo y la apertura de importaciones. Además, cuestionó la dependencia de los capitales externos: “Hoy la economía depende más del tuit de Scott Bessent que del ministro de Economía”.

Por último, reclamó una mayoría parlamentaria que frene el ajuste y las privatizaciones, y llamó a votar por Fuerza Patria para “ponerle un límite a la destrucción del país”.

Live Blog Post

Las encuestas reflejan una situación social adversa y preocupan al Gobierno

Los últimos sondeos de opinión previos a las elecciones legislativas del 26 de octubre revelaron datos adversos para el oficialismo y generan preocupación dentro del Gobierno. La encuesta publicada por la consultora Escenarios señaló que el 53% de los hogares argentinos declara que no llega a fin de mes con sus ingresos, mientras que un 30% lo hace "con lo justo".

A su vez, uno de los puntos más preocupantes para la administración libertaria refiere a la confianza: a raíz de los escándalos en la Agencia Nacional de Discapacidad y los vínculos del caso de Fred Machado con la política, el 69,84% de los encuestados cree que "todos o la mayoría" de los funcionarios del Gobierno están involucrados en casos de corrupción. De todas formas, los números tampoco fueron favorables para la oposición: casi el 60% piensa lo mismo de sus dirigentes.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Sturzenegger viajó a La Pampa por un acto de campaña y fue insultado a su llegada al aeropuerto

El ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, llegó este jueves a La Pampa para acompañar el cierre de campaña de Adrián Ravier, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza. Su arribo al Aeropuerto de Santa Rosa estuvo marcado por un clima tenso, cuando un grupo de personas lo recibió con insultos y gritos de repudio.

Sturzenegger fue recibido por Ravier y por el diputado nacional del PRO, Martín Ardohain, quien hoy integra la alianza con La Libertad Avanza en la provincia. Ambos acompañaron al funcionario nacional, que también fue increpado por parte de los presentes en el aeropuerto pampeano.

Sturzenegger La Pampa

Federico Sturzenegger fue recibido con insultos en su llegada a La Pampa.

El ministro participó del acto de cierre que se desarrolló en la Rural de Santa Rosa, donde brindó un discurso en apoyo al economista libertario. Ravier, a través de sus redes sociales, agradeció la visita de Sturzenegger y destacó las medidas impulsadas por su cartera: “Gracias @fedesturze por acompañar este cierre de campaña, por las múltiples desregulaciones, por sumar vuelos a La Pampa y por recuperar el aeropuerto de General Pico”, escribió.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Kicillof, junto a la CGT: "Milei no se va a poder llevar puesto los derechos de los trabajadores"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó esta lunes de un plenario provincial de la Confederación General del Trabajo (CGT) junto a los principales dirigentes de la entidad obrera. En las próximas elecciones se ponen en juego los puestos de trabajo, los salarios, la salud y la educación pública: el 26 de octubre le vamos a demostrar a Javier Milei que no se va a poder llevar puesto los derechos de los trabajadores y del pueblo argentino”, afirmó el mandatario provincial.

En el acto, estuvieron presentes el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa; los secretarios generales de la confederación, Héctor Daer; y de la Regional La Plata, Antonio Di Tomasso; los candidatos a diputado nacional Sergio Palazzo, Hugo Moyano (hijo) y Jimena López; al intendente local, Julio Alak, y Aníbal Rucci, hijo del dirigente sindical José Ignacio Rucci.

Leé la nota completa

Live Blog Post

San Luis: Poggi anunció que votará por La Libertad Avanza y llamó a participar en las elecciones

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, confirmó que apoyará la lista de La Libertad Avanza, encabezada por Mónica Becerra, en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Aclaró que su decisión la toma “a título personal” y no en su rol de mandatario provincial.

El dirigente, que lidera el frente Ahora San Luis, explicó que su respaldo se basa en su experiencia parlamentaria: “Conozco lo que significa ser legislador nacional, fui senador y diputado, y considero que quien mejor encarna esa tarea es la lista liderada por Becerra y Carlos Almena”.

Además, Poggi instó a los ciudadanos a concurrir a las urnas, subrayando que “estos son los momentos en que uno puede expresar su forma de pensar”. Su definición fue interpretada como un gesto político hacia el espacio de Javier Milei, aunque el gobernador mantiene diálogo con distintos sectores para preservar autonomía en la política local.

Live Blog Post

El Gobierno desestimó la denuncia de Fuerza Patria ante la Justicia Electoral: "Los resultados se verán el 10 de diciembre"

El vocero presidencial Manuel Adorni minimizó el reclamo judicial de Fuerza Patria para que la Justicia Electoral publique los resultados de las legislativas del próximo domingo provincia por provincia, al sostener que “la gente va a ir a votar igual” y que “el resultado que importa se verá el 10 de diciembre con el recambio legislativo”.

