El BCRA concretó la mayor compra de agosto y ya acumuló más de u$s13.500 millones en 2026

La autoridad monetaria compró u$s57 millones en el mercado oficial, el monto más alto del mes, y llevó el saldo de agosto a u$s181 millones. Aun así, el ritmo de acumulación sigue lejos de julio, mientras el dólar mayorista volvió a alejarse de los $1.500.

El BCRA concretó la mayor compra de agosto y las adquisiciones acumuladas en 2026 ya superaron los u$s13.500 millones.

El Banco Central (BCRA) concretó este martes 11 de agosto su mayor compra del mes en el mercado oficial de cambios. En una rueda con u$s510 millones operados, la autoridad monetaria adquirió u$s57 millones, por lo que absorbió cerca del 11% del volumen negociado.

Con este resultado, el saldo comprador de agosto ascendió a u$s181 millones , mientras que las compras acumuladas en 2026 superaron los u$s13.500 millones y llegaron a u$s13.508 millones . Además, el Central encadenó diez ruedas consecutivas con saldo positivo , en un comienzo de mes que mantiene la presencia oficial en el mercado, aunque todavía con montos moderados.

El dato dejó una mejora frente a las ruedas previas, pero no modificó la lectura general de agosto. En promedio, el BCRA compra u$s26 millones diarios, muy por debajo de los u$s103 millones de julio, los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo. Por lo tanto, la rueda mostró una recuperación puntual en el flujo, aunque el programa de acumulación sigue lejos del ritmo que había marcado durante los meses más fuertes.

En paralelo, las reservas internacionales brutas bajaron apenas u$s6 millones y finalizaron en u$s49.561 millones . Así, el stock se mantuvo cerca del nivel de la rueda anterior y continuó por encima de los u$s49.000 millones, luego del rebote que había sido impulsado por la mejora del oro.

La jornada no tuvo grandes impactos por valuación . El oro avanzó 0,20%, mientras que el dólar global se mantuvo estable. A su vez, el euro retrocedió 0,03%, el yuan no mostró variaciones, el yen cayó 0,05% y la libra subió apenas 0,01%. En consecuencia, la estabilidad de las reservas respondió a una rueda sin movimientos significativos en los activos externos.

El mayorista volvió a alejarse de $1.500

En el frente cambiario, el dólar mayorista bajó 0,33% y cerró en $1.490,50 para la venta. Así, la cotización se alejó de la zona de $1.500, que en las últimas ruedas venía funcionando como una referencia sensible para el mercado.

Entre las cotizaciones alternativas, el MEP bajó 0,20% hasta $1.523,84, mientras que el contado con liquidación subió 1,70% hasta $1.612,12. En tanto, el dólar blue avanzó 0,98% y cerró en $1.550. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista volvió a ampliarse hasta 3,99%, mientras que el canje escaló a 5,79%.

Futuros en baja y atención sobre la liquidez

En futuros, la curva operó con bajas generalizadas. Agosto cayó 0,23%, septiembre retrocedió 0,23%, diciembre bajó 0,18% y los contratos de 2027 también cerraron en terreno negativo. En promedio, la variación general fue de -0,22%.

Con estos movimientos, la tasa implícita de agosto quedó en 1,69% mensual, equivalente a 20,33% anualizado. En pesos, la TAMAR bajó de 23,38% a 23,31%, mientras que la BADLAR subió de 21,50% a 21,63%.

De cara a mañana, la atención del mercado seguirá puesta en la licitación del Tesoro. En las mesas señalan que el bajo ritmo de compras del BCRA no contribuye a recomponer la liquidez del sistema, en un contexto en el que el stock de repos de los bancos con la autoridad monetaria continúa en niveles acotados.

Por eso, un rollover inferior a 1x podría convertirse en una herramienta para inyectar pesos y aliviar la presión sobre las tasas. Sin embargo, esa decisión también deberá convivir con el objetivo de mantener al dólar por debajo de la zona de $1.500, que sigue siendo el punto de referencia para medir la estrategia oficial.