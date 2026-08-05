Banco Central de Brasil bajó la tasa por cuarta vez al hilo, pero aún no da por ganada la batalla contra la inflación

El Banco Central brasileño volvió a bajar la tasa Selic y la ubicó en 14%. Si bien la inflación comenzó a moderarse, la autoridad monetaria advirtió que el escenario internacional sigue siendo incierto por el conflicto en Medio Oriente y el impacto sobre los precios del petróleo.

El Comité de Política Monetaria (Copom) redujo la tasa Selic en 25 puntos básicos, desde el 14,25% al 14%.

El Banco Central de Brasil volvió a recortar este miércoles su tasa de interés de referencia y la dejó en 14% anual , en una decisión que ya descontaba el mercado y que llega a dos meses de las elecciones presidenciales , en las que Luiz Inácio Lula da Silva buscará la reelección .

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El Comité de Política Monetaria (Copom) redujo la tasa Selic en 25 puntos básicos , desde el 14,25% al 14% , marcando el cuarto recorte consecutivo desde que inició el actual ciclo de flexibilización monetaria en marzo.

La decisión había sido anticipada por la mayoría de los analistas. Más de un centenar de instituciones financieras consultadas por el diario brasileño Valor Econômico esperaban un movimiento de esa magnitud.

En su comunicado, el Copom sostuvo que la inflación mostró señales de desaceleración, aunque remarcó que todavía permanece por encima del límite superior del rango objetivo fijado por la autoridad monetaria.

La inflación interanual de Brasil se ubicó en 4,64% en junio , impulsada por una baja en los precios de los alimentos y los combustibles. Sin embargo, aún supera el techo de la meta oficial del Banco Central, que oscila entre 1,5% y 4,5% .

Por ese motivo, la entidad dejó en claro que mantendrá una postura prudente antes de profundizar el proceso de baja de tasas.

El conflicto en Medio Oriente condiciona la política monetaria

El Banco Central también puso el foco en el contexto internacional.

Según el Copom, el escenario externo "permanece incierto" debido a la guerra entre Estados Unidos e Irán, que volvió a tensionar el mercado energético por las dificultades para el tránsito de petróleo a través del estrecho de Ormuz.

La autoridad monetaria advirtió que el aumento de los precios de las materias primas obliga a los países emergentes a actuar con "cautela", dado el riesgo de un nuevo rebrote inflacionario.

Lula presiona por tasas más bajas para impulsar la economía

Desde su regreso al poder en 2023, Lula viene reclamando una reducción del costo del crédito para apuntalar la actividad económica.

Las tasas elevadas ayudan a contener la inflación al enfriar el consumo, pero al mismo tiempo encarecen el financiamiento para empresas y familias, afectando la inversión y el crecimiento.





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En ese sentido, la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp) sostuvo que mantener tasas tan altas durante un período prolongado "asfixia el flujo de caja de las empresas, dificulta las inversiones en innovación y modernización y agrava el endeudamiento de las familias".

La inflación será un eje de la campaña electoral

El costo de vida aparece como uno de los principales temas de la campaña presidencial que culminará con las elecciones de octubre.

En ese contexto, el Gobierno brasileño decidió extender las subvenciones sobre los combustibles, que vencían en julio, para amortiguar el impacto del encarecimiento del petróleo provocado por las tensiones geopolíticas.

La próxima reunión del Copom se realizará el 15 y 16 de septiembre, apenas tres semanas antes de los comicios presidenciales, en un contexto donde el mercado seguirá de cerca si la desaceleración de la inflación permite abrir la puerta a nuevos recortes de la tasa Selic.