Las declaraciones de Adorni fueron una respuesta directa al planteo que los apoderados del espacio kirchnerista presentaron ante la Cámara Nacional Electoral y los 24 juzgados federales con competencia electoral. El pedido busca que la Dirección Nacional Electoral (DINE) modifique el criterio de difusión de los resultados provisorios del escrutinio.

Adorni, por su parte, desestimó la polémica: “No nos importa demasiado cómo quieran mostrar ellos el resultado”, dijo, y reafirmó en diálogo con La Casa Streaming que “el único resultado que importa será el del recambio legislativo”.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Massa explicó cómo votar con la Boleta Única y remarcó: "El 26 de octubre, Fuerza Patria para frenar a Milei”

El titular del Frente Renovador, Sergio Massa, compartió un video llamando a votar a Fuerza Patria, la lista de coalición peronista, y detalló cómo funcionará el nuevo sistema de Boleta Única en Papel (BUP).

“Faltan poquitos días, el 26 de octubre cambió el sistema de votación. Tenés dos formas muy fáciles de votar a Fuerza Patria y de frenar a Milei”, dijo el excandidato presidencial detallando las dos maneras de encontrar la opción en la boleta.

“La primera, contar hasta siete -por el lugar que ocupa Fuerza Patria—, como el siete de septiembre cuando lo empezamos a frenar a Milei. Y en el 7, la crucecita a Jorge Taiana y a Jimena López. La segunda, es fuerte al medio: la columna del medio. El 26 de octubre, Fuerza Patria para frenar a Milei”, concluye el mensaje.

“El 26 de octubre, en la Provincia de Buenos Aires, fuerte y al medio. Buscá la bandera de Argentina y votá a Fuerza Patria para frenar a Milei”, reiteró Massa.

Live Blog Post

Milei se bajó del cierre bonaerense de la LLA y no hará en más actos de campaña en PBA

Por Ezequiel Rudman.-

Punto final para la campaña de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. El Presidente canceló su agenda de actos de La Libertad Avanza, suspendió la actividad prevista en Ezeiza para este miércoles y se despide así de manera anticipada e intempestiva de la pelea electoral en territorio bonaerense de cara a las legislativas del próximo domingo.

La errática participación de Milei en la campaña bonaerense de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, incluida la renuncia de José Luis Espert a la primera candidatura en medio de un narco escándalo, se pareció más a una batalla campal que a una agenda de actos proselitistas. El Presidente debió enfrentar escraches y manifestaciones de repudio en distintas locaciones donde estuvo presente e incluso se vio obligado a suspender caminatas de manera abrupta. Fue lo que ocurrió en distritos como Lomas de Zamora, Morenos, Junín y Mar del Plata.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Elecciones 2025: qué se puede hacer y qué está prohibido durante la veda

El viernes 24 de octubre comienza la veda electoral en todo el país, marcando el cierre de la campaña y el inicio de restricciones para candidatos y ciudadanos. Esta medida garantiza que los votantes reflexionen antes de emitir su voto el domingo 26 de octubre, día en que se celebrarán las Elecciones Generales 2025 en Argentina.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Escrutinio provisorio: Fuerza Patria pidió a la Justicia Electoral que la DINE difunda los resultados por distrito

Los apoderados de Fuerza Patria presentaron un reclamo ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) para que la Dirección Nacional Electoral (DINE) informe los cómputos provisorios de las elecciones 2025 “únicamente por distrito” y no consolide los votos a nivel nacional. La solicitud fue enviada a una semana de los comicios legislativos, mientras los candidatos están enfocados en el cierre de la campaña.

El planteo fue firmado por los representantes Eduardo López Wesselhoefft, Patricia García Blanco, Eduardo Cergnul y Agustina Vila, quienes advirtieron que la metodología empleada en el simulacro de transmisión y recuento provisorio -realizado el pasado 18 de octubre- “agrupó las alianzas bajo criterios que no fueron explicados”, lo que consideran “incorrecto y arbitrario”.

Live Blog Post

Elecciones en Argentina 2025: qué se vota el domingo 26 de octubre

En un año marcado por las las urnas, se llevarán a cabo nuevas elecciones legislativas nacionales que definirán cómo quedarán conformadas las Cámaras en Diputados y el Senadores durante los próximos dos años. Los comicios se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre, según oficializó el Gobierno, y el padrón definitivo ya está disponible para conocer el lugar de votación.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Cómo funciona el sistema de Boleta Única que se usará el 26 de octubre

El próximo domingo 26 de octubre, los argentinos regresarán a las urnas para renovar las bancas den Congreso, tanto en Diputados como en Senadores. Para las elecciones legislativas, se implementará un nuevo mecanismo, el de Boleta Única de Papel (BUP), que se usará por primera vez en todo el país, como parte de la reforma al Código Electoral sancionada en 2024 mediante la Ley 27.781.

Leé la nota completa

Dejá tu comentario